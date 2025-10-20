Bollette luce e gas: meglio il prezzo fisso o indicizzato? Il confronto di ottobre 2025

Energia
di Davide Raia

Per dare un taglio alle bollette di luce e gas è necessario scegliere le offerte giuste. In questo modo, infatti, è possibile ridurre il costo dell'energia e, quindi, alleggerire le bollette anche senza tagliare i consumi. I consumatori possono scegliere tra offerte a prezzo fisso e offerte a prezzo indicizzato. Ecco quali sono le migliori in questo momento.

In 30 sec.
  • con le offerte a prezzo fisso è possibile bloccare il costo dell'energia per almeno 12 mesi
  • con le offerte a prezzo indicizzato si può accedere al prezzo all'ingrosso dell'energia
  • l'analisi di SOStariffe.it mette in evidenza le migliori offerte a prezzo fisso e indicizzato del momento
Bollette luce e gas: meglio il prezzo fisso o indicizzato? Il confronto di ottobre 2025

Con le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero è possibile dare un taglio netto alle bollette, andando a ridurre al minimo il costo dell’energia. Le opzioni a disposizione degli utenti sono tante.

Le promozioni proposte dai fornitori si dividono in due categorie. Da una parte ci sono le offerte a prezzo fisso, che bloccano il costo dell’energia applicato dal fornitore per almeno un anno (ma spesso anche per un periodo di tempo maggiore).

Dall’altra, invece, è possibile puntare sulle offerte a prezzo indicizzato che consentono l’accesso diretto al prezzo dell’energia definito dalla media mensile del PUN dell’energia elettrica e del PSV del gas naturale, gli indici del mercato all’ingrosso.

Con le offerte a prezzo fisso è possibile bloccare il prezzo mentre con le offerte indicizzate si può accedere direttamente alle quotazioni all’ingrosso di luce e gas, con aggiornamenti mensili.

Per scoprire le migliori offerte del momento basta visitare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas e poi:

  • scegliere la fornitura per cui si vuole attivare un’offerta (luce, gas oppure luce e gas)
  • stimare il proprio consumo con il tool oppure scegliere Conosci il tuo consumo? per inserire i dati manualmente (il consumo annuale è sempre riportato nell’ultima bolletta)

Le offerte migliori potranno poi essere attivate direttamente online. In caso di assistenza, nella scelta o nell’attivazione, è disponibile il servizio di consulenza di SOStariffe.it al numero 02 5005 111 (gratuito e senza impegno).

Per accedere subito al comparatore basta premere sul box qui di sotto. L’attivazione è sempre gratuita e per sottoscrivere una nuova promo basta avere i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas).

Scopri qui le offerte luce e gas »

Prezzo fisso o prezzo indicizzato? Qual è la scelta migliore

Considerando le attuali condizioni del mercato, con le offerte indicizzate è possibile accedere direttamente al prezzo di PUN e PSV che, per il mese di settembre 2025 (ultimo dato disponibile), hanno un valore di:

  • 0,109 €/kWh per il PUN
  • 0,373 €/Smc per il gas

Con le migliori offerte a prezzo fisso, invece, è possibile ridurre il costo dell’energia fino a:

  • 0,09  €/kWh per l’energia elettrica
  • 0,34 €/Smc per il gas naturale

Le differenze tra prezzo fisso e prezzo indicizzato sono, quindi, ridotte con un leggero vantaggio per le offerte a prezzo fisso. In linea di massima, quindi, è possibile puntare:

  • sulle offerte a prezzo fisso per bloccare il costo dell’energia per un lungo periodo di tempo
  • sulle offerte a prezzo indicizzato per accedere al prezzo all’ingrosso, accettando aggiornamenti mensili del prezzo

Le migliori offerte luce e gas di ottobre 2025

Ecco le offerte selezionate da SOStariffe.it per un cliente tipo con consumo annuo di 2.000 kWh di energia elettrica e 1.000 Smc di gas naturale. Ricordiamo che per attivare nuove offerte è sufficiente avere i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas).

Energia PuntoFisso di Engie

Una delle promozioni più interessanti da valutare è Energia PuntoFisso di Engie che permette di bloccare il prezzo per 24 mesi. Con questa promo, il costo dell’energia è pari a:

  • 0,11 €/kWh per la luce
  • 0,40 €/Smc per il gas

La quota fissa è di 6 euro al mese per la luce e per il gas.

Attiva qui l’offerta di Engie »

Fixa Time di Plenitude

Tra le migliori offerte del momento troviamo Fixa Time di Plenitude. Si tratta di una promo a prezzo bloccato per 12 mesi che permette di fissare il costo dell’energia a:

  • 0,09 €/kWh per la luce
  • 0,34 €/Smc per il gas

Le forniture prevedono una quota fissa di 12 euro al mese, sia per la luce che per il gas. L’offerta è attivabile qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Plenitude »

Luce e Gas per te Index di Pulsee

Una delle migliori offerte a prezzo indicizzato è Luce e Gas per te Index di Pulsee. Questa promo permette ai nuovi utenti di accedere al prezzo di PUN e PSV senza sovrapprezzi e con una quota fissa di 12 euro al mese per fornitura. Per chi sceglie Pulsee, inoltre, c’è uno sconto di 50 euro a fornitura, per un totale di 100 euro scegliendo luce e gas, sulla spesa del primo anno. L’offerta è disponibile di seguito.

Attiva qui l’offerta di Pulsee »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Bollette luce e gas: meglio il prezzo fisso o indicizzato? Il confronto di ottobre 2025
Energia
angle-right
Come attivare Iliad internet Casa a ottobre 2025
Iliad
angle-right
iPhone nuovo ogni 12 mesi: come funziona il nuovo servizio di TIM
Telefonia Mobile
angle-right
Offerte mobile sotto i 5 euro: le promozioni di ottobre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Connettersi con Internet a casa a meno di 20 euro: le offerte di ottobre 2025
Internet Casa
angle-right
BTP Valore di ottobre 2025, ufficiali i tassi: rendimento a confronto con il Conto Deposito
Conti deposito
angle-right
DAZN Full a meno di 20 euro al mese con la promo flash di ottobre 2025
DAZN
angle-right
Offerte mobile a meno di 10 euro al mese di ottobre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Conto Crédit Agricole: canone zero e fino a 600€ da spendere su Amazon in regalo
Conti Correnti
angle-right
Formula 1, GP USA: orario e come vedere la gara in TV e streaming
NOW TV
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Bonus affitto 2025: guida a funzionamento, requisiti, domanda
di Alessandro Voci
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a ottobre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a ottobre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di ottobre 2025
di Davide Raia
angle-right
Conto corrente con carta di credito gratuita: le offerte di ottobre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.