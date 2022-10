Le 3 migliori assicurazioni auto di Ottobre 2022

Per ridurre al minimo i costi dell’assicurazione auto è fondamentale prestare la massima attenzione ed analizzare le varie proposte delle compagnie assicurative presenti sul mercato italiano. Grazie alla comparazione online dei preventivi, disponibile tramite il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, è possibile individuare, facilmente, la polizza auto più conveniente in base a quelle che sono le proprie reali esigenze.

Le opzioni disponibili sul mercato sono numerose ma, grazie al confronto dei preventivi, sarà semplice scegliere l’assicurazione più vantaggiosa andando a ridurre i costi dell’assicurazione e, contemporaneamente, massimizzare le tutele assicurative grazie alla possibilità di aggiungere tutte le garanzie accessorie di cui si ha bisogno. Bastano davvero pochi minuti per individuare le migliori assicurazioni auto di ottobre 2022 e attivare la polizza più adatta alle proprie necessità.

Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito alla procedura da seguire per scoprire la migliore assicurazione auto del momento e come fare ad attivare, in pochi passaggi, la polizza più conveniente:

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

I VANTAGGI DELLA COMPARAZIONE ONLINE DEI PREVENTIVI 1. Con il confronto dei preventivi è possibile individuare facilmente le polizze più vantaggiose 2. Basta inserire i dati una volta sola per calcolare decine di preventivi differenti con diverse compagnie assicurative 3. La comparazione è sempre gratuita e senza alcun impegno per l’utente 4. In qualsiasi momento è possibile richiedere assistenza gratuita chiamando al numero 800 999 565

Affidarsi alla comparazione online dei preventivi è la strada giusta per individuare l’assicurazione auto più conveniente per le proprie esigenze. Il costo di una polizza auto, infatti, dipende dai propri dati anagrafici e assicurativi. Di conseguenza, non è possibile individuare un’assicurazione conveniente in assoluto ma è sempre necessario valutare, caso per caso, in modo da verificare la proposta più adatta e vantaggiosa in base al proprio profilo.

Per questo motivo, è fondamentale calcolare più preventivi e confrontarli tra loro per individuare la polizza auto migliore e più vantaggiosa, considerando il rapporto tra garanzie incluse e valore del premio assicurativo, da attivare per il proprio veicolo. La comparazione online serve a minimizzare i tempi, garantendo la possibilità di individuare l’assicurazione giusta in modo rapido.

Per confrontare i preventivi e scegliere la polizza più vantaggiosa è, quindi, possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per assicurazione auto, accessibile dal link che trovate qui di sotto. Il confronto online dei preventivi su SOStariffe.it avviene in modo imparziale e gratuito. Ogni preventivo viene calcolato sulla base dei dati inseriti dall’utente. Non si tratta di stime o simulazioni pensate per attirare gli utenti con un prezzo più basso di quello che poi sarà richiesto dalla compagnia.

Il prezzo mostrato dal comparatore è quello che il contraente andrà poi a pagare per attivare la polizza. Oltre alla copertura RC, inoltre, c’è la possibilità di personalizzare la polizza, andando ad aggiungere le garanzie accessorie desiderate e verificando, in tempo reale, il modo in cui i preventivi cambiano sulla base delle coperture incluse nella polizza. In questo modo, si potrà scegliere con ancora maggiore semplicità la polizza giusta.

Per accedere subito alla comparazione dei preventivi online è, quindi, possibile sfruttare il comparatore di SOStariffe.it linkato qui di seguito. Il confronto è, inoltre, senza alcun impegno. L’utente può anche decidere di salvare il preventivo desiderato, bloccando il prezzo, per procedere all’attivazione in una fase successiva e dopo aver valutato con attenzione le condizioni contrattuali.

Confronta i preventivi e scopri la polizza auto più conveniente »

Da notare, inoltre, che, in qualsiasi momento, è possibile ottenere assistenza gratuita, sia nella scelta del preventivo che nell’attivazione della polizza (procedura che avviene raggiungendo il sito della compagnia). Per assistenza si può contattare il Numero Verde 800 999 565. Un consulente qualificato sarà a disposizione dell’utente per offrire tutto il supporto necessario.

