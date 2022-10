Miglior conto deposito Ottobre 2022: le offerte con i rendimenti più alti

Offerte in evidenza Conto Deposito illimity Linee non svincolabili Tasso netto: 4.00% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Cherry Vincolato Tasso netto: 3.20% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Esagon Tasso netto: 3.10% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Per i risparmiatori che vogliono far fruttare i propri risparmi senza correre i rischi dei mercati borsistici, il conto deposito è una forma di investimento sicura e conveniente.

Vincolando del denaro per un arco di tempo breve (il vincolo a 12 mesi è il più scelto), è possibile beneficiare di un tasso di interesse che è difficile da ottenere se si lasciassero invece i propri soldi “accantonati” su un conto corrente tradizionale.

Per la scelta del miglior conto deposito, è bene effettuare una valutazione completa del rendimento dello stesso, prendendo in esame:

tipologia di vincolo proposto;

tasso di interesse;

modalità di liquidazione degli interessi stessi.

Ma per conoscere quali siano le migliori proposte attualmente presenti sul mercato bancario, c'è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l'App di SOStariffe.it).

Conto deposito: che cos’è e perché è vantaggioso?

CONTO DEPOSITO: DUE OPZIONI SPIEGAZIONE Deposito vincolato La somma depositata non può essere svincolata

Se la somma è svincolata prima della scadenza, si perdono gli interessi maturati e, in alcuni casi, può essere applicata una penale

Ha un rendimento maggiore rispetto a un conto deposito non vincolato Deposito non vincolato È possibile rientrare in possesso della somma depositata in qualsiasi momento

Il titolare del deposto beneficia degli interessi maturati durante il periodo in cui il denaro è stato depositato

Ha un rendimento più basso rispetto ai conti vincolati

Il conto deposito vincolato è scelto da chi non ha bisogno di disporre di tale liquidità immediatamente ed è quindi alla ricerca di un rendimento più elevato. Scegliendo un conto non vincolato (o a deposito libero), invece, si potrà effettuare un versamento e rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate, beneficiando degli interessi maturati durante il periodo in cui il denaro è stato depositato. Per questo motivo, però, un conto di questo tipo prevede dei tassi di rendimento più bassi rispetto al conto deposito vincolato.

In entrambi i casi, il risparmiatore può svincolare il denaro depositato in qualunque momento, ma dovrà pagare una penale alla banca, oppure rinunciare agli interessi maturati fino a quel momento.

Deposito vincolato: le soluzioni più vantaggiose di Ottobre 2022

NOME DELL’OFFERTA RENDIMENTO LORDO DURATA MASSIMA DEL VINCOLO 1 Conto deposito illimity (non svincolabile) di illimity Bank 4% 60 mesi 2 Cherry Vincolato di Cherry Bank 3,20% 60 mesi 3 Conto Esagon di Banca CF+ 3,10% 60 mesi 4 Conto deposito illimity svincolabile) di illimity Bank 3% 60 mesi

Per mezzo del comparatore di SOStariffe.it, ecco quali sono i conti deposito più reddittizi per i risparmiatori da aprire a Ottobre 2022.

Conto deposito illimity di illimity Bank

Con soluzioni personalizzabili per importo, durata (da un minomo di 6 a massimo di 60 mesi) illimity Bank offre una linea di deposito non svincolabile con tassi di interesse offerti più elevati e una linea di deposito svincolabile che però ha rendimenti meno fruttuosi, ma si ha sempre la disponibilità della somma investita. La proposta per un conto deposito di illimity Bank è sempre sicura poiché aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e si contraddistingue per:

niente canone annuo;

nessuna spesa di apertura ed estinzione;

importo minimo vincolabile 1.000 euro;

importo massimo di 20 milioni di euro;

attivazione del deposito in pochi secondi direttamente dallo smartphone.

L’apertura del conto deposito illimity è abbinata all’apertura del conto corrente online a zero spese per sempre e con carta di debito inclusa di illimity Bank, oltre a una serie di servizi aggiuntivi. Per esempio:

“illimity connect” per collegare tutte le proprie banche allo scopo di avere una vista aggregata e operare su tutti i propri conti dall’app “illimity”;

allo scopo di avere una vista aggregata e operare su tutti i propri conti dall’app “illimity”; funzione “Progetti di Spesa” per risparmiare senza stress, con un rendimento dello 0,50% annuo sulle somme accumulate.

Per la linea non svincolabile di illimity Bank, i tassi di rendimento offerti con questa promozione, se si aprisse il conto deposito entro il 13 Dicembre 2022, sono:

6 mesi di vincolo tasso annuo del 0,70% ;

; 12 mesi di vincolo tasso annuo del 1,15% ;

; 18 mesi di vincolo tasso annuo del 1,20% ;

; 24 mesi di vincolo tasso annuo del 2% ;

; 36 mesi di vincolo tasso annuo del 2,90% ;

; 48 mesi di vincolo tasso annuo del 3% ;

; 60 mesi di vincolo tasso annuo del 4%.

Per la linea svincolabile di illimity Bank, i tassi di interesse offerti se si aprisse il conto deposito entro 13 Dicembre 2022, sono i seguenti:

6 mesi di vincolo tasso annuo del 0,60% ;

; 12 mesi di vincolo tasso annuo del 1% ;

; 18 mesi di vincolo tasso annuo del 1,10% ;

; 24 mesi di vincolo tasso annuo del 1,50 % ;

; 36 mesi di vincolo tasso annuo del 2,10% ;

; 48 mesi di vincolo tasso annuo del 2,50% ;

; 60 mesi di vincolo tasso annuo del 3%.

Per conoscere maggiori dettagli dell'offerta di illimity Bank

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Con un tasso lordo del 3,20% per un vincolo della durata di 60 mes, il conto deposito Cherry Vincolato proposto da Cherry Bank è uno dei più vantaggiosi presenti sul mercato a Ottobre 2022. Si tratta di un conto deposito a zero spese, considerato che il canone annuale di giacenza è gratuito. Così come non è prevista alcune spesa di attivazione e di estinzione. Per l’apertura la banca prevede un importo minimo di 3.000 euro e una somma massima di investimento di 3 milioni di euro.

Ma la possibilità di vincolare i risparmi con Cherry Vincolato è riservata ai correntisti Cherry Bank: ecco perché per sottoscrivere il deposito Cherry vincolato occorre essere titolate di un conto corrente online Cherry Bank.

L’offerta vincolata di Cherry Bank prevede la seguente durate e i seguenti tassi di rendimento:

6 mesi di vincolo, 1% di interesse lordo (0,74% tasso di interesse netto);

di vincolo, 1% di interesse lordo (0,74% tasso di interesse netto); 12 mesi di vincolo, 1,50% di interesse lordo (1,11% tasso di interesse netto);

di vincolo, 1,50% di interesse lordo (1,11% tasso di interesse netto); 18 mesi di vincolo, 1,75% di interesse lordo (1,30% tasso di interesse netto);

di vincolo, 1,75% di interesse lordo (1,30% tasso di interesse netto); 24 mesi di vincolo, 2% di interesse lordo (1,48% tasso di interesse netto);

di vincolo, 2% di interesse lordo (1,48% tasso di interesse netto); 36 mesi di vincolo, 2,50% di interesse lordo (1,85% tasso di interesse netto);

di vincolo, 2,50% di interesse lordo (1,85% tasso di interesse netto); 48 mesi di vincolo, 2,75% di interesse lordo (2,04% tasso di interesse netto);

di vincolo, 2,75% di interesse lordo (2,04% tasso di interesse netto); 60 mesi di vincolo, 3,20% di interesse lordo (2,37% tasso di interesse netto).

Oltre a”Cherry Vincolato”, Cherry Bank mette a disposizione dei risparmiatori anche la proposta di conto deposito “Cherry Box” con linea libera, che offre la possibilità di un deposito senza vincolo della durata a scelta di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi con un tasso di interesse lordo dello 0,40% e netto dello 0,30% indipendente dalla durata del deposito. Non essendo sottoposta ad alcun vincolo, la somma depositata è sempre a disposizione del titolare del conto e per questa ragione il tasso di rendimento è più basso rispetto a quello applicato dalla linea con vincolo.

Per avere maggiori dettagli dell'offerta di investimento di Cherry Bank:

Conto Esagon di Banca CF+

Conto Esagon è un conto deposito che si apre online: è gratuito e l’imposta di bollo è a carico della banca per tutta la durata del vincolo. Proposto da Banca CF+, conto Esagon non è svincolabile: le somme depositate non possono essere restituite prima della loro naturale scadenza e il tasso di interesse è garantito per tutta la durata del vincolo, senza variazioni.

Il risparmiatore può scegliere di vincolare i propri risparmi da 12 a 60 mesi per importi pari o superiori a 10.000 euro. Gli interessi sono accreditati con cadenza trimestrale o annuale in base alla tipologia della cedola scelta.

In dettaglio, Banca CF+ offre con conto Esagon le seguenti soluzioni di investimento:

12 mesi, tasso di interesse 1,60% lordo;

lordo; 18 mesi, tasso di interesse 1,75 % lordo;

lordo; 24 mesi, tasso di interesse 2,25% lordo,

lordo, 36 mesi, tasso di interesse 2,55 % lordo;

lordo; 48 mesi, tasso di interesse 2,75 % lordo;

lordo; 60 mesi, tasso di interesse 3,10% lordo;

Per avere maggiori informazioni sul deposito vincolato di Banca CF+:

