Con la promo TIM 2x1 potete acquistare due dispositivi al prezzo di uno tra smartphone, smartwatch e auricolari e pagare con finanziamento a tasso zero e anticipo zero . Scopri tutte le combinazioni disponibili e relativi prezzi

È tornata la promo TIM 2×1 che permette di acquistare due dispositivi al prezzo di uno. Nello specifico è possibile ottenere uno smartphone abbinato a un altro telefono, smartwatch o auricolari con pagamento a rate senza anticipo e finanziamento a tasso zero. La spedizione è gratis. La promozione di TIM, però, è disponibile solo per un periodo limitato di tempo, quindi conviene affrettarvi per risparmiare fino al 62% sul prezzo di listino combinato dei due dispositivi.

Confronta le offerte TIM »

TIM 2×1: come funziona la promozione, prezzi e modelli disponibili a ottobre 2025

Prodotti in promozione Prezzo a rate con TIM 2×1 Spesa totale Motorola Edge 60 5G (256 GB) + moto g35 5G (128 GB) 10 €/mese per 30 rate 449,35 €

50% di risparmio Samsung Galaxy S25 FE + Galaxy Watch8 LTE 40mm 20 €/mese per 30 rate 913,69 €

52% di risparmio Samsung Galaxy S25 FE + Buds3 FE 15 €/mese per 30 rate 693,97 €

54% di risparmio ZTE Nubia Flip2 + Nubia LiveFlip 16 €/mese per 30 rate 671.68 €

38% di risparmio Motorola moto g86 5G (256 GB) + moto g35 5G (128 GB) 7 €/mese per 30 rate 346,9 €

62% di risparmio Xiaomi Redmi A5 + Buds 6 Play

3 €/mese per 30 rate 123,57 €

33% di risparmio

La promo TIM 2×1 è disponibile per i clienti dell’operatore per la rete fissa o che mantengono una linea mobile attiva per almeno 24 mesi. Per procedere all’acquisto basta collegarsi al sito di TIM e cliccare prima su “Prodotti” e poi su “Scopri le offerte” nella sezione “Offerte speciali” che si trova scorrendo la pagina. I dispositivi in promozione sono segnalati dal tag “Promo“.

Trovato il dispositivo che vi interessa, basta cliccare su “Scopri” per essere re-indirizzati verso una nuova pagina dove scegliere la durata del finanziamento (da 24 a 30 mesi). Per gli smartphone di Samsung e Xiaomi è disponibile anche la possibilità di dare in permuta un vecchio dispositivo per risparmiare fino a 500 euro.

La promo TIM 2×1 è disponibile fino al 27/10/25, salvo eventuali proroghe e fino a esaurimento scorte. Per completare l’acquisto dovrete quindi cliccare su “Acquista” e poi inserire le credenziali per accedere a MyTIM.

Se ancora non siete clienti di TIM, con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le offerte dei principali operatori per selezionare la soluzione migliore per acquistare il vostro nuovo telefono al prezzo più basso. Trovata la proposta adatta a voi, potrete poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Scegliendo la modalità TIM Next Evolution, potete acquistare lo smartphone insieme al dispositivo abbinato con pagamento a rate senza anticipo tramite un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito e debito (solo con importo inferiore a 330 euro) o su conto corrente. Non sono invece accettate carte prepagate o emesse all’estero. Se siete clienti di TIM per la rete fissa potete anche scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis. Riceverete lo smartphone in garanzia per 24 mesi direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi.

Vi ricordiamo poi che acquistando un prodotto con finanziamento TIMFin si ha automaticamente accesso ai vantaggi e promozioni su servizi e prodotti con TIM Club, che potete visualizzare nell’app MyTIM in “Offerte per te”.

In caso di recesso o cambio di operatore prima della fine del finanziamento, dovrete comunque corrispondere a TIM tutte le rate residue più quella finale continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento o anche in un’unica soluzione, facendone richiesta in qualsiasi momento nell’area MyTIM. Altrimenti potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna dello smartphone, che dovrete poi restituire a TIM senza costi aggiuntivi insieme a tutti gl accessori contenuti nella confezione.

Le migliori offerte mobile e fisso di TIM di ottobre 2025

Offerte mobile e fisso di TIM Costi Cosa include TIM Power Iron

6,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 in 5G fino a 250 Mbps TIM Power Supreme Easy 7,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

con TIM Ricarica Automatica primo mese e attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 250 in 5G fino a 250 Mbps TIM Power Special

9,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

con TIM Ricarica Automatica primo mese e attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 300 in 5G Ultra fino a 2 Gbps TIM WiFi Casa 29,90 €/mese

24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile a partire da 29,90 €/mese con offerta TV

con offerta TV Attivazione a 39,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

Chi non è ancora cliente di TIM per il mobile, per accedere alla promo TIM 2×1 può scegliere tra le diverse offerte 5G dell’operatore. Le tariffe con il marchio 5G Ultra prevedono una velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete in tutte le principali città e località turistiche in Italia.

Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Al costo di 10 euro potete acquistare un’eSIM anche online. Avete poi la possibilità di effettuare la verifica dell’identità più coomodamente tramite SPID.

Inoltre, TIM ai nuovi clienti per il mobile e la rete fissa regala un anno gratis di Perplexity Pro, permettendovi di risparmiare 229 euro sull’abbonamento all’intelligenza artificiale.

Tra le migliori offerte disponibili abbiamo:

TIM Power Iron

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps (100 GB con credito residuo)

fino a 250 Mbps (100 GB con credito residuo) 8 GB per navigare il roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 6,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 250 Mbps (100 GB con credito residuo)

fino a 250 Mbps (100 GB con credito residuo) 8 GB per navigare il roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 7,99 euro al mese con pagamento tramite TIM Ricarica Automatica e addebito automatico su conto corrente o carta di credito. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

TIM Power Special

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps (200 GB con credito residuo)

fino a 2 Gbps (200 GB con credito residuo) 11 GB per navigare il roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con pagamento tramite TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Tutte le offerte sono riservate a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Potete aggiungere anche l’offerta TIM Giga&Music Limited Edition con inclusi 100 GB in 5G Ultra e un abbonamento ad Apple Music. I primi 4 mesi sono gratis, poi si rinnova a 6,99 euro al mese.

Le offerte di TIM per la fibra ottica

Se siete più interessati alla rete fissa, TIM vi propone un’offerta fibra ottica con inclusa una connessione illimitata in fibra FTTH (Fiber to the Home) per navigare alla massima velocità in oltre 1.500 Comuni.

TIM WiFi Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

Il prezzo è di 29,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Il prezzo per la fibra diventa invece di 24,90 euro al mese per i già clienti mobile o abbinando un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) insieme ad altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 25/10/25.

A partire da 29,90 euro al mese potete aggiungere alla fibra anche un abbonamento aTIMVISION. Con il pacchetto Family M potete vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, Eurosport oltrea ad evere inclusi un piano per lo streaming di Netflix, Disney+ e DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e tanto altro sport. Il TIMVISION Box è incluso in comodato d’uso gratuito.

Scopri le offerte TIM fibra »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico