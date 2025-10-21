Negli ultimi giorni Iliad ha re-introdotto le sue offerte di telefonia mobile chiamate TOP 250 Plus e TOP 300 Plus. La particolarità di queste promozioni della categoria flash, quindi con una scadenza predefinita, è che includono fino a 30 GB extra per navigare in roaming in Ue e nel Regno Unito. Solitamente solo alcuni già clienti Iliad avrebbero potuto passare alle offerte TOP Plus ma in questo caso il cambio è gratis anche per chi ha attiva TOP 250 o TOP 300.

Già clienti Iliad: come passare gratis alle offerte TOP Plus ad ottobre 2025

Cambio offerta per i clienti di Iliad Dettagli Come cambiare offerta possono passare a TOP 250 Plus e TOP 300 Plus anche i clienti con attiva TOP 250 e TOP 300

e anche i clienti con attiva e in generale si può passare solo a un’ offerta con più Giga e prezzo ≥ a quella precedente

≥ la richiesta si può effettuare dall’Area Personale, app Iliad o Iliad Space Costi il cambio offerta è gratis

per sostituire una SIM con eSIM il prezzo è di 9,99 € una tantum Le offerte disponibili Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G/4G+ a 7,99 €/mese

con minuti e SMS illimitati e a Giga 180 con minuti e SMS illimitati e 180 GB in 4G/4G+ a 8,99 €/mese

con minuti e SMS illimitati e a TOP 250 Plus con minuti e SMS illimitati e 250 GB in 5G a 9,99 €/mese

con minuti e SMS illimitati e a TOP 300 Plus con minuti e SMS illimitati e 300 GB in 5G a 11,99 €/mese

con minuti e SMS illimitati e a Dati 350 con minuti e SMS a consumo e 350 GB in 4G/4G+ a 14,99 €/mese

I già clienti Iliad in linea generale possono cambiare offerta gratis passando a un piano con più Giga inclusi a un costo mensile uguale o superiore a quello dell’attuale offerta attiva sulla SIM/eSIM. In tutti gli altri casi è previsto un contributo per l’attivazione di 9,99 euro. Ad oggi non è invece possibile effettuare il downgrade.

Anche i già clienti Iliad con attiva TOP 250 o TOP 300 possono passare gratis a TOP 250 Plus o TOP 300 Plus nonostante le offerte abbiano la stessa quantità di Giga inclusi e canone mensile (rispettivamente 250 GB in 5G a 9,99 euro al mese e 300 GB in 5G a 11,99 euro al mese) in quanto le promozioni più recenti prevedono un surplus di traffico dati per navigare in roaming in Ue.

I già clienti Iliad possono quindi richiedere il cambio offerta nelle seguenti modalità:

dal sito Iliad : accedere all’Area Personale e poi andare in La migliore offerta , dal menu laterale, e selezionare l’offerta da attivare

: accedere all’Area Personale e poi andare in , dal menu laterale, e selezionare l’offerta da attivare dall’app Iliad : dalla pagina principale dell’app, dopo aver effettuato il login con il proprio account, basta scorrere verso il basso per individuare le offerte disponibili e poi premere su Cambia offerta

: dalla pagina principale dell’app, dopo aver effettuato il login con il proprio account, basta scorrere verso il basso per individuare le offerte disponibili e poi premere su negli Iliad Space

L’operatore low cost vi confermerà l’avvenuto passaggio tramite un’apposita email. Il nuovo piano si attiverà a partire dal rinnovo successivo alla variazione. Non è richiesto di cambiare la propria SIM o eSIM.

Il cambio offerta gratis per i già clienti Iliad è previsto nelle seguenti situazioni:

verso TOP 300 Plus da qualsiasi offerta con prezzo inferiore o uguale a 11,99 euro al mese e meno di 300 GB inclusi o arrivando da TOP 300

da qualsiasi offerta con e inclusi o arrivando da verso TOP 250 Plus da qualsiasi offerta con prezzo inferiore o uguale a 9,99 euro al mese e meno di 250 GB inclusi o arrivando da TOP 250

da qualsiasi offerta con e inclusi o arrivando da verso Giga 180 da qualsiasi offerta con prezzo inferiore o uguale a 8,99 euro al mese e meno di 180 GB inclusi

da qualsiasi offerta con e inclusi verso Giga 150 da qualsiasi offerta con prezzo inferiore o uguale a 7,99 euro al mese e meno di 150 GB inclusi

da qualsiasi offerta con e inclusi verso Dati 300 da qualsiasi offerta. In questo caso si perdono i minuti e gli SMS inclusi nel piano precedente e non sarà più possibile effettuare ulteriori cambi di piano

Le migliori offerte di Iliad

Tutte le offerte di Iliad sono senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti l’operatore vi permette di richiedere il recesso in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi o penali. I già clienti Iliad possono sostituire la SIM con un’eSIM al costo di 9,99 euro una tantum. In precedenza questa operazione era gratuita per chi passava a un piano con un canone da 9,99 euro al mese o aveva attiva un’offerta da 9,99 euro al mese.

