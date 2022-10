Offerte TIM tutto compreso per vecchi clienti: le promozioni di Ottobre 2022

Offerte in evidenza Premium Fibra 29,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA TIM Wonder FIVE 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le offerte TIM tutto compreso sono la migliore soluzione per disporre a un prezzo conveniente di tutti i servizi di chi necessitano sia l’utente medio sia quello più esigente. TIM è tra le aziende leader nel settore della telecomunicazione per la telefonia mobile e il fisso. In più l’operatore riserva enormi vantaggi per chi lo sceglie per connettersi da casa e sul cellulare.

Offerte TIM tutto compreso per la telefonia mobile di ottobre 2022

Offerte TIM mobile per i già clienti Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Young (solo Under 25) illimitati 50 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G (illimitati con TIM Unica) 39,99 euro

Le offerte TIM tutto compreso per chi ha già una SIM dell’operatore permettono di avere navigazione 5G alla massima velocità sul Vero 5G. Questa tecnologia permette di godere di prestazioni fino a dieci volte superiore alla precedente, con una comunicazione pressoché istantanea e una capacità di rete all’avanguardia. Se avete attivato un’offerta 4G e volete passare al 5G potete acquistare l’apposita opzione 5G On da 5 euro al mese. Le migliori offerte di ottobre sono:

TIM 5G Power Smart a 14,99 euro a mese con:

Minuti e SMS illimitati

50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete TIM (illimitati con TIM Unica)

100 GB su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese)

TIM Safe Web Plus

Seconda SIM a 9,99 euro al mese con TIM Unica

TIM 5G Power Top a 19,99 euro a mese con:

Minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete TIM (illimitati con TIM Unica)

100 GB su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese)

TIM Safe Web Plus

Assistenza immediata e dedicata al 119

Assistenza soddisfatti e garantiti (2 euro di bonus su credito residuo o in fattura per ogni intervento non soddisfacente)

Seconda SIM a 9,99 euro al mese con TIM Unica

TIM 5G Power Unlimited a 29,99 euro a mese con:

Minuti e SMS illimitati

illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete TIM

100 GB su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese)

TIM Safe Web Plus

Assistenza immediata e dedicata al 119

Assistenza soddisfatti e garantiti

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su cellulare e smartwatch

Seconda SIM a 29,99 euro al mese con TIM Unica

TIM Young (disponibile solo per Under 25) a 9,99 euro al mese con:

Minuti e SMS illimitati

50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download (100 GB a 99 cent più al mese)

TIMMUSIC

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIMGAMES per giocare online senza consumare traffico dati a 5 euro al mese

TIM One Number a 99 cent più al mese

Per tutte le offerte l’attivazione è di 19,99 euro. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso acquistandola online o 10 euro con 1 cent incluso in negozio.

I clienti TIM per il mobile e per la rete fissa possono attivare gratuitamente TIM Unica per avere ogni mese Giga illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa). Il pacchetto comprende anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), 10 badge extra per vincere su Party Collection un volo per Las Vegas e Los Angeles con TIM Party e uno sconto di 550 euro su alcuni modelli di smartphone per chi è cliente mobile per la linea fissa. Il pagamento con TIM Unica avviene con TIM Ricarica Automatica.

I clienti TIM mobile da almeno 6 mesi possono richiedere un finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%) per l’acquisto di uno smartphone a rate con addebito su carta di credito. Chi ha anche la linea fissa può scegliere di accreditare le rate in bolletta. Le offerte telefono incluso prevedono un vincolo di durata di 30 mesi ma nessun anticipo.

Offerte TIM tutto compreso per chi ha la rete fissa di ottobre 2022

Offerte TIM per chi ha anche la rete fissa Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) 9,99 euro TIM Giga Power Famiglia non inclusi 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) 5,99 euro

Le offerte TIM tutto compreso per chi ha anche la rete fissa con l’operatore prevedono solamente 5 GB ma con ‘attivazione di TIM Unica diventano illimitati. Una delle due tariffe permette di acquistare nei negozi TIM un modem Wi-Fi 4G a 29,90 euro o una TIM Cam a 3 euro. Per tutte le offerte l’attivazione è di 5 euro. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso acquistandola online.

Offerte TIM tutto compreso per la rete fissa di ottobre 2022

Offerte TIM per la fibra ottica Navigazione Chiamate Costo mensile TIM Wi-Fi Special Young (solo Under 30)

illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 21,90 euro Premium Base illimitata fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 euro Premium Fibra + Mobile illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 euro TIM Wi-Fi Power Smart illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro Fibra + TIMVISION illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro + pacchetto TIMVISION TIM WiFi Power Top illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro TIM WiFi + 5G Power illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro

Le offerte TIM tutto compreso per la fibra ottica permettono di accedere a diverse tipologie di connessione a seconda della copertura disponibile nel proprio Comune (potete verificarla qui gratuitamente). Con le offerte fibra ottica di TIM si può avere un collegamento in FTTH (Fiber to the Home) in oltre 600 città in Italia. I già clienti possono passare senza costi aggiuntivi a una tariffa migliore. Le migliori tariffe di ottobre sono:

Premium Base a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online include:

Navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate a 19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta

Attivazione

Chi ha attiva un’offerta mobile da almeno 9,99 euro al mese allo stesso prezzo può avere anche chiamate illimitate (solo online) e modem TIM Hub+.

TIM Wi-Fi Power Smart a 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online include:

Navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate (solo online)

Modem TIM Hub+

TIM Safe Web Plus

polizza assistenza imprevisti h24 TIM Protezione Casa in regalo per un anno

Attivazione

TIM Wi-Fi Power Top a 34,90 euro al mese con domiciliazione e conto online include:

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi

Chiamate illimitate (solo online)

Modem TIM Hub+ Executive

TIM Safe Web Plus

Assistenza immediata e dedicata al 187

Assistenza soddisfatti e garantiti

Wi-Fi garantito in tutta la casa da un tecnico di TIM

polizza assistenza imprevisti h24 TIM Protezione Casa in regalo per un anno

Attivazione

TIM Special Young (solo per Under 30) a 21,90 euro al mese con domiciliazione e conto online include:

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi

Chiamate a consumo

Modem TIM Hub+ Executive

6 mesi di Amazon Prime

tablet Samsung A8 opzionale a 6 euro al mese per 30 mesi

Attivazione

TIM Wi-Fi + 5G Power a 39,90 euro al mese con domiciliazione e conto online include:

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi

Chiamate illimitate (solo online)

Modem TIM Hub+ Executive

Assistenza immediata e dedicata al 187

2 SIM 5G (una con minuti e SMS illimitati e 5 GB a 9,99 euro al mese e seconda con 5 GB a 5 euro al mese)

Attivazione

Alle offerte TIM tutto compreso per la fibra dal costo di 29,90 euro al mese è poi possibile abbinare i due pacchetti intrattenimento:

TIMVISION Calcio e Sport con TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati, produzioni originali, il meglio dei programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, Eurosport Player per 12 mesi), DAZN (tutta la Serie A, Serie B, Europa League, i migliori incontri della Conference League e altri sport da vedere su due dispositivi in contemporanea anche in luoghi diversi fino al 31/10/22), Infinity+ (104 partite di Champions League e contenuti anche in 4K), 6 mesi di Amazon Prime e TIMVISION Box a 24,99 euro per 6 mesi , poi 29,99 euro

con (film, serie TV, cartoni animati, produzioni originali, il meglio dei programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, Eurosport Player per 12 mesi), (tutta la Serie A, Serie B, Europa League, i migliori incontri della Conference League e altri sport da vedere su due dispositivi in contemporanea anche in luoghi diversi fino al 31/10/22), (104 partite di Champions League e contenuti anche in 4K), e a , poi 29,99 euro TIMVISION Gold con TIMVISION, DAZN, Infinity+, 6 mesi di Amazon Prime, Netflix (piano standard per contenuti in HD su due dispositivi in contemporanea), Disney+ e TIMVISION Box a 40,99 euro per 6 mesi, poi 45,99 euro

Le offerte TIMVISION hanno un costo di attivazione di 19,99 euro una tantum, scontati a 9,99 euro per chi ha già il TV box.

