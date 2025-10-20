Scopri come attivare l'offerta Iliad Internet Casa e disporre di una connessione in fibra FTTH EPON fino a 5 Gbps e chiamate illimitate a partire da 21,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre

Iliad ha fatto il suo ingresso nel settore della rete fissa relativamente di recente ma in poco tempo si è conquistato un’ampia fetta di mercato con le sue offerte fibra dall’eccellente rapporto qualità prezzo.

Iliad Internet Casa: come attivare le offerte di ottobre 2025

Offerte fibra di Iliad IliadBox IliadBox Super Costi 25,99 €/mese

21,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico

con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € 34,99 €/mese

29,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico

con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € Servizi inclusi navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in FTTH EPON

chiamate illimitate

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7 navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in FTTH EPON

chiamate illimitate

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7

2 Wi-Fi Extender

saponetta Wi-Fi con SIM da 350 GB in 4G

McAfee Multi Access

6 mesi di Le Chat Pro

Attivando le offerte Iliad Internet Casa potete navigare sulla rete in fibra FTTH (Fiber to the Home) premiata come la più veloce in Italia dalla società di analisi indipendente nPerf. Per acquistare la rete fissa basta collegarvi al sito dell’operatore low cost e cliccare su “Fibra” e poi “Scopri” in corrispondenza della soluzione che fa al caso vostro.

Dopo aver verificato la copertura, dovrete effettuare la registazione inserendo alcuni dati personali e un documento in corso di validità tra carta d’identità, patente o passaporto. Rispondendo “SI” alla domanda “Hai già una linea attiva?” potrete richiedere la portabilità del numero e scegliere un contatto temporaneo da utilizzare durante il trasferimento. Dovrete poi inserire il codice di migrazione composto da 15-19 caratteri che trovate nella bolletta del vostro attuale operatore.

Fatto questo dovrete corrispondere il contributo per l’attivazione con carta di pagamento. Completata la registrazione riceverete un’email di conferma e le credenziali per accedere all’Area Personale e gestire la propria offerta Iliad Internet Casa. Entro pochi giorni verrete contattati da Iliad via SMS o chiamata per fissare l’appuntamento per l’installazione. Durante l’intervento è possibile richiedere, se previsti dal partner tecnico, servizi come il ribaltamento prese o prolungamento ottico.

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 25,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Il prezzo diventa invece di 21,99 euro al mese per sempre per chi ha attivo un piano mobile da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attiva la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta fisso più mobile è quindi a partire da 31,98 euro al mese.

IliadBox Wi-Fi 7 si può spegnere senza staccare la spina grazie al pulsante ON/OFF e con la modalità Sleeping è in grado di ridurre il consumo di energia elettrica.

Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).

IliadBox Super rispetto all’offerta base include anche 2 Wi-Fi Extender, saponetta Wi-Fi con SIM dati da 350 GB in 4G disponibili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi di Le Chat Pro di Mistral (poi si rinnova in automatico, salvo disdetta, a 18,29 euro al mese o al diverso costo previsto da Mistral AI).

Il prezzo è di 34,99 euro al mese o 29,99 euro al mese per sempre per chi ha attivo un piano mobile da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con addebito automatico. Nel secondo caso l’offerta convergente costa a in totale a partire da 39,98 euro al mese.

Vi ricordiamo poi che i clienti di Iliad per la rete fissa hpossono partecipare più volte al mese a un concorso per vincere i biglietti VIP con hospitality e vedere le partite della propria squadra del cuore di Serie A. In più, fino al 31/10/25 si può vincere anche la finale di EA SPORTS FC Supercup.

Le offerte Iliad per avere uno sconto sulla fibra a ottobre 2025

Offerte di Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte TOP 250 Plus 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G

25 GB extra in Ue TOP 300 Plus 11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G

30 GB extra in Ue

Per ottenere lo sconto sulla offerta Iliad Internet Casa potete scegliere tra due promozione di telefonia mobile della categoria Flash. Entrambe le tariffe sono disponibili entro le 15.00 del 13/11/25, salvo eventuali proroghe, e sono senza vincoli né costi nascosti. Iliad comunque vi permette di cambiare offerta gratis a particolari condizioni o di recedere senza costi aggiuntivi o penali in qualsiasi momento.

Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da Iliad entro un massimo di tre giorni lavorativi.

L’opertatore low cost consente poi di richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro una tantum. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione. Le due promozioni tra cui scegliere sono le seguenti:

TOP 250 Plus

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G

25 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

TOP 300 Plus

minuti e SMS illimitati

300 GB in 5G

30 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre.

Per entrambe le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratis.

Con le offerte 5G di Iliad potete navigare fino a circa 400 Mbps in download con una copertura di oltre 7mila Comuni. L’integrazione della tecnologia VoLTE permette poi di effettuare chiamate con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano contemporaneamente le app.

Iliad blocca in automatico la connessione a Internet quando si esauriscono i Giga inclusi nelle sue offerte. Attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” potete però riprendere a navigare quando volte al costo di 90 cent ogni 100 MB. Superata invece la soglia di traffico dati prevista per il roaming in Ue e Regno Unito, viene applicata la tariffa extrasoglia di 0,1586 cent/MB.

Infine, in caso di credito insufficiente per il rinnovo del piano, è prevista la tariffazione base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