Le nuove offerte 5G di Iliad sono disponibili, salvo proroghe, entro le 15.00 del 13/11/25 e sono le seguenti:

TOP 250 Plus

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G

25 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

TOP 300 Plus

minuti e SMS illimitati

300 GB in 5G

30 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre.

Se avete necessità di più Giga per navigare all’estero, Iliad vi propone alcune opzioni dedicate per chi viaggia come:

5 GB in più per un mese per navigare in Ue a 3,99 euro

in più per un mese per navigare in Ue a 5 GB in più per un mese per navigare in Svizzera a 4,99 euro

in più per un mese per navigare in Svizzera a 5 GB in più per un mese per navigare in USA e Canada a 4,99 euro

Vi ricordiamo poi che passando a un’offerta di Iliad a partire da 9,99 euro al mese è possibile accedere a un concorso per partecipare più volte al mese all’estrazione di biglietti VIP con hospitality (ove presente) per vedere allo stadio la vostra squadra del cuore di Serie A Enilive. In più, fino al 31/10/25 si può vincere anche la finale di EA SPORTS FC Supercup.

Le altre offerte di Iliad tra cui scegliere sono invece le seguenti:

Giga 150

con minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G/4G+

11 GB per il roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Dati 350

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

350 GB in 4G/4G+

19 GB per il roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per sempre.

Solo per i già clienti Iliad è poi disponibile:

Giga 180

con minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G/4G+

12 GB per il roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 8,99 euro al mese per sempre.

Con Iliad potete navigare in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% della popolazione italiana. Le offerte 5G, invece, garantiscono una velocità fino a 400 Mbps in download in oltre 7.000 Comuni. Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e si naviga su Internet in contemporanea. Iliad da qualche mese sta comunque testando il supporto al VoLTE anche per offerte con canone inferiore a 9,99 euro al mese.

Se ancora non avete scaricato l’app Iliad, potete farlo gratuitamente per iPhone, dispositivi Android e Huawei. La piattaforma vi permette di gestire comodamente la vostra offerta e di verificare consumi e credito residuo con un tap sullo schermo del telefono.

Già clienti Iliad: come aggiungere uno smartphone rate

Smartphone a rate Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone 17 a partire da 39,16 €/mese per 20 rate a partire da 979 € iPhone 17 Pro a partire da 53,56 €/mese per 20 rate a partire da 1.339 € Samsung Galaxy S25 FE 32,04 €/mese per 24 rate 769 € Samsung Galaxy A36 5G 13,70 €/mese per 24 rate 349 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base

Anche dopo aver cambiato offerta i già clienti Iliad possono abbinare al piano mobile l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo facendone richiesta dall’Area Personale o dall’apposita sezione sull’app Iliad. Il pagamento avviene tramite finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito/debito o conto corrente e rateizzazione fino a 24 mesi. La spedizione è gratis. Riceverete il vostro nuovo telefono entro pochi giorni lavorativi.

Ad esempio, con Iliad potete avere iPhone 17 Pro a partire da 27 euro al mese restituendo il telefono alla fine del finanziamento con Younited e dando in permuta iPhone 15 Pro Max da 256 GB.

Già clienti Iliad: come avere uno sconto sulla fibra a ottobre 2025

Offerte fibra IliadBox IliadBox Super Costi 25,99 €/mese

21,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico

con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € 29,99 €/mese

34,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico

con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € Servizi inclusi navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7 navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

2 Wi-Fi Extender

saponetta Wi-Fi con 350 GB in 4G

Antivirus

6 mesi di Le Chat Pro

I già clienti Iliad che passano a TOP 250 Plus o TOP 300 Plus con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito possono accedere a uno sconto sulla rete fissa e attivare un’offerta fibra con tanti servizi inclusi a un prezzo ancora più conveniente.

Per ottenere il vantaggio per i clienti convergenti (fisso più mobile) dovrete prima cambiare offerta, assicurandovi di aver selezionato il pagamento automatico, e poi attivare la linea fissa dall’Area Personale Fibra.

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

Il prezzo della fibra per i già clienti Iliad per il mobile con attiva un’offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico è di 21,99 euro al mese per sempre, invece di 25,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).

In alternativa è possibile attivare IliadBox Super con inclusi anche 2 Wi-Fi 7 Extender, saponetta Wi-Fi con 350 GB in 4G al mese utilizzabili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi di abbonamento all’assistente personale Le Chat Pro a 29,99 euro al mese per sempre, invece di 34,99 euro al mese.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

