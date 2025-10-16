- conto a canone zero, senza requisiti da rispettare
- consulente dedicato e assistenza in filiale, se necessario
- Conto Deposito abbinato con interessi al 3% per 6 mesi
- fino a 600 euro in Buoni Amazon in regalo per i nuovi clienti
Crédit Agricole è la soluzione giusta per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. La banca mette a disposizione dei nuovi clienti un conto online a canone zero e tanti altri vantaggi oltre alla possibilità di ottenere fino a 600 euro in Buoni Amazon. Ecco la promo di ottobre 2025.
Con Conto Online di Crédit Agricole è possibile accedere a un conto corrente a canone zero che può rappresentare, in questo momento, l’opzione giusta per chi ha bisogno di un prodotto completo e ricco di vantaggi, come ad esempio la possibilità di sfruttare il Conto Deposito con interessi al 3% per 6 mesi. I clienti Crédit Agricole possono contare anche su una filiale e un consulente dedicato.
Per tutti i nuovi clienti ci sono fino a 600 euro in Buoni Amazon in regalo. Di questi, 200 euro sono ottenibili rispettando alcune condizioni (apertura con codice VISA, accredito stipendio/pensione, utilizzo della carta di debito) e fino a 400 euro con la promo “porta un amico”.
Per scoprire tutti i dettagli sul conto proposto da Crédit Agricole basta accedere al sito ufficiale della banca, raggiungibile tramite il box qui di sotto, da cui è anche possibile completare l’apertura del conto e iniziare subito a sfruttarne i vantaggi.
Apri qui il Conto Crédit Agricole »
La proposta di Crédit Agricole non è l’unica opzione interessante per aprire un nuovo conto corrente. Per chi è alla ricerca di un conto vantaggioso, infatti, è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box riportato di seguito, che permette di confrontare le proposte delle banche partner. In alternativa, si può dare un’occhiata all’approfondimento sul miglior conto corrente di ottobre 2025.
Scegli qui il nuovo conto corrente »
|3 MOTIVI PER SCEGLIERE IL CONTO DI CREDIT AGRICOLE
|1.
|Il canone è zero senza requisiti da rispettare
|2.
|C’è il Conto Deposito con interessi al 3% per 6 mesi
|3.
|Si possono ottenere fino a 600 euro in Buoni Amazon
Il Conto Online di Crédit Agricole è una delle opzioni più interessanti per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente a ottobre 2025. Tra le caratteristiche del prodotto troviamo:
Per i nuovi clienti ci sono fino a 600 euro in Buoni Amazon:
Per accedere subito alla promozione e aprire il conto corrente è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Crédit Agricole tramite il box qui di sotto.
Apri qui il Conto Crédit Agricole »