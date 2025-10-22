SOStariffe.it diventa legalmente Segugio.it Energia e Telecomunicazioni

Energia
di Matteo Testa

SOS Tariffe Srl da ottobre 2025 diventa legalmente Segugio.it Energia e Telecomunicazioni. I servizi e le funzionalità restano invariati

In 30 sec.
SOS Tariffe Srl cambia nome ad ottobre 2025
  1. SOS Tariffe Srl diventa legalmente Segugio.it Energia e Telecomunicazioni
  2. A livello di funzioni e servizi non cambia nulla: potrete continuare a confrontare le offerte energia, Internet e mobile
SOStariffe.it diventa legalmente Segugio.it Energia e Telecomunicazioni
Da ottobre 2025 il portale SOStariffe.it si presenta con la nuova denominazione legale Segugio.it Energia e Telecomunicazioni S.r.l. Il cambio di nome rientra all’interno del percorso di riorganizzazione del Mavriq finalizzato a creare un’identità più unitaria tra i suoi brand. A livello di funzionalità ed esperienza d’uso, però, per gli utenti non cambierà nulla.

SOStariffe.it diventa Segugio.it Energia e Telco: cosa cambia

Il nome Segugio.it Energia e Telecomunicazioni S.r.l. mette in evidenza il legame diretto di SOS Tariffe Srl con Segugio.it e chiarisce la specializzazione del portale nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni. La modifica è solo amministrativa e legale. Non cambiano né il team, né la missione né la modalità di utilizzo del sito.

Gli utenti potranno continuare a confrontare gratuitamente le migliori offerte Luce e/o Gas, Internet e telefonia mobile. L’obiettivo è sempre quello di aiutarvi a risparmiare e scegliere con maggiore consapevolezza la soluzione al prezzo più basso che meglio si adatta alle vostre specifiche esigenze ed abitudini di consumo. Per qualsiasi dubbio sono disponibili guide e FAQ per risolvere in autonomia qualsiasi problema legato alla fornitura Luce e/o Gas, rete fissa e mobile sia dal lato tecnico sia amministrativo. Vi forniremo poi approfondimenti aggiornati in materia di energia, offerte Internet e mobile.

Il nuovo nome segna un’evoluzione naturale per un brand che da sempre mette al centro la trasparenza e la convenienza. Segugio.it Energia e Telecomunicazioni è la nuova firma di una realtà che continua a crescere senza cambiare il proprio DNA.
Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
