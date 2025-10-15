Nei giorni scorsi si è conclusa la fase di transizione con cui Poste Italiane ha detto addio all'app di Postepay (dopo aver già dismesso l'app BancoPosta) per puntare esclusivamente sulla nuova app unificata chiamata, semplicemente, Poste Italiane . Ecco tutti i dettagli in merito.

Per i clienti Poste Italiane c’è ora un nuovo modo per accedere a tutti i servizi proposti dal Gruppo. Con la dismissione dell’app Postepay, infatti, bisogna ora utilizzare l’app unificata chiamata, semplicemente, Poste Italiane.

Quest’app racchiude tutti i servizi proposti da Poste e, quindi, può rappresentare un punto di riferimento importante anche per chi non ha un conto o una carta Postepay. La nuova app unificata permette l’accesso ai prodotti di risparmio ma consente anche di gestire le forniture di luce e gas, i servizi di telefonia e molto altro.

Addio Postepay, ora si usa l’app Poste Italiane

A CHE SERVE L’APP DI POSTE ITALIANE? 1. Si tratta di un’app unificata che sostituisce Postepay e Bancoposta 2. Permette l’accesso a tutti i servizi di Poste Italiane (anche Postemobile, PosteCasa, Poste Energia e i prodotti di risparmio) 3. Consente di utilizzare i servizi Poste dal proprio smartphone Android o iPhone

I clienti Poste (a prescindere dai servizi attivati) ora possono usare l’app Poste Italiane che diventa un vero e proprio punto di riferimento per accedere a tutti i prodotti e ai servizi messi a disposizione dal Gruppo.

L’applicazione è disponibile su dispositivi Android, con download dal Play Store, oppure su iPhone e iPad, con download dall’App Store. Per effettuare l’accesso non è necessario creare un nuovo account in quanto è possibile utilizzare le credenziali del proprio account Poste (lo stesso utilizzato sull’app Postepay).

Una volta effettuato l’accesso, è possibile anche abilitare l’accesso tramite riconoscimento biometrico e, quindi, usare l’impronta digitale o il riconoscimento facciale per poter completare la procedura di login in pochi istanti e in modo sicuro.

L’app permette di sfruttare tutti i servizi proposti da Poste Italiane, tramite un’interfaccia intuitiva e che consente di raggiungere le varie sezioni in modo semplice e con pochi tocchi. Tramite l’app di Poste Italiane è possibile:

spedire pacchi (anche con ritiro a domicilio) e tracciare le spedizioni

(anche con ritiro a domicilio) e cercare l’Ufficio Postale più vicino e prenotare il proprio turno , in base al servizio di cui si ha bisogno

più vicino e , in base al servizio di cui si ha bisogno richiedere il Passaporto

effettuare una ricarica Postepay

accedere ai servizi bancari con il Conto BancoPosta oppure le carte Postepay

oppure le effettuare pagamenti di vario tipo come i bollettini e il bollo auto/moto

di vario tipo come i bollettini e il bollo auto/moto accedere ai prodotti di risparmio e ai prodotti assicurativi proposti da Poste Italiane

e ai proposti da Poste Italiane accedere ai servizi di telefonia di PosteMobile e PosteCasa e alle forniture di luce e gas di PosteEnergia

e PosteCasa e alle forniture di luce e gas di utilizzare la funzione PWallet per salvare le carte di pagamento e i documenti personali

Si tratta, quindi, di un’esperienza utente “unificata”. Qualsiasi servizi proposto da Poste Italiane viene ora incluso nella nuova app. In molti casi, è possibile richiedere l’attivazione direttamente dall’app, senza la necessità di recarsi in un Ufficio Postale.

Cosa succede all’app Postepay

L’app Postepay è stata dismessa e, di conseguenza, non funziona più, come già avvenuto per l’app BancoPosta. Di conseguenza, gli utenti possono disinstallarla dallo smartphone e scaricare la nuova app Poste Italiane dallo store del proprio dispositivo.

