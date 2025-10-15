- Con TIMVISION potete avere Disney Plus Standard con pubblicità incluso a partire da 3 €/mese
- Potete risparmiare l'80% sul costo dei singoli abbonamenti per lo streaming
- Di recente lo stesso abbonamento è aumentato a 6,99 €/mese
Disney Plus costa solo a partire da 3 euro al mese con le offerte di TIMVISION. Avete inclusi anche altri servizi come Netflix, DAZN e Prime Video con un risparmio fino all'80% sul prezzo dei singoli abbonamenti per lo streaming
Disney Plus nelle ultime settimane ha aumentato i prezzi dei suoi abbonamenti per lo streaming e a novembre estenderà i rincari anche ai già clienti. Ora attivare un piano della piattaforma costa fino a 2 euro in più al mese o 20 euro all’anno. Si parte quindi da 6,99 euro al mese per l’abbonamento base con pubblicità a 15,99 euro al mese per quello Premium.
Se però volete spendere il meno possibile per vedere su film, serie TV e i migliori contenuti di francise come Star Wars e Marvel su Disney Plus, la soluzione migliore è quella di attivare una delle offerte di TIMVISION a partire da appena 3 euro al mese.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori offerte TV per trovare la soluzione più conveniente per il vostro intrattenimento.
|Le offerte TIMVISION con Disney Plus
|Costi
|Servizi inclusi
|TIMVISION con Disney+
|TIMVISION Intrattenimento
TIMVISION Family M/L
|TIMVISION Calcio e Sport Light
|TIMVISION Gold/Plus
Le offerte di TIMVISION con Disney Plus incluso a partire da 3 euro al mese sono disponibili per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono una linea mobile attiva per almeno 24 mesi. Altrimenti è possibile utilizzare una carta di credito. Se poi avete già attivo un abbonamento a piattaforme come DAZN, Netflix o Prime Video potete continuare a utilizzarlo tranquillamente. Con TIMVISION potete risparmiare fino all’84% rispetto al prezzo di listino dei piani per lo streaming inclusi.
Cliccando sul tasto di seguito potete attivare comodamente online una delle offerte di TIMVISION con Disney Plus.
Attiva TIMVISION con Disney+ »
Di seguito avete la descrizione dettagliata degli abbonamenti:
Il prezzo è di 3,99 euro al mese. Si risparmia l’80% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Il prezzo è di 15,99 euro al mese. Si risparmia il 41% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION consente di noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e nell’abbonamento. Sono inclusi anche serie TV, produzioni originali ed esclusive come 97 minuti o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, che costerebbe 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno. Oggi è possibile però attivare un’offerta di prova di 7 giorni a 49 cent. Grazie all’offerta di TIMVISION potete risparmiare 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere e avete inclusi anche servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per risparmiare sugli acquisti online.
Con DAZN Goal potete vedere:
I prezzi sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino al 60% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti.
I prezzi sono i seguenti:
Si risparmia il 50% per tutto il campionato di Serie A rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Con DAZN Full e DAZN Family potete vedere:
DAZN Family rispetto a DAZN Full includa la visione dei contenuti in HD su due dispositivi in contemporanea anche se collegati a reti diverse.
Per tutte le offerte di TIMVISION il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online, invece di 19,99 euro o 9,99 euro a seconda del tipo di abbonamento.
Il TIMVISION Box è incluso in comodato d’uso gratuito. Anche la spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete acquistare il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Per il TIMVISION Box Atmosphere le rate sono azzerate per 6 mesi, poi diventano di 5 euro al mese.
Se non siete soddisfatti del vostro abbonamento, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi: