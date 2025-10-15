Iliad ha aggiornato la sua gamma di offerte con il lancio delle nuove limited edition TOP 250 Plus e TOP 300 Plus . Le promozioni si affiancano alla più economica Giga 150 . Andiamo a scoprire i dettagli completo sulle offerte Iliad di ottobre 2025 .

Il listino di offerte Iliad si aggiorna con l’arrivo delle nuove promozioni TOP con tanti Giga inclusi, traffico dati aggiuntivo in roaming in UE e molti altri vantaggi oltre che con un prezzo fisso per sempre. Ecco tutte le promozioni disponibili:

Le offerte 5G di Iliad di ottobre 2025

Offerte di Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte TOP 250 Plus 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G

25 GB extra in UE TOP 300 Plus 11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati

300 GB in 5G

30 GB extra in UE

Ecco le promozioni disponibili fino al 13 novembre:

TOP 250 Plus

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G

25 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

TOP 300 Plus

minuti e SMS illimitati

300 GB in 5G

30 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva TOP 300 Plus di Iliad »

Con le offerte 5G potete navigare fino a circa 400 Mbps in download con una copertura di oltre 7mila Comuni. L’integrazione della tecnologia VoLTE permette poi di effettuare chiamate con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano contemporaneamente le app. Di recente l’operatore low cost ha avviato i test per estendere il VoLTE anche alle offerte con un canone mensile inferiore a 9,99 euro al mese.

Giga 150: l’offerta da 7,99 euro al mese

Giga 150 di Iliad Dettagli Costi 7,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € Minuti, SMS e Gigabyte minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+ Chi può attivarla nuovi clienti anche con portabilità del numero

già clienti con attiva un’offerta con meno di 150 GB a un prezzo uguale o inferiore a 7,99 €/mese

L’offerta Iliad 150 è senza vincoli né costi nascosti. Se poi non siete soddisfatti della promozione potete cambiare offerta anche gratuitamente oppure richiedere il recesso quando volete senza penali o altre spese per la disattivazione della linea. Iliad poi non applica rimodulazioni e quindi il prezzo è fisso per sempre.

Chi vuole attivare Iliad 150 ma arriva da un altro operatore puà mantere il proprio numero di telefono con richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione.

Giga 150 al costo di 7,99 euro al mese per sempre quindi include:

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G/4G+

11 GB per il roaming in Ue e UK

Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Come aggiungere uno smartphone a rate

Smartphone a rate Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone 17 a partire da 39,16 €/mese per 20 rate a partire da 979 € iPhone 17 Pro a partire da 53,56 €/mese per 20 rate a partire da 1.339 € Samsung Galaxy S25 FE 32,04 €/mese per 24 rate 769 € Samsung Galaxy A36 5G 13,70 €/mese per 24 rate 349 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base

Alla vostra offerta Iliad 150 potete associare anche uno smartphone a rate senza anticipo e pagamento con finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito/debito o conto corrente. L’operatore low cost prevede una rateizzazione fino a 24 mesi e la spedizione è gratis.

Potete acquistare uno smartphone con Iliad cliccando sulla voce “Smartphone” sul sito. Dopo aver selezionato colore, taglio di memoria e metodo di pagamento, dovrete quindi premere su “Ordina“. A questo punto vi verrà richiesto di inserire la vostre credenziali per accedere all’Area Personale. La stessa procedura si può eseguire anche dall’app Iliad.

Con Iliad potete acquistare alcuni dei modelli più richiesti come il nuovo iPhone 17 a partire da 39,16 euro al mese per 20 rate o il più economico Samsung Galaxy A36 5G a partire da 13,70 euro al mese per 24 rate. La spedizione è gratis.

Come avere uno sconto sulla fibra Iliad

Attivando un’offerta da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete ottenere uno sconto sulla rete fissa per attivare IliadBox al costo di 21,99 euro al mese per sempre, invece di 25,99 euro al mese. L’offerte fibra include:

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Al costo di 29,99 euro al mese per sempre, invece di 34,99 euro al mese, potete invece attivare IliadBox Super. Rispetto all’offerta base sono inclusi anche 2 Wi-Fi Extender, saponetta Wi-Fi con SIM dati da 350 GB in 4G disponibili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi di Le Chat Pro di Mistral (poi si rinnova in automatico, salvo disdetta, a 18,29 euro al mese o al diverso costo previsto da Mistral AI).

Come passare a Iliad 150 per i già clienti

I già clienti di Iliad che vogliono passare a Giga 150 possono cambiare offerta gratis se hanno attualmente attivo un piano con meno di 150 GB a un prezzo uguale o inferiore a 7,99 euro al mese.

Potete quindi richiedere il cambio offerta dall’Area Personale sul sito cliccando su “Cambio offerta” nella sezione “Le condizioni della mia offerta“. Altrimenti cliccare su “La migliore offerta“, che vi mostrerà le promozioni disponibili per voi. Il cambio offerta si può effettuare anche tramite Simbox negli Iliad Store e Corner o Iliad Space e dall’app Iliad. In questo caso dovrete accedere alla sezione “Scopri” e poi selezionare la tariffa desiderata cliccando su “Cambia offerta” > “Continua” > “Attiva offerta”.

Giga 150 si attiverà a partire dal rinnovo successivo e riceverete la conferma dell’avvenuto passaggio via email. Se volete poi sostituire la SIM con un’eSIM potete farlo al costo di 9,99 euro. Il passaggio all’eSIM è gratis se invece si passa una promozione con un canone di 9,99 euro al mese o superiore.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico