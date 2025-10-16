Crédit Agricole è la soluzione giusta per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. La banca mette a disposizione dei nuovi clienti un conto online a canone zero e tanti altri vantaggi oltre alla possibilità di ottenere fino a 600 euro in Buoni Amazon . Ecco la promo di ottobre 2025.

Con Conto Online di Crédit Agricole è possibile accedere a un conto corrente a canone zero che può rappresentare, in questo momento, l’opzione giusta per chi ha bisogno di un prodotto completo e ricco di vantaggi, come ad esempio la possibilità di sfruttare il Conto Deposito con interessi al 3% per 6 mesi. I clienti Crédit Agricole possono contare anche su una filiale e un consulente dedicato.

Per tutti i nuovi clienti ci sono fino a 600 euro in Buoni Amazon in regalo. Di questi, 200 euro sono ottenibili rispettando alcune condizioni (apertura con codice VISA, accredito stipendio/pensione, utilizzo della carta di debito) e fino a 400 euro con la promo “porta un amico”.

Per scoprire tutti i dettagli sul conto proposto da Crédit Agricole basta accedere al sito ufficiale della banca, raggiungibile tramite il box qui di sotto, da cui è anche possibile completare l’apertura del conto e iniziare subito a sfruttarne i vantaggi.

La proposta di Crédit Agricole non è l’unica opzione interessante per aprire un nuovo conto corrente. Per chi è alla ricerca di un conto vantaggioso, infatti, è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box riportato di seguito, che permette di confrontare le proposte delle banche partner. In alternativa, si può dare un’occhiata all’approfondimento sul miglior conto corrente di ottobre 2025.

Perché scegliere il Conto Online di Crédit Agricole

3 MOTIVI PER SCEGLIERE IL CONTO DI CREDIT AGRICOLE 1. Il canone è zero senza requisiti da rispettare 2. C’è il Conto Deposito con interessi al 3% per 6 mesi 3. Si possono ottenere fino a 600 euro in Buoni Amazon

Il Conto Online di Crédit Agricole è una delle opzioni più interessanti per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente a ottobre 2025. Tra le caratteristiche del prodotto troviamo:

canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare carta di debito inclusa con canone zero per 2 anni (poi 2 euro al mese)

con canone zero per 2 anni (poi 2 euro al mese) prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole (2,10 euro per transazione dagli altri ATM)

dagli (2,10 euro per transazione dagli altri ATM) bonifici ordinari e istantanei gratuiti

possibilità di richiedere la carta di credito con un canone di 40,99 euro/anno

con un canone di 40,99 euro/anno accesso al Conto Deposito con interessi al 3% per 6 mesi (tasso annuo lordo)

Per i nuovi clienti ci sono fino a 600 euro in Buoni Amazon:

50 euro di welcome bonus utilizzando il codice VISA, richiedendo la carta di debito ed effettuando almeno una transazione

utilizzando il codice VISA, richiedendo la carta di debito ed effettuando almeno una transazione 50 euro con accredito di stipendio/pensione

con fino a 100 euro come c ashback delle spese con carta di debito nei primi 60 giorni dall’apertura del conto; raggiungendo quota 1.500 euro di spesa si riceverà un buono da 100 euro

come c nei primi 60 giorni dall’apertura del conto; raggiungendo quota di spesa si riceverà un buono da 50 euro per ogni amico invitato che apre il conto corrente (fino a 400 euro)

Per accedere subito alla promozione e aprire il conto corrente è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Crédit Agricole tramite il box qui di sotto.

