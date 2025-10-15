Disney Plus costa di più? Con TIMVISION bastano appena 3 euro al mese

Tim
di Matteo Testa

Disney Plus costa solo a partire da 3 euro al mese con le offerte di TIMVISION. Avete inclusi anche altri servizi come Netflix, DAZN e Prime Video con un risparmio fino all'80% sul prezzo dei singoli abbonamenti per lo streaming

In 30 sec.
TIMVISION con Disney Plus: le offerte di ottobre 2025
  1. Con TIMVISION potete avere Disney Plus Standard con pubblicità incluso a partire da 3 €/mese
  2. Potete risparmiare l'80% sul costo dei singoli abbonamenti per lo streaming
  3. Di recente lo stesso abbonamento è aumentato a 6,99 €/mese
Disney Plus costa di più? Con TIMVISION bastano appena 3 euro al mese

Disney Plus nelle ultime settimane ha aumentato i prezzi dei suoi abbonamenti per lo streaming e a novembre estenderà i rincari anche ai già clienti. Ora attivare un piano della piattaforma costa fino a 2 euro in più al mese o 20 euro all’anno. Si parte quindi da 6,99 euro al mese per l’abbonamento base con pubblicità a 15,99 euro al mese per quello Premium.

Se però volete spendere il meno possibile per vedere su film, serie TV e i migliori contenuti di francise come Star Wars e Marvel su Disney Plus, la soluzione migliore è quella di attivare una delle offerte di TIMVISION a partire da appena 3 euro al mese.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori offerte TV per trovare la soluzione più conveniente per il vostro intrattenimento.

Confronta le offerte TV »

Disney Plus con TIMVISION: le offerte di ottobre 2025

Le offerte TIMVISION con Disney Plus Costi Servizi inclusi
TIMVISION con Disney+
  • 3,99 €/mese
  • 80% di risparmio
  • TIMVISION
  • Disney+ Standard con pubblicità
TIMVISION Intrattenimento
  • 15,99 €/mese
  • 41% di risparmio
  • TIMVISION
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità
TIMVISION Family M/L
  • a partire da 7,99 €/mese per 12 mesi, poi 17,99 €/mese
  • a partire da 23,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole
  • fino all’84% di risparmio
  • TIMVISION
  • DAZN Goal
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità
TIMVISION Calcio e Sport Light
  • 9,99 €/mese per 3 mesi, poi 13,99 €/mese
  • 19,99 €/mese e possibilità di disdire quando si vuole
  • fino al 60% di risparmio
  • TIMVISION
  • DAZN Goal
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
TIMVISION Gold/Plus
  • 34,99 €/mese per 8 mesi, poi 44,99 €/mese con DAZN Full
  • 59,99 €/mese per 8 mesi, poi 69,99 €/mese con DAZN Family
  • 56,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole
  • il 50% di risparmio per tutto il campionato
  • TIMVISION
  • DAZN Full o Family
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità

Le offerte di TIMVISION con Disney Plus incluso a partire da 3 euro al mese sono disponibili per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono una linea mobile attiva per almeno 24 mesi. Altrimenti è possibile utilizzare una carta di credito. Se poi avete già attivo un abbonamento a piattaforme come DAZN, Netflix o Prime Video potete continuare a utilizzarlo tranquillamente. Con TIMVISION potete risparmiare fino all’84% rispetto al prezzo di listino dei piani per lo streaming inclusi.

Cliccando sul tasto di seguito potete attivare comodamente online una delle offerte di TIMVISION con Disney Plus.

Attiva TIMVISION con Disney+ »

Di seguito avete la descrizione dettagliata degli abbonamenti:

TIMVISION con Disney+

  • TIMVISION
  • Disney+ Standard con pubblicità

Il prezzo è di 3,99 euro al mese. Si risparmia l’80% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION Intrattenimento

  • TIMVISION
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità

Il prezzo è di 15,99 euro al mese. Si risparmia il 41% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION Family M/L

  • TIMVISION
  • DAZN Goal
  • Infinity+ (fino al 30/11/25)
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità (solo Family L)

I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:

  • 7,99 euro al mese per 12 mesi, poi 17,99 euro al mese pari a 95,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro
  • 23,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:

  • 9,99 euro al mese per 12 mesi, poi 19,99 euro al mese pari a 119,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro
  • 25,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION consente di noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e nell’abbonamento. Sono inclusi anche serie TV, produzioni originali ed esclusive come 97 minuti o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, che costerebbe 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno. Oggi è possibile però attivare un’offerta di prova di 7 giorni a 49 cent. Grazie all’offerta di TIMVISION potete risparmiare 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere e avete inclusi anche servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per risparmiare sugli acquisti online.

Con DAZN Goal potete vedere:

  • 3 partite di Serie A per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione
  • tutta la Serie BTK, compresi playoff e playout
  • tutti gli Highlights di Serie A
  • La Liga
  • il calcio femminile con la Serie A eBay
  • Jupiler Pro League
  • una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

TIMVISION Calcio e Sport Light

  • TIMVISION
  • DAZN Goal
  • Infinity+ (fino al 30/11/25)
  • Disney+ Standard con pubblicità

I prezzi sono i sono i seguenti:

  • 9,99 euro al mese per 3 mesi, poi 13,99 euro al mese pari a 155,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 167,88 euro
  • 19,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 60% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti.

TIMVISION Gold/Gold Plus

  • TIMVISION
  • DAZN Full/Family
  • Infinity+ (fino al 30/11/25)
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i seguenti:

  • 34,99 euro al mese per 8 mesi, poi 44,99 euro al mese, con DAZN Full, pari a 459,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro
  • 59,99 euro al mese per 8 mesi, poi 69,99 euro al mese, con DAZN Family, pari a 759,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro
  • 56,99 euro al mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia il 50% per tutto il campionato di Serie A rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Con DAZN Full e DAZN Family potete vedere:

  • tutta la Seria A (10 partite su 10 per giornata)
  • tutta la Serie BTK
  • La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic
  • FA CUP, Carabao Cup e Community Shield
  • calcio femminile
  • una selezione di partite di NFL
  • basket italiano ed europeo (Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League)
  • boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing
  • freccette
  • Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e i principali sport invernali
  • Serie A Elite di rugby
  • campionato di volley maschile e femminile
  • programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

DAZN Family rispetto a DAZN Full includa la visione dei contenuti in HD su due dispositivi in contemporanea anche se collegati a reti diverse.

Per tutte le offerte di TIMVISION il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online, invece di 19,99 euro o 9,99 euro a seconda del tipo di abbonamento.

Il TIMVISION Box è incluso in comodato d’uso gratuito. Anche la spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete acquistare il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Per il TIMVISION Box Atmosphere le rate sono azzerate per 6 mesi, poi diventano di 5 euro al mese.

Se non siete soddisfatti del vostro abbonamento, potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi:

  • Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese
  • Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese
  • Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese
  • Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese
  • DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese
  • Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi, poi 9,99 euro al mese
Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
