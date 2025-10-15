Disney Plus costa solo a partire da 3 euro al mese con le offerte di TIMVISION . Avete inclusi anche altri servizi come Netflix, DAZN e Prime Video con un risparmio fino all'80% sul prezzo dei singoli abbonamenti per lo streaming

Disney Plus nelle ultime settimane ha aumentato i prezzi dei suoi abbonamenti per lo streaming e a novembre estenderà i rincari anche ai già clienti. Ora attivare un piano della piattaforma costa fino a 2 euro in più al mese o 20 euro all’anno. Si parte quindi da 6,99 euro al mese per l’abbonamento base con pubblicità a 15,99 euro al mese per quello Premium.

Se però volete spendere il meno possibile per vedere su film, serie TV e i migliori contenuti di francise come Star Wars e Marvel su Disney Plus, la soluzione migliore è quella di attivare una delle offerte di TIMVISION a partire da appena 3 euro al mese.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori offerte TV per trovare la soluzione più conveniente per il vostro intrattenimento.

Disney Plus con TIMVISION: le offerte di ottobre 2025

Le offerte TIMVISION con Disney Plus Costi Servizi inclusi TIMVISION con Disney+ 3,99 €/mese

80% di risparmio TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità TIMVISION Intrattenimento 15,99 €/mese

41% di risparmio TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità TIMVISION Family M/L

a partire da 7,99 €/mese per 12 mesi , poi 17,99 €/mese

, poi a partire da 23,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole

con possibilità di disdire quando si vuole fino all’84% di risparmio TIMVISION

DAZN Goal

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità TIMVISION Calcio e Sport Light 9,99 €/mese per 3 mesi , poi 13,99 €/mese

, poi 19,99 €/mese e possibilità di disdire quando si vuole

e possibilità di disdire quando si vuole fino al 60% di risparmio TIMVISION

DAZN Goal

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità TIMVISION Gold/Plus 34,99 €/mese per 8 mesi , poi 44,99 €/mese con DAZN Full

, poi con DAZN Full 59,99 €/mese per 8 mesi , poi 69,99 €/mese con DAZN Family

, poi con DAZN Family 56,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole

con possibilità di disdire quando si vuole il 50% di risparmio per tutto il campionato TIMVISION

DAZN Full o Family

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

Le offerte di TIMVISION con Disney Plus incluso a partire da 3 euro al mese sono disponibili per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono una linea mobile attiva per almeno 24 mesi. Altrimenti è possibile utilizzare una carta di credito. Se poi avete già attivo un abbonamento a piattaforme come DAZN, Netflix o Prime Video potete continuare a utilizzarlo tranquillamente. Con TIMVISION potete risparmiare fino all’84% rispetto al prezzo di listino dei piani per lo streaming inclusi.

Cliccando sul tasto di seguito potete attivare comodamente online una delle offerte di TIMVISION con Disney Plus.

Di seguito avete la descrizione dettagliata degli abbonamenti:

TIMVISION con Disney+

TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

Il prezzo è di 3,99 euro al mese. Si risparmia l’80% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION Intrattenimento

TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

Il prezzo è di 15,99 euro al mese. Si risparmia il 41% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION Family M/L

TIMVISION

DAZN Goal

Infinity+ (fino al 30/11/25)

(fino al 30/11/25) Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità (solo Family L)

I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:

7,99 euro al mese per 12 mesi , poi 17,99 euro al mese pari a 95,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro

, poi pari a 95,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro 23,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:

9,99 euro al mese per 12 mesi , poi 19,99 euro al mese pari a 119,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro

, poi pari a 119,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro 25,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION consente di noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e nell’abbonamento. Sono inclusi anche serie TV, produzioni originali ed esclusive come 97 minuti o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, che costerebbe 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno. Oggi è possibile però attivare un’offerta di prova di 7 giorni a 49 cent. Grazie all’offerta di TIMVISION potete risparmiare 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere e avete inclusi anche servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per risparmiare sugli acquisti online.

Con DAZN Goal potete vedere:

3 partite di Serie A per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

(le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione tutta la Serie BTK , compresi playoff e playout

, compresi playoff e playout tutti gli Highlights di Serie A

La Liga

il calcio femminile con la Serie A eBay

con la Serie A eBay Jupiler Pro League

una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

TIMVISION Calcio e Sport Light

TIMVISION

DAZN Goal

Infinity+ (fino al 30/11/25)

(fino al 30/11/25) Disney+ Standard con pubblicità

I prezzi sono i sono i seguenti:

9,99 euro al mese per 3 mesi , poi 13,99 euro al mese pari a 155,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 167,88 euro

, poi pari a 155,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 167,88 euro 19,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 60% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti.

TIMVISION Gold/Gold Plus

TIMVISION

DAZN Full/Family

Infinity+ (fino al 30/11/25)

(fino al 30/11/25) Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i seguenti:

34,99 euro al mese per 8 mesi , poi 44,99 euro al mese, con DAZN Full , pari a 459,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro

, poi 44,99 euro al mese, con , pari a 459,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro 59,99 euro al mese per 8 mesi , poi 69,99 euro al mese, con DAZN Family , pari a 759,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro

, poi 69,99 euro al mese, con , pari a 759,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro 56,99 euro al mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia il 50% per tutto il campionato di Serie A rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Con DAZN Full e DAZN Family potete vedere:

tutta la Seria A (10 partite su 10 per giornata)

(10 partite su 10 per giornata) tutta la Serie BTK

La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

e una selezione di partite della FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

e calcio femminile

una selezione di partite di NFL

basket italiano ed europeo (Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League)

(Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League) boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing

grazie alla partnership con Matchroom Boxing freccette

Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e i principali sport invernali

e i principali sport invernali Serie A Elite di rugby

campionato di volley maschile e femminile

maschile e femminile programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

DAZN Family rispetto a DAZN Full includa la visione dei contenuti in HD su due dispositivi in contemporanea anche se collegati a reti diverse.

Per tutte le offerte di TIMVISION il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online, invece di 19,99 euro o 9,99 euro a seconda del tipo di abbonamento.

Il TIMVISION Box è incluso in comodato d’uso gratuito. Anche la spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete acquistare il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Per il TIMVISION Box Atmosphere le rate sono azzerate per 6 mesi, poi diventano di 5 euro al mese.

Se non siete soddisfatti del vostro abbonamento, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi, poi 9,99 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico