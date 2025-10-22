TIM ha riproposto la sua Promo Web che permette ai nuovi clienti per la rete fissa di attivare un’offerta per la fibra ottica a prezzo scontato. La promozione è disponibile fino alla fine del mese e prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro, suddiviso in 5 euro al mese per 20 mesi, che viene applicato sul canone mensile per le nuove linee con offerta per la fibra TIM con modem incluso.

Fibra TIM a prezzo scontato con la Promo Web a ottobre 2025

TIM WiFi Casa Dettagli Costi 24,90 €/mese per 20 mesi , poi 29,90 €/mese entro il 30/10/25

, poi 29,90 €/mese entro il 30/10/25 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile a partire da 27,90 €/mese con offerta TV

con offerta TV Attivazione a 39,90 € Servizi inclusi navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

bonus 100 € (5 €/mese per 20 mesi) entro il 30/10/25

La Promo Web vi permette di avere la fibra TIM a prezzo scontato e navigare alla massima velocità sulla rete in fibra FTTH (Fiber to the Home) dell’operatore, che raggiunge oltre 1.500 Comuni in tutta Italia. Con TIM WiFi Casa sono inclusi:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi)

bonus di 100 euro (5 euro al mese per 20 mesi) entro il 30/10/25

Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese, con domiciliazione e conto online acquistandola entro il 30/10/25. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Nelle Aree Bianche è prevista una connessione in fibra ottica fino a 1 Gbps in download.

La fibra TIM invece costa 24,90 euro al mese senza vincoli di tempo per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile o attivando contestualmente un’offerta con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, per navigare fino a 2 Gbps in download in con accesso prioritario alla rete di TIM in tutte le principali città al costo di 9,99 euro al mese con addebito in fattura. II prezzo dell’offerta convergente diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa). Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 25/10/25.

A partire da 27,90 euro al mese (per i già clienti mobile), invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere alla fibra TIM anche un abbonamento aTIMVISION. Con il pacchetto Family M avete inclusi film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, Eurosport oltre a un abbonamento a Netflix, Disney+ e DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e tanto altro sport. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 25/10/25.

I clienti di TIM per la rete fissa hanno poi in regalo un anno di abbonamento di Perplexity Pro senza rinnovo automatico, che vi permette di risparmiare 229 euro per utilizzare l’intelligenza artificiale.

Offerte fibra al prezzo più basso di ottobre 2025

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Sky WiFi 25,90 €/mese per 12 mesi

20,90 €/mese per 18 mesi abbinata a un’offerta TV

abbinata a un’offerta TV Attivazione a 29 €

Attivazione gratis + 19 € con offerta TV navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV + Sky Sport + Sky Ultra HD a 15 €/mese per 18 mesi Super Fibra di WindTre

24,99 €/mese in esclusiva online

in esclusiva online 22,99 €/mese per i già clienti mobile navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 €/mese per 48 mesi già inclusi nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime Fastweb Casa Start 27,95 €/mese

23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile con Giga illimitati in 5G a partire da 9,95 €/mese navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione Casa Start di Vodafone 27,95 €/mese

23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione gratis navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi ottimizzato

Sul mercato ci sono molte altre offerte in promozione interessanti tra cui scegliere per navigare alla massima velocità sulla rete in fibra ottica come:

Sky WiFi

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 25,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro. Il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro, invece di 49 euro.

Il prezzo per la fibra diventa di 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla linea fissa il pacchetto Sky TV + Sky Sport + Sky ULtra HD dal costo di 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese, con vincolo di permanenza di 18 mesi. In questo caso il contributo per l’attivazione è gratis per la linea fissa mentre quello per l’offerta TV è scontato a 19 euro, invece di 99 euro. Il prezzo per l’offerta convergente fibra più TV è quindi di 35,90 euro al mese per 18 mesi.

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre a partire da 24,99 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese, in eclusiva online. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Il prezzo per la rete fissa è invece di 22,99 euro al mese per i già clienti di WindTre per la telefonia mobile.

Fastweb Casa Start

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 23,95 euro al mese senza vincoli.

Il prezzo diventa di 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una delle offerte di Fastweb Mobile con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone e 32 GB per navigare in roaming in Ue a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

All’offerta fibra potete anche aggiungere:

Opzione Plus con Assistenza Plus e tutti i vantaggi di Fastweb UP Plus per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema ed esperienze da vivere al costo di 3 euro al mese

con e tutti i vantaggi di per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema ed esperienze da vivere al costo di Fastweb Protect per la sicurezza online di tutta la famiglia con inclusa una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche al costo di 3 euro al mese

Vodafone Casa Start

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate illimitate

modem con WiFi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Attivando Casa Start con Telepass per avere inclusi anche 2 mesi di canone per la fibra in regalo, 3 mesi di abbonamento a Telepass Sempre e 6 mesi di Assistenza stradale europea oltre a fino a 100 euro di cashback sul pedaggio in Italia.

Il prezzo è di 23,95 euro al mese per i già clienti di Vodafone per la telefonia mobile e attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Il prezzo per la fibra è ancora di 23,95 euro al mese anche attivando contestualmente una SIM voce e dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM

