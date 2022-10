Le 11 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore Ottobre 2022

Offerte in evidenza Fastweb Mobile ​ 7.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Se non siete soddisfatti del vostro operatore per qualsiasi motivo vuol dire che arrivato finalmente il momento di cambiare gestore. Tra le migliori offerte telefonia mobile del mese abbiamo anche proposte con minuti illimitati e fino a 200 GB in 4G o 120 GB in 5G a meno di 10 euro al mese. Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le diverse promozioni dei principali operatori e trovare quella più conveniente in base alle vostre abitudini di consumo.

Migliori offerte telefonia mobile di ottobre 2022

Le migliori offerte di ottobre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Num. 1 PosteMobile

Super Power 20 illimitati 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4,99 euro Num. 2 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro Num. 3 Very 4,99 di Very Mobile illimitati 30 GB in 4G fino a 30 Mbps 1,99 euro per un mese, poi 4,99 euro Num. 4 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro Num. 5 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro Num. 6 Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,99 euro Num. 7 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro Num. 8 Giga 120 di Iliad illimitati 120 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro Num. 9 Vodafone Silver illimitati 200 GB in 4G 5 euro per un mese, poi 9,99 euro Num. 10 TIM WONDER Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro Num. 11 Di Più Full 5G minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G con Priority Pass 14,99 euro

Le tariffe più convenienti sono riservate principalmente a chi sceglie di passare a un operatore di telefonia mobile low cost ma è già cliente di un gestore virtuale o MVNO (Mobile Virtual Network Operator). In generale, comunque, prima di scegliere una tariffa è bene non fermarsi solo al prezzo mensile ma anche valutare aspetti come il costo di attivazione, la presenza di vincoli di permanenza minima e la qualità della rete e dei servizi accessori inclusi. Le migliori offerte telefonia mobile di inizio ottobre sono:

1. Super Power di Postemobile con minuti e SMS illimitati e 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 4,99 euro al mese. La SIM costa 20 euro, suddivisi in 10 euro di traffico incluso e 10 euro per una prima ricarica. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 4,09 GB al mese. Superata tale soglia la connessione costa 24 cent per MB in base ai KB effettivamente consumati fino a quando non si esaurisce il traffico dati previsto dall’offerta a livello nazionale. Il piano è disponibile per nuove attivazioni anche senza portabilità o distinzioni in base all’operatore di provenienza.

L’offerta comprende anche:

Ti cerco

Richiama ora

Avviso di chiamata

Controllo del credito residuo al numero 401212

Hotspot

Se non si dispone del credito sufficiente per il rinnovo dell’offerta si applica la tariffa base giornaliera di 18 cent al minuto per le chiamate, 12 cent per SMS e 3,5 euro al giorno per 400 MB alla prima connessione. Dal 24/10/22 per quanto riguarda il traffico dati, la nuova tariffa sarà di 2 euro al giorno per 500 MB alla prima connessione. Sarà inoltre possibile bloccare la navigazione inviando un SMS gratuito al 4071160 con testo “SI BLOCCO”, chiamando il 160 e dal 6/11/22 anche dall’app Postepay.

2. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, 50 elicoin e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. In Europa è possibile utilizzare 60 minuti e fino a 1 GB per la navigazione in roaming. Il piano comprende anche:

50 elicoin a ogni rinnovo per acquistare contenuti a pagamento su Elisum e in futuro anche bonus in ricarica

Run With Me per ricevere 10 elicoin per ogni chilometro percorso fino al massimo 1.500 elicoin

Elisum: app gratuita per accedere a servizi come esperienze dal vivo con i propri ideali, corsi di formazioni, contenuti esclusivi, virtual masterclass, interviste, video e tanto altro ancora

Trasferimento di chiamata

Avviso di chiamata

La nuova serie Maccioverse di Maccio Capatonda

Blocco dei servizi a sovrapprezzo

Hotspot

Non sono invece previsti vincoli di durata o costi di disattivazione. In ogni momento è possibile passare a un’offerta inferiore o superiore senza spese aggiuntive. Il piano è disponibile per nuove attivazioni anche senza portabilità o distinzioni in base all’operatore di provenienza.

3. Very 4,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G fino a 30 Mbps a 1,99 euro per un mese fino al 27/10/22, poi 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 4,6 GB al mese. Il piano è disponibile solo per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità.

Non sono previsti vincoli, costi nascosti o penali per la disattivazione. La navigazione viene bloccata nel momento in cui si esauriscono i Gigabyte inclusi ma è possibile far ripartire l’offerta in ogni momento e allo stesso prezzo di sempre dall’app Very cliccando sul tasto Rinnova ora. I servizi a sovrapprezzo sono bloccati ed è possibile passare a un’altra offerta in ogni momento senza spese aggiuntive dall’app Very o chiamando il 1929.

