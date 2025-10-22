- SOS Tariffe Srl diventa legalmente Segugio.it Energia e Telecomunicazioni
- A livello di funzioni e servizi non cambia nulla: potrete continuare a confrontare le offerte energia, Internet e mobile
SOS Tariffe Srl da ottobre 2025 diventa legalmente Segugio.it Energia e Telecomunicazioni. I servizi e le funzionalità restano invariati
Da ottobre 2025 il portale SOStariffe.it si presenta con la nuova denominazione legale Segugio.it Energia e Telecomunicazioni S.r.l. Il cambio di nome rientra all’interno del percorso di riorganizzazione del Mavriq finalizzato a creare un’identità più unitaria tra i suoi brand. A livello di funzionalità ed esperienza d’uso, però, per gli utenti non cambierà nulla.
Il nome Segugio.it Energia e Telecomunicazioni S.r.l. mette in evidenza il legame diretto di SOS Tariffe Srl con Segugio.it e chiarisce la specializzazione del portale nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni. La modifica è solo amministrativa e legale. Non cambiano né il team, né la missione né la modalità di utilizzo del sito.
Gli utenti potranno continuare a confrontare gratuitamente le migliori offerte Luce e/o Gas, Internet e telefonia mobile. L’obiettivo è sempre quello di aiutarvi a risparmiare e scegliere con maggiore consapevolezza la soluzione al prezzo più basso che meglio si adatta alle vostre specifiche esigenze ed abitudini di consumo. Per qualsiasi dubbio sono disponibili guide e FAQ per risolvere in autonomia qualsiasi problema legato alla fornitura Luce e/o Gas, rete fissa e mobile sia dal lato tecnico sia amministrativo. Vi forniremo poi approfondimenti aggiornati in materia di energia, offerte Internet e mobile.
Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.