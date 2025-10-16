Formula 1, GP USA: orario e come vedere la gara in TV e streaming

di Matteo Testa

Scopri come vedere la Formula 1 in streaming e TV al prezzo più conveniente e gli orari di prove, qualifiche e gara per il Gran Premio degli Stati Uniti

GP USA di Formula 1: gli orari e dove vederlo
  • La gara dalle 21:00 di domenica 19 ottobre
  • Potete vederla su Sky Sport o NOW
La Formula 1 inizia la sua lunga trasferta americana con il GP USA in programma al Circuit of the Americas di Austin, in Texas. Oscar Piastri e Lando Norris sono attualmente divisi solo da 22 punti ma il secondo da tre weekend consecutivi sta sottraendo punti al compagno di scuderia. Questo weekend scopriremo che Max Verstappen possa essere un’alternativa credibile al duo McLaren, che ha già conquistato il titolo costruttori.

La soluzione più conveniente per non perdervi il Gran Premio degli Stati Uniti senza abbonarvi alla pay TV è attivare il Pass Sport di NOW. Basta cliccare sul tasto di seguito per acquistare il vostro abbonamento a partire da 19,99 euro al mese e iniziare subito la visione della Formula 1 in streaming.

Formula 1 in streaming: orari e dove vedere il GP USA ad ottobre 2025

Su Sky potete vedere in esclusiva il GP USA e tutte le altre gare sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport 4K (213). Altrimenti potete vedere la Formula 1 in streaming su NOW.

Alla telecronaca come sempre ci sarà Carlo Vanzini affiancato da Marc Gené in cabina di commento. Roberto Chinchero, Ivan Capelli Matteo Bobbi saranno presenti per i commenti tecnici dalla Sky Sport Tech Room. Gli approfondimenti pre e postgara sono affidati a Davide Camicioli, affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria e con i collegamenti di Mara Sangiorgio in diretta dai box. Fabio Tavelli conduce Race Anatomy con le analisi delle azioni di gara insieme ai suoi ospiti e le parole dei protagonisti.

Su TV8 al canale 8 del digitale terrestre potete seguire qualifiche e sprint in diretta e la gara in differita.

Di seguito gli orari del weekend di Formula 1:

Giovedì 16 ottobre

  • Ore 20.30: Conferenza stampa piloti / anche in Live Streaming su Skysport.it
  • Ore 23.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 17 ottobre

  • Ore 19: Paddock Live
  • Ore 19.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 20.30: Paddock Live
  • Ore 23: Paddock Live
  • Ore 23.30: F1 – Qualifiche Sprint (differita su TV8 sabato alle 17:00)
  • Ore 00.30: Paddock Live
  • Ore 1: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 18 ottobre

  • Ore 18.15: Paddock Live
  • Ore 19: F1 – Sprint (anche su TV8)
  • Ore 20: Paddock Live
  • Ore 22.15: Warm Up
  • Ore 22.30: Paddock Live
  • Ore 23: F1 – Qualifiche (anche su TV8)
  • Ore 00.15: Paddock Live

Domenica 19 ottobre

  • Ore 19.30: Paddock Live
  • Ore 21: F1 – Gara (differita su TV8 alle 22:30)
  • Ore 23: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 23.30: Debriefing
  • Ore 00: Notebook
  • Ore 00.15: Race Anatomy

Formula 1 in streaming: le offerte di ottobre 2025

Con il Pass Sport di NOW potete vedere non solo tutte le gare di Formula 1 in streaming ma anche tantissimo altro sport come:

  • tutta la Moto GP oltre alle gare di Moto 2, Moto 3 e tutti i round della World Superbike
  • Tennis internazionale (inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile)
  • il basket con NBA (inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026), la Serie A – LBA,EuroLeague e BKT EuroCup
  • 3 partire di Serie A per giornata fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato
  • tutta la Serie C Sky Wifi (inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia)
  • UEFA Champions League fino al 2026 (con 185 partite su 203 a stagione)
  • UEFA Europa League
  • UEFA Europa Conference League
  • una selezione di partite di Premier League fino al 2028, Ligue 1 e di Bundesliga fino al 2025

Il prezzo è di 29,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa, potete attivare l’offerta da 19,99 euro al mese per un anno (12 mesi al prezzo di 8) ma con vincolo di permanenza minima di 12 mesi.

