I 3 conti correnti business per Partita IVA di ottobre 2025

Conti Correnti
di Davide Raia

La scelta del conto corrente business per chi ha la Partita IVA è molto importante e richiede un'attenta valutazione delle opzioni disponibili. SOStariffe.it propone oggi 3 conti che possono rappresentare la scelta giusta per professionisti e PMI alla ricerca di un nuovo conto ricco di vantaggi.

In 30 sec.
Le 3 opzioni per un conto corrente business a ottobre 2025:
  • Conto Vivid con cashback fino a 10% e con interessi al 4% per 4 mesi (poi fino a 2,7%)
  • Conto Finom con fatturazione elettronica e cashback fino al 3%
  • Conto Revolut con un'offerta ricca e personalizzabile e tanti vantaggi extra
I 3 conti correnti business per Partita IVA di ottobre 2025

Per un conto corrente business in grado di soddisfare le proprie necessità è opportuno valutare, con molta attenzione, tutte le opzioni disponibili e tenere in considerazione le caratteristiche delle proposte delle banche. Solo in questo modo è possibile individuare un conto in grado di offrire un servizio davvero completo.

Per scoprire le opzioni più interessanti per un conto corrente per professionisti e PMI è possibile consultare l’apposita sezione di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto, che racchiude le proposte disponibili oggi con le banche partner. Bastano pochi click per scoprire tutti i dettagli del conto e richiederne l’apertura.

Scegli qui il Conto Business giusto »

Conto corrente business: le migliori opzioni di ottobre 2025

Ecco le 3 proposte più interessanti di ottobre per un conto corrente business per professionisti con Partita IVA e PMI selezionate da SOStariffe.it:

Conto Business di Vivid

Si tratta di un conto online disponibile con più piani in abbonamento (con vantaggi crescenti) e la possibilità di scegliere anche un piano a canone zero. Tra le caratteristiche principali del conto troviamo il cashback delle spese che arriva fino al 10% su categorie e marchi selezionati e fino all’1% su tutte le altre spese sostenute con le carte abbinate al conto (gratuite)

Da segnalare, inoltre, che Vivid offre anche i bonifici istantanei gratuiti e garantisce ai nuovi clienti interessi al 4% (tasso annuo lordo) sul saldo positivo per i primi 4 mesi. Successivamente, la remunerazione dipende dal piano attivato e può arrivare fino al 2,7%. Questa promozione è valida per un periodo di tempo limitato ed è disponibile di seguito.

Scopri qui il Conto Vivid »

Conto Finom

Un altro conto molto interessante per tutti i professionisti e le PMI è rappresentato da Conto Finom, con IBAN italiano e apertura in 24 ore. Anche questo prodotto è disponibile con più piani e la possibilità di optare per un piano a canone zero.

Da segnalare anche gli strumenti di fatturazione e gestione della contabilità, con l’accesso alla fatturazione elettronica e alla riconciliazione. Tra i vantaggi proposti da Finom c’è il cashback fino al 3% delle spese sostenute con le carte abbinate al conto.

Scopri qui il Conto Finom »

Conto Revolut Business

Tra le proposte più vantaggiose disponibili in questo momento c’è anche Conto Revolut Business, con un’offerta che si articola su vari piani tra cui scegliere quello giusto (c’è anche la possibilità di ottenere un piano su misura). Si tratta di un conto che, come quello proposto all’utenza consumer, rappresenta uno dei più interessanti e ricchi del momento.

Il conto offre un’operatività completa, con carte aziendali fisiche e virtuali, e tanti altri vantaggi, come il cambio valuta senza commissioni rispetto al tasso interbancario e vari strumenti per la gestione finanziaria della propria attività, con la possibilità di utilizzo multi-utente e anche soluzioni per accettare pagamenti in modo semplice, come il lettore Revolut Reader.

Per accedere alle offerte Revolut Business basta seguire il link qui di sotto.

Scopri qui il Conto Revolut Business »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
