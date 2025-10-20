Per dare un taglio alle bollette di luce e gas è necessario scegliere le offerte giuste . In questo modo, infatti, è possibile ridurre il costo dell'energia e, quindi, alleggerire le bollette anche senza tagliare i consumi. I consumatori possono scegliere tra offerte a prezzo fisso e o fferte a prezzo indicizzato. Ecco quali sono le migliori in questo momento.

Con le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero è possibile dare un taglio netto alle bollette, andando a ridurre al minimo il costo dell’energia. Le opzioni a disposizione degli utenti sono tante.

Le promozioni proposte dai fornitori si dividono in due categorie. Da una parte ci sono le offerte a prezzo fisso, che bloccano il costo dell’energia applicato dal fornitore per almeno un anno (ma spesso anche per un periodo di tempo maggiore).

Dall’altra, invece, è possibile puntare sulle offerte a prezzo indicizzato che consentono l’accesso diretto al prezzo dell’energia definito dalla media mensile del PUN dell’energia elettrica e del PSV del gas naturale, gli indici del mercato all’ingrosso.

Con le offerte a prezzo fisso è possibile bloccare il prezzo mentre con le offerte indicizzate si può accedere direttamente alle quotazioni all’ingrosso di luce e gas, con aggiornamenti mensili.

Per scoprire le migliori offerte del momento basta visitare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas e poi:

scegliere la fornitura per cui si vuole attivare un’offerta (luce, gas oppure luce e gas)

per cui si vuole attivare un’offerta (luce, gas oppure luce e gas) stimare il proprio consumo con il tool oppure scegliere Conosci il tuo consumo? per inserire i dati manualmente (il consumo annuale è sempre riportato nell’ultima bolletta)

Le offerte migliori potranno poi essere attivate direttamente online. In caso di assistenza, nella scelta o nell’attivazione, è disponibile il servizio di consulenza di SOStariffe.it al numero 02 5005 111 (gratuito e senza impegno).

Per accedere subito al comparatore basta premere sul box qui di sotto. L’attivazione è sempre gratuita e per sottoscrivere una nuova promo basta avere i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas).

Prezzo fisso o prezzo indicizzato? Qual è la scelta migliore

Considerando le attuali condizioni del mercato, con le offerte indicizzate è possibile accedere direttamente al prezzo di PUN e PSV che, per il mese di settembre 2025 (ultimo dato disponibile), hanno un valore di:

0,109 €/kWh per il PUN

per il PUN 0,373 €/Smc per il gas

Con le migliori offerte a prezzo fisso, invece, è possibile ridurre il costo dell’energia fino a:

0,09 €/kWh per l’energia elettrica

per l’energia elettrica 0,34 €/Smc per il gas naturale

Le differenze tra prezzo fisso e prezzo indicizzato sono, quindi, ridotte con un leggero vantaggio per le offerte a prezzo fisso. In linea di massima, quindi, è possibile puntare:

sulle offerte a prezzo fisso per b loccare il costo dell’energia per un lungo periodo di tempo

per b sulle offerte a prezzo indicizzato per accedere al prezzo all’ingrosso, accettando aggiornamenti mensili del prezzo

Le migliori offerte luce e gas di ottobre 2025

Ecco le offerte selezionate da SOStariffe.it per un cliente tipo con consumo annuo di 2.000 kWh di energia elettrica e 1.000 Smc di gas naturale. Ricordiamo che per attivare nuove offerte è sufficiente avere i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas).

Energia PuntoFisso di Engie

Una delle promozioni più interessanti da valutare è Energia PuntoFisso di Engie che permette di bloccare il prezzo per 24 mesi. Con questa promo, il costo dell’energia è pari a:

0,11 €/kWh per la luce

per la luce 0,40 €/Smc per il gas

La quota fissa è di 6 euro al mese per la luce e per il gas.

Fixa Time di Plenitude

Tra le migliori offerte del momento troviamo Fixa Time di Plenitude. Si tratta di una promo a prezzo bloccato per 12 mesi che permette di fissare il costo dell’energia a:

0,09 €/kWh per la luce

per la luce 0,34 €/Smc per il gas

Le forniture prevedono una quota fissa di 12 euro al mese, sia per la luce che per il gas. L’offerta è attivabile qui di sotto.

Luce e Gas per te Index di Pulsee

Una delle migliori offerte a prezzo indicizzato è Luce e Gas per te Index di Pulsee. Questa promo permette ai nuovi utenti di accedere al prezzo di PUN e PSV senza sovrapprezzi e con una quota fissa di 12 euro al mese per fornitura. Per chi sceglie Pulsee, inoltre, c’è uno sconto di 50 euro a fornitura, per un totale di 100 euro scegliendo luce e gas, sulla spesa del primo anno. L’offerta è disponibile di seguito.