Attivando l’opzione Premium dal costo di 5 euro al mese avrete inclusi anche la visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

Con Pause&Rewind potete mettere in pausa la trasmissione su tutti i canali live e tornare indietro fino alle 2 ore precedenti. Con Restart, invece, avete la possibilità di far ripartire un programma dall’inizio anche sui canali in chiaro. Attivando la EXTRA Cam potete poi seguire le gare di Formula 1 da altre prospettive oppure di scegliere la visuale del vostro pilota preferito. NOW include anche la funzione per il download dei contenuti per rivederli quando volete anche online senza una connessione Internet attiva.

Ad ogni profilo di NOW si possono abbinare fino a sei differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. L’app di streaming per una visione in alta qualità dei contenuto consiglia di dotarsi di una connessione a Internet con una velocità di almeno 2,5 Mbps in download.

L’offerta di Sky

Se siete appassionati di motori potete anche attivare un abbonamento a Sky per guardare non solo la Formula 1 ma anche programmi di successo come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, Bruno Barbieri – 4 Hotel e la nuova edizione di X Factor oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The Pitt, vincitrice di 5 premi Emmy, Task o It: Welcome to Derry insieme a produzioni originali come M – Il figlio del secolo, Gangs of Milano – Le nuove storie dal blocco e Dostoevskij.

Cliccando sul tasto di seguito verrete re-indirizzati sul sito di Sky dove attivare in esclusiva online l’offerta Sky TV + Sky Sport + Sky Ultra HD al costo di 24,99 euro al mese per 6 mesi, poi 29,99 euro al mese con vincolo di permanenza di 18 mesi invece di 51,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.

Con questa offerta oltre alla Formula 1 avete inclusi anche Champions League, Europa League, Conference League, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

Con l’app Sky Go potete poi vedere i principali canali della pay TV anche fuori casa su dispositivi mobili (smartphone, tablet, etc.).

Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.

Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:

  • Sky Calcio a 29,99 euro al mese per 18 mesi
  • Sky Cinema a 10 euro al mese, invece di 14 euro al mese
  • Sky Kids a 5 euro al mese
  • Netflix Standard con pubblicità a 4,99 euro al mese

In alternativa potete attivare l’offerta Sky TV + Sky Sport + Sky Calcio + Ultra HD al costo di 29,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 59,90 euro al mese. La promozione include anche la visione di 3 partite di Serie A per giornata con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), tutta la Serie C fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga.

Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:

  • Sky Cinema a 10 euro al mese, invece di 14 euro al mese
  • Sky Kids a 5 euro al mese
  • Sky WiFi a 13,91 euro al mese

Chi vuole un’offerta per lo streaming ancora più ricca può attivare Sky TV & Netflix al costo di 15,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,99 euro al mese, e dopo aver cliccato “Acquista online” aggiungere anche Sky Sport al costo di 22,90 euro al mese, invece di 26,90 euro al mese. Sky TV + Netflix + Sky Sport quindi costa 38,89 euro al mese per 18 mesi. Potete arricchire poi l’abbonamento con Sky Cinema e Paramount+ inclusi per 6 mesi, poi 24,99 euro al mese per 12 mesi.

Se invece siete interessati alla rete fissa, potete attivare l’offerta di Sky Wi-Fi al prezzo scontato di 20,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,90 euro al mese, in abbinamento al pacchetto Sky Sport + Sky Ultra HD dal costo di 15 euro al mese con vincolo di permanenza di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione della fibra è gratis e avete inclusi una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH, chiamate illimitate e modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6. L’offerta convergente per rete fissa e pay TV costa quindi 35,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro, invece di 99 euro, per il decoder Sky Smart.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
Formula 1, GP USA: orario e come vedere la gara in TV e streaming
