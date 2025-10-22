Cambio fornitore luce e gas: lo switch rapido è stato rinviato, nuove regole in arrivo

Energia
di Davide Raia

Il cambio fornitore è essenziale per poter ridurre le bollette, permettendo ai consumatori di poter accedere a tariffe più vantaggiose e, quindi, a un costo più basso dell'energia. In futuro, gli utenti potranno sfruttare lo "switch rapido" ovvero il passaggio a un nuovo fornitore in appena 24 ore. Questa novità non arriverà più a inizio 2026. Andiamo a riepilogare tutte le novità in merito.

In 30 sec.
  • lo switch rapido permetterà di cambiare fornitore in 24 ore
  • la procedura riguarderà le forniture di energia elettrica
  • il nuovo meccanismo è stato rinviato e arriverà entro fine 2026
Cambio fornitore luce e gas: lo switch rapido è stato rinviato, nuove regole in arrivo

Per dare un taglio alle bollette è necessario, in molti casi, puntare su nuove offerte luce e gas, in modo da ridurre il costo dell’energia e, quindi, registrare una spesa più bassa. Come noto, oggi cambiare fornitore è una procedura semplice ma molto lenta.

Sono necessarie diverse settimane per completare l’operazione. In futuro, invece, ci sarà lo switch rapido, almeno per quanto riguarda le forniture di energia elettrica. Il progetto di introdurre una procedura rapida per il cambio fornitore dal 1° gennaio 2026 è stato posticipato di qualche mese.

Ricordiamo che per scegliere le offerte più vantaggiose è possibile puntare sulla comparazione online tramite SOStariffe.it. In questo modo, tutti gli utenti hanno la possibilità di scegliere la tariffa giusta e minimizzare il costo dell’energia e, quindi, l’importo delle bollette.

Per accedere subito al confronto online basta premere sul box qui di sotto e poi indicare una stima del proprio consumo annuo oppure calcolare questo dato con il tool presente nel comparatore. Per assistenza nella scelta e/o nell’attivazione di una nuova offerta è possibile chiamare al numero 02 5005 111.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Switch rapido: come funziona e quando arriverà

3 COSE DA SAPERE SULLO SWITCH RAPIDO
1. Si tratta di una procedura che permetterà di cambiare fornitore in 24 ore
2. Lo switch rapido riguarderà solo le forniture di energia elettrica
3. Il sistema doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2026 ma è stato posticipato e sarà introdotto “nel corso del 2026”

Lo switch rapido sarà una procedura che consentirà ai consumatori di cambiare fornitore di energia elettrica in 24 ore, con un drastico taglio dei tempi rispetto al sistema utilizzato oggi che può richiedere diverse settimane per il completamento dell’operazione. La procedura di cambio rapido del fornitore riguarderà, come detto, solo le forniture di energia elettrica mentre per quelle di gas naturale, per il momento, non cambierà nulla.

L’obiettivo annunciato nei mesi scorsi era quello di introdurre uno switch rapido già dal 1° gennaio 2026. Come previsto dal decreto legislativo di attuazione della direttiva Market Design approvato dal CdM, però, i piani sono cambiati. Il meccanismo dello switch rapido, infatti, sarà ora introdotto entro la fine del 2026 (al momento, non è ancora stata definita una data precisa per il provvedimento).

Una volta che il sistema entrerà in vigore, i consumatori potranno scegliere un’offerta e richiederne l’attivazione. La fornitura passerà in gestione al nuovo venditore scelto dall’utente nel giro di 24 ore (probabilmente nei giorni festivi bisognerà attendere il primo giorno lavorativo disponibile). In questo modo, i consumatori potranno sfruttare da subito le tariffe più convenienti attivate.

Prima di rendere effettivo il nuovo sistema sarà necessario, probabilmente, andare a definire alcuni aspetti ancora poco chiari dello switch rapido. Per i fornitori, infatti, ci potrebbero essere costi maggiori che potrebbero essere riversati sui clienti. In aggiunta, sarà necessario definire un sistema per contrastare il “turismo energetico” ovvero una pratica con cui i clienti potrebbero chiedere cambi di fornitura continui pur di evitare di pagare le bollette.

La scelta di rinviare il cambio rapido di fornitore per l’energia elettrica potrebbe essere, quindi, legata anche a queste necessità. Prima di entrare in vigore, infatti, il nuovo meccanismo dovrà essere definito nei minimi dettagli. Ulteriori aggiornamenti in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
SOStariffe.it diventa legalmente Segugio.it Energia e Telecomunicazioni
Energia
angle-right
Fibra TIM a prezzo scontato con la Promo Web di ottobre 2025
Internet Casa
angle-right
Cambio fornitore luce e gas: lo switch rapido è stato rinviato, nuove regole in arrivo
Energia
angle-right
Già clienti Iliad: come avere più Giga per l'estero con la nuova offerta limited edition
Telefonia Mobile
angle-right
Plenitude lancia le offerte fibra: connessione illimitata da 16,90 euro al mese
Internet Casa
angle-right
Bollette luce e gas: meglio il prezzo fisso o indicizzato? Il confronto di ottobre 2025
Energia
angle-right
Come attivare Iliad internet Casa a ottobre 2025
Iliad
angle-right
iPhone nuovo ogni 12 mesi: come funziona il nuovo servizio di TIM
Telefonia Mobile
angle-right
Offerte mobile sotto i 5 euro: le promozioni di ottobre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Connettersi con Internet a casa a meno di 20 euro: le offerte di ottobre 2025
Internet Casa
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Bonus affitto 2025: guida a funzionamento, requisiti, domanda
di Alessandro Voci
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a ottobre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a ottobre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di ottobre 2025
di Davide Raia
angle-right
Conto corrente con carta di credito gratuita: le offerte di ottobre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.