Completata la scelta del preventivo si passerà alla sottoscrizione online della polizza. La procedura da seguire è semplicissima:

basta cliccare sul tasto Vai accanto al preventivo scelto

accanto al preventivo scelto l’utente potrà raggiungere il sito della compagnia assicurativa; il prezzo è quello già mostrato dal comparatore, senza alcun costo aggiuntivo

a questo punto prende il via una semplice procedura di attivazione che, in pochi minuti, consente di completare la sottoscrizione della polizza

Ricordiamo che il costo di una polizza auto viene influenzato da diversi elementi. Ci sono, infatti, vari fattori che, in un modo o nell’altro, entrano in gioco per poter determinare l’importo richiesto dalla compagnia. Ad incidere sul prezzo finale troviamo:

i dati anagrafici del proprietario del veicolo e il suo indirizzo di residenza

i dati del veicolo

i dati assicurativi

le garanzie accessorie che, eventualmente, si desidera affiancare alla copertura RC Auto

La combinazione di questi elementi va ad influenzare il premio finale. Per individuare le migliori polizze del momento è necessario, quindi, definire il profilo di automobilista tipo in modo da poter realizzare delle simulazioni complete.

Le migliori polizze auto di ottobre 2022

LE MIGLIORI POLIZZE DI OTTOBRE 2022 COSTO ANNUO 1. ConTe.it da 330 euro 2. Genertel da 362 euro 3. Allianz Direct da 375 euro

Per individuare le migliori polizze auto di ottobre 2022 è fondamentale effettuare una simulazione, andando a definire il profilo di un “automobilista tipo” con una serie di dati precisi da utilizzare per il calcolo dei preventivi. Come sottolineato in precedenza, infatti, non c’è una polizza migliore in assoluto in quanto ogni preventivo è “cucito” addosso ai dati dell’automobilista e del suo veicolo.

Per avere un’idea delle migliori polizze auto del momento, quindi, andiamo a definire il seguente profilo di “automobilista tipo”: n quarantenne, residente a Milano e in prima classe di merito che deve assicurare una Fiat Panda immatricolata a maggio 2022 con polizza valida dal prossimo 1° novembre 2022. Inserendo questi dati nel comparatore di SOStariffe.it sarà possibile individuare con la massima precisione le polizze migliori da attivare per questo tipo di automobilista.

Da notare, in ogni caso, che cambiando anche solo un parametro in gioco potrebbero registrarsi sostanziali modifiche ai prezzi delle polizze auto proposte. Per questo motivo, è sempre fondamentale calcolare l’assicurazione in base ai propri dati, andando ad effettuare una simulazione con il confronto dei preventivi utilizzando i propri dati anagrafici e del veicolo. Ad esempio, volendo assicurare un’auto più costosa di una Fiat Panda, molto probabilmente il prezzo finale aumenterà.

Ecco, quindi, quali sono le 3 polizze auto più convenienti di ottobre 2022 per il profilo di “automobilista tipo” individuato nella nostra simulazione:

1) ConTe.it Assicurazioni

La prima opzione a disposizione per il profilo di “automobilista tipo” indicato nel nostro esempio viene fornita da ConTe.it Assicurazioni. La compagnia, infatti, propone una polizza auto con un prezzo annuo di 330 euro che sale a 350euro scegliendo la versione della polizza con Assistenza Stradale e Protezione Satellitare già incluse nel prezzo (viene richiesta l’installazione di un dispositivo satellitare).

Questa polizza proposta da ConTe.it presenta la clausola della Guida Esperta che limita la possibilità di mettersi alla guida del veicolo assicurato soltanto agli automobilisti “esperti” (con età di almeno 23 anni o con almeno due anni di esperienza di guida). C’è la possibilità di passare alla Guida Libera a fronte del pagamento di un contributo aggiuntivo rispetto al premio annuale.

La polizza, inoltre, include anche alcuni vantaggi aggiuntivi. La compagnia, ad esempio, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro il conducente guida con patente scaduta purché venga rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro. La copertura RC, inoltre, copre anche i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi e dalla circolazione in aree private aperte al pubblico.

Sono coperti, fino a 500 euro, anche i danni causati da figli minori alla guida del veicolo all’insaputa dell’assicurato ed i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo fino ad un massimo di 250 mila euro. Per quanto riguarda il massimale, invece, è previsto un importo di 6,07 milioni di euro per danni alle persone e 1,22 milioni di euro per danni alle cose.

