Plenitude ha lanciato la scorsa settimana la sua prima offerta per la rete fissa. Con Plenitude Fibra potete avere inclusi una connessione illimitata in fibra ottica fino a 2,5 Gbps in download a prezzo scontato di 16,90 euro al mese per 36 mesi per i clienti del fornitore per Luce e/o Gas. In più l’operatore vi regala anche un abbonamento a DAZN MyClubPass di 3 mesi.

Plenitude Fibra: caratteristiche e prezzo ad ottobre 2025

Plenitude Fibra Dettagli Costi 16,90 €/mese per 36 mesi abbinato a una fornitura Luce e/o Gas

abbinato a una fornitura Luce e/o Gas 24,90 €/mese per i nuovi clienti fibra

per i nuovi clienti fibra Attivazione a 39 € Servizi inclusi connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione

3 mesi di DAZN MyClubPass entro il 31/12/25

Con Plenitude Fibra avete inclusi:

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

Il prezzo è di 16,90 euro al mese per 36 mesi, invece di 24,90 euro al mese, per i già clienti di Plenitude o per chi passa all’operatore per la fornitura Luce e/o Gas. Per chi invece è interessato solo alla linea fissa il prezzo è di 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

In più, attivando Plenitude Fibra entro il 31/12/25 riceverete in regalo 3 mesi di DAZN MyClubPass per vedere tutte le partite solo della propria squadra del cuore di Serie A Enilive, gli highlight di tutti gli incontri del campionato e contenuti esclusivi. Il codice ricevuto per email, che è cedebile a terzi, deve essere caricato al link dedicato entro il 15/2/26.

L’offerta non include il servizio voce e in caso di migrazione della linea esistente il numero telefonico fisso non potrà essere mantenuto. In caso di recesso prima dei 24 mesi verrà applicato un costo di disattivazione pari al canone mensile dell’offerta.

Altre offerte fibra + Energia di ottobre 2025

Offerte fibra + Energia Offerta fibra Offerta Energia Super Fibra di WindTre connessione in fibra fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

12 mesi di Amazon Prime

Giga illimitati fino a 3 SIM

a partire da 22,99 €/mese PUN/PSV + contributo fisso scontato a 90 €/anno da corrispondere mensilmente Fastweb Casa Start connessione in fibra fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

a partire da 23,95 €/mese Fastweb Energia Flat scontata a partire da 42 €/mese Vodafone Casa Start connessione in fibra fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

a partire da 23,95 €/mese Fastweb Energia Flat scontata a partire da 42 €/mese TIM WiFi Casa connessione in fibra fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

bonus 100 € entro il 30/10/25

a partire da 24,90 €/mese per 20 mesi + 39,90 € per l’attivazione bonus complessivo per fibra, Luce e/o Gas fino a 190 € per il primo anno

Anche altri operatori prevedono offerte per la rete fissa in convergenza con una fornitura Luce e/o Gas con sconti e vantaggi altrettanto interessanti.

Le offerte di WindTre per fibra + Energia

Dopo aver verificato gratis la copertura con SOStariffe.it, potete attivare Super Fibra di WindTre in esclusiva online a partire da 24,99 euro al mese, invece di 30,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Il prezzo della fibra per i già clienti mobili è invece di 22,99 euro al mese.

Super Fibra include:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 rate già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

I clienti di WindTre per la rete fissa possono abbinare alla fibra una delle offerte energia in collaborazione con Acea Energia:

Luce a 0,0278 euro/kWh più il prezzo all’ingrosso (PUN) e contributo fisso scontato a 90 euro all’anno da corrispondere mensilmente

a più il e contributo fisso scontato a da corrispondere mensilmente Gas a 0,0965 euro/Smc più il prezzo all’ingrosso (PSV) e contributo fisso scontato a 90 euro all’anno da corrispondere mensilmente

Le offerte di Vodafone e Fastweb Casa per fibra + Energia

Alle offerte fibra di Fastweb Casa e Vodafone potete aggiungere Fastweb Energia Flat con uno sconto di 11 euro al mese. Avrete quindi inclusi fino a 4.000 kWh all’anno e potenza impegnata fino a 3 kW con canone fisso tutto incluso e bolletta digitale a partire da 42 euro al mese. Superati i kWh annui previsti, per ogni kWh extra verrà applicato un costo di 45 cent al kWh comprensivo di tutte le voci di costo in bolletta.

Fastweb Casa Start di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese e include:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo diventa di 23,95 euro al mese abbinando alla linea fissa un’offerta di Fastweb Mobile con Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone più 32 GB in roaming in Ue a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM.

Con Casa Start di Vodafone avete inclusi:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate illimitate

modem con WiFi ottimizzato

Il prezzo è di 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Acquistando la linea fissa con Telepass avete inclusi anche 2 mesi di canone per la fibra in regalo, 3 mesi di abbonamento a Telepass Sempre e 6 mesi di Assistenza stradale europea, fino a 100 euro di cashback sul carburante di Enilive e fino a 50 euro sul pedaggio.

La fibra costa invece 23,95 euro al mese per i già clienti mobile. Grazie all’opzione Infinito Insieme potete avere anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Il prezzo è lo stesso anche abbinando un piano mobile con minuti e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,95 euro al mese. Il costo per l’offerta convergente è di 33,90 euro al mese.

Con Vodafone se alla fine dell’anno avete ridotto i consumi del 10% rispetto alla soglia prevista potete ottenere un buono pari a 1,5 euro ogni 10 kWh da spendere sulla piattaforma “Per te“.

Le offerte di TIM per fibra + Energia

TIM WiFi Casa di TIM include:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (5 euro al mese per 48 rate già inclusi nel canone mensile)

bonus di 100 euro (5 euro al mese per 20 mesi) entro il 30/10/25

Il prezzo fino al 30/10/25, salvo eventuali proroghe, grazie alla Promo Web è di 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

La fibra invece costa 24,90 euro al mese senza limiti di tempo per i già clienti di TIM per il mobile o attivando contestualmente alla linea fissa anche un’offerta con inclusi minuti illimitati e 100 SMS più 20 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e accesso prioritario alla rete dell’operatore, di cui 11 GB utilizzabili in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il costo totale per l’offerta per clienti convergenti è quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti dell’operatore per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare dell’offerta fibra) e altri vantaggi come TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 25/10/25.

La fibra con TIMVISION incluso ha un prezzo di partenza di 27,90 euro al mese. Il pacchetto TIMVISION Family include film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, Eurosport oltre a un abbonamento a Netflix, Disney+ e DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e tanto altro sport. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

In negozio potete abbinare alla fibra una delle offerte di TIM Energia Luce e Gas powered by Poste Italiane.

I già clienti per la rete fissa attivano la fornitura Luce & Gas ottengono un bonus complessivo di 130 euro per il primo anno. Attivando invece un fornitura solo per Luce o Gas il bonus è di 65 euro per il primo anno.

Per i nuovi clienti che attivano TIM Wi-Fi Casa + TV insieme a un piano mobile e una fornitura Luce o Gas ricevono un bonus complessivo di 190 euro per il primo anno.

TIM Energia Luce prevede una rata su misura con importo fisso per 12 mesi.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

