- L'app Postepay è stata dismessa e non è più utilizzabile
- Ora è possibile usare l'app Poste Italiane per accedere a tutti i servizi del Gruppo
- L'applicazione è disponibile su Android e iOS
Nei giorni scorsi si è conclusa la fase di transizione con cui Poste Italiane ha detto addio all'app di Postepay (dopo aver già dismesso l'app BancoPosta) per puntare esclusivamente sulla nuova app unificata chiamata, semplicemente, Poste Italiane. Ecco tutti i dettagli in merito.
Per i clienti Poste Italiane c’è ora un nuovo modo per accedere a tutti i servizi proposti dal Gruppo. Con la dismissione dell’app Postepay, infatti, bisogna ora utilizzare l’app unificata chiamata, semplicemente, Poste Italiane.
Quest’app racchiude tutti i servizi proposti da Poste e, quindi, può rappresentare un punto di riferimento importante anche per chi non ha un conto o una carta Postepay. La nuova app unificata permette l’accesso ai prodotti di risparmio ma consente anche di gestire le forniture di luce e gas, i servizi di telefonia e molto altro.
|A CHE SERVE L’APP DI POSTE ITALIANE?
|1.
|Si tratta di un’app unificata che sostituisce Postepay e Bancoposta
|2.
|Permette l’accesso a tutti i servizi di Poste Italiane (anche Postemobile, PosteCasa, Poste Energia e i prodotti di risparmio)
|3.
|Consente di utilizzare i servizi Poste dal proprio smartphone Android o iPhone
I clienti Poste (a prescindere dai servizi attivati) ora possono usare l’app Poste Italiane che diventa un vero e proprio punto di riferimento per accedere a tutti i prodotti e ai servizi messi a disposizione dal Gruppo.
L’applicazione è disponibile su dispositivi Android, con download dal Play Store, oppure su iPhone e iPad, con download dall’App Store. Per effettuare l’accesso non è necessario creare un nuovo account in quanto è possibile utilizzare le credenziali del proprio account Poste (lo stesso utilizzato sull’app Postepay).
Una volta effettuato l’accesso, è possibile anche abilitare l’accesso tramite riconoscimento biometrico e, quindi, usare l’impronta digitale o il riconoscimento facciale per poter completare la procedura di login in pochi istanti e in modo sicuro.
L’app permette di sfruttare tutti i servizi proposti da Poste Italiane, tramite un’interfaccia intuitiva e che consente di raggiungere le varie sezioni in modo semplice e con pochi tocchi. Tramite l’app di Poste Italiane è possibile:
Si tratta, quindi, di un’esperienza utente “unificata”. Qualsiasi servizi proposto da Poste Italiane viene ora incluso nella nuova app. In molti casi, è possibile richiedere l’attivazione direttamente dall’app, senza la necessità di recarsi in un Ufficio Postale.
L’app Postepay è stata dismessa e, di conseguenza, non funziona più, come già avvenuto per l’app BancoPosta. Di conseguenza, gli utenti possono disinstallarla dallo smartphone e scaricare la nuova app Poste Italiane dallo store del proprio dispositivo.
Le immagini presenti nell’articolo sono tratte da Poste.it