2) Genertel

Un’altra ottima polizza auto disponibile ad ottobre 2022 per tagliare i costi dell’assicurazione viene proposta da Genertel. La copertura garantita ai nuovi clienti dalla compagnia assicurativa, nel caso dell’automobilista tipo, presenta un costo di 362 euro. Da notare che è prevista la clausola della Guida Esperta che fissa l’età minima per poter guidare il mezzo assicurato a 25 anni.

La polizza di Genertel presenta una serie di garanzie estese oltre alla RC. Sono coperti, infatti, i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree private o da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo, dal passeggero o da incendio del veicolo in aree private (nei limiti del 3% del massimale). Da notare che è possibile ottenere uno sconto sul premio con l’installazione della scatola nera.

Per i clienti che scelgono la proposta di Genertel c’è anche la possibilità di richiedere la sospensione della polizza (fino a 3 volte). Per quanto riguarda il massimale, invece, è previsto un tetto di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose e di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone con la possibilità di aumentare tale tetto a fronte del pagamento di un premio assicurativo più elevato.

3) Allianz Direct

Da valutare con molta attenzione è anche la proposta di Allianz Direct. La compagnia, infatti, mette a disposizione una polizza auto che l’automobilista tipo può attivare con una spesa di 375 euro. Si tratta della terza opzione che consente, nella nostra simulazione di attivare una polizza RC a meno di 400 euro. Il risparmio, quindi, è alla portata di molti automobilisti e le compagnie che propongono soluzioni economiche sono diverse.

La proposta di Allianz Direct presenta la Guida Esperta con un limite di 23 anni che viene fissato dalla compagnia e che deve essere rispettato da qualsiasi conducente che desideri mettersi alla guida del mezzo assicurato. Al di sotto di questa fascia d’età, quindi, non è possibile mettersi alla guida del veicolo a meno che non si opti per la Guida Libera che, però, prevede una spesa aggiuntiva con un costo extra per il premio.

Da notare che il limite dei 23 anni non è l’unico in quanto viene richiesto anche aver conseguito la patente di guida da almeno 2 anni. Anche in questo caso, la Guida Libera elimina ogni vincolo. Per quanto riguarda i massimali, invece, Allianz Direct fissa un tetto di 6,5 milioni di euro per il risarcimento, sia per quanto riguarda i danni alle cose che per i danni alle persone. Vengono, inoltre, introdotte alcune garanzie estese.

La copertura RC, infatti, si estende anche ai danni causati a terzi dal gancio traino e durante la circolazione dall’eventuale rimorchio agganciato al veicolo assicurato. C’è anche la copertura dei danni causati dall’incendio del veicolo non conseguente alla circolazione (nel limite di 100 mila euro per sinistro). Da notare anche la presenza della responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

Cosa cambia con le garanzie accessorie: ecco le migliori polizze

Il comparatore di SOStariffe.it consente di individuare facilmente anche le migliori assicurazioni auto che comprendono garanzie accessorie da aggiungere alla copertura RC Auto. L’utente può aggiungere e rimuovere le garanzie che desidera, verificando in tempo reale le variazioni di presto e, quindi, individuando subito la polizza migliore in base alle proprie esigenze.

Anche in questo caso, per individuare le migliori polizze auto di ottobre 2022 andiamo a fare un esempio. L’automobilista tipo indicato in precedenza può attivare una polizza con l’aggiunta delle seguenti coperture accessorie da affiancare alla RC:

Infortuni al conducente

assistenza stradale

tutela legale

Incendio e furto

Minikasko

Sulla base di questi dati, la “classifica” delle migliori assicurazioni è la seguente:

ConTe.it: 539 euro

Genertel: 662 euro

Zurich Connect 747 euro

Per scoprire le migliori soluzioni per la polizza RC Auto puoi utilizzare anche il sistema di comparazione di preventivi per le assicurazioni auto di Segugio.it, portale che fa parte del nostro stesso gruppo di siti di preventivazione online. Grazie alla comparazione online, sarà facile individuare le migliori proposte per risparmiare sulla polizza.

« notizia precedente Le migliori offerte luce e gas di Ottobre 2022