Il piano comprende anche:

Ti ho cercato

Ringme

Hotspot

4. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS, 100 GB di riserva e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. Il pagamento avviene con carta di credito dei circuiti Mastercard e Visa o Paypal. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 4,6 GB al mese. Il piano è disponibile per nuove attivazioni anche senza portabilità o distinzioni in base all’operatore di provenienza.

E’ possibile cambiare offerta in ogni momento senza costi aggiuntivi né vincoli. Nel piano sono inclusi anche segreteria telefonico e controllo costi personalizzabili. I Gigabyte di riserva si possono utilizzare una volta esaurito il traffico dati incluso nel piano. Con il servizio Riserva dati si possono accumulare i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati durante il mese e trasformarli in Megabyte aggiuntivi che non hanno scadenza e si possono consumare a partire dal rinnovo successivo.

5. ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. È richiesto l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 5 GB al mese. Il piano è disponibile solo per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità.

L’operatore blocca la navigazione una volta esaurito il traffico dati incluso nel piano ma consente di far ripartire l’offerta in ogni momento allo stesso prezzo utilizzando il servizio Riparti dall’Area Personale sul sito o dall’app ho. Mobile. Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati è possibile provare l’offerta gratuitamente per 30 giorni. Concluso il periodo promozionale si può continuare con ho. o decidere di recedere dal piano direttamente online con due clic.

6. Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 5,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 5 GB al mese. Il piano è disponibile per nuove attivazioni anche senza portabilità o distinzioni in base all’operatore di provenienza.

7. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. L’attivazione della SIM è gratuita acquistandola online, altrimenti 10 euro. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 8 GB al mese. Il piano comprende anche i corsi della Fastweb Digital Accademy per apprendere nuove competenze in campo digitale tra le più richieste dalle aziende.

8. Giga 120 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 120 GB anche in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. La SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 9 GB al mese.

L’offerta è senza vincoli e costi nascosti. E’ possibile recedere dal piano quando si vuole senza penali o il pagamento di spese per la disattivazione della linea. Iliad inoltre non applica rimodulazioni e fissa per sempre il prezzo mensile della promozione.

Chi attiva questa offerta ha poi uno sconto di 8 euro al mese sull’offerta fibra ottica chiamata IliadBox. La tariffa include navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in alcuni Comuni (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate da fisso, modem e attivazione al prezzo di 15,99 euro al mese per i clienti mobile di Iliad. E’ previsto un costo di installazione di 39,99 euro una tantum.

9. Vodafone Silver di Vodafone con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro a mese e prezzo bloccato per 24 mesi. L’attivazione è gratuita. Il piano è disponibile solo online per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità.

Smart Pay è il sistema di pagamento con addebito su carta di credito o conto corrente che permette di ricevere uno sconto sul prezzo mensile, una maggiore quantità di Gigabyte e accesso gratuito a Vodafone Club. Il programma fedeltà ogni mese include 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G e sconti su prodotti e servizi di partner di Vodafone come Q8, Booking.com, Amazon.it, Everli, YOOX.com e Carefour.it.

10. TIM WONDER Six di TIM con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. In Europa è possibile navigare in roaming utilizzando tutto il traffico dati incluso. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Il piano è disponibile solo online per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità.

Chi è già cliente di TIM per la rete fissa e acquista questo piano può attivare TIM Unica e avere ogni mese Giga illimitati fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa). La promozione è gratuita e resta fruibile fino a quando si mantiene attiva a linea fissa. Il pagamento in questo caso avviene tramite TIM Ricarica Automatica con addebito diretto in bolletta.

11. Di Più Full 5G di WindTre con minuti illimitati (50 verso l’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G con Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay. L’attivazione di 49,99 euro si può rateizzare in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online o da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 13,7 GB al mese. Il piano è disponibile per nuove attivazioni anche senza portabilità o distinzioni in base all’operatore di provenienza.

Nel piano sono inclusi anche blocco dei servizi a sovrapprezzo, call center senza attese e gratuito al numero 159 e lo smartphone Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB. Easy Pay è il sistema di pagamento di addebito automatico su conto corrente o carta di credito che permette anche di avere il doppio dei Gigabyte rispetto al pagamento su credito residuo. E’ possibile provare l’offerta gratuitamente per 31 giorni. Alla conclusione del periodo promozionale si può scegliere se continuare con il piano, pagando il costo mensile e attivazione previsti, o recedere gratuitamente senza penali.

