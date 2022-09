Scopri le offerte Vodafone smartphone incluso per acquistare a rate i migliori telefoni sulla piazza in abbinamento a un piano mobile conveniente

L’arrivo sul mercato di iPhone 14 ha dato nuovo slancio al settore degli smartphone e invogliato tanti utenti a pensare di cambiare il proprio vecchio telefono e acquistarne uno nuovo. Sebbene siano disponibili dispositivi anche con supporto 5G a prezzi abbordabili c’è sempre la possibilità di risparmiare qualcosa. Le offerte Vodafone smartphone incluso sono un sistema comodo e conveniente per mettersi in tasca un cellulare di ultima generazione e avere in concomitanza un piano di telefonia mobile dall’eccellente rapporto qualità prezzo.

Vodafone smartphone incluso: le offerte di settembre 2022

Offerte Vodafone a cui abbinare un telefono Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Bronze Plus illimitati 120 GB in 4G 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro con Smart Pay Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro con Smart Pay RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay Family+ (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Con le offerte Vodafone smartphone incluso è possibile associare il telefono a una qualsiasi delle offerte di telefonia mobile dell’operatore. A chi le attiva è richiesto di rispettare un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi. In caso di passaggio ad altro operatore o recesso dalla tariffa prima di questa soglia si dovranno comunque corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con il pagamento rateizzato.

Tra i piani di telefonia mobile più apprezzati di Vodafone abbiamo due tariffe disponibili però solo online:

Vodafone Bronze Plus con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite

Attiva Vodafone Bronze Plus »

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese con Smart Pay e prezzo bloccato per 24 mesi. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite

Attiva Vodafone Silver »

Entrambe le offerte sono disponibili solo per chi richiede la portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Postemobile e Coop Voce. Il trasferimento del numero viene eseguito da Vodafone gratuitamente entro un massimo di 3 giorni lavorativi.

Con Smart Pay si paga con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Questo sistema non solo permette di evitare di acquistare una ricarica manuale ogni mese ma permette di ricevere uno sconto sul prezzo dell’offerta e accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma riservato ai clienti dell’operatore ogni mese propone navigazione 5G, 10 GB aggiuntivi insieme a sconti e convenzioni sui prodotti e servizi di partner di Vodafone come Eveli, Carrefour.it, YOOX, Booking.com, Q8 e Amazon.it.

Vodafone dispone nel suo listino anche di una vasta scelta di offerte 5G. Con le tariffe della famiglia Infinito si possono avere anche minuti, SMS e Giga illimitati per navigare alla massima velocità a partire da 24,99 euro al mese con Smart Pay. Con queste promozioni si può poi accedere a Vodafone Club+ e avere anche 6 mesi di Infinity+ per seguire 104 partire di Champions League, oltre a film, serie TV, documentari anche in 4K, e sconti sui prodotti tech nei Vodafone Store.

Vodafone ha pensato anche a tariffe per i giovani, che oltre ai tanti Giga inclusi prevedono la piattaforma Rete Sicura per la protezione dell’identità digitale e delle transazioni online. I genitori possono monitorare l’attività online dei figli, bloccare l’accesso a siti potenzialmente pericolosi e la navigazione per non togliere tempo allo studio. Con Rete Sicura si imposta anche l’orario della buonanotte.

Scopri le offerte di Vodafone »

Essere clienti di Vodafone per fisso e mobile è ancora più vantaggio. Nel primo caso avete infatti a disposizione un’offerta dedicata chiamata Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’attivazione è d 6,99 euro. I clienti mobile che vogliono invece avere anche la linea fissa con Vodafone possono acquistare Internet Unlimited al prezzo esclusivo di 22,90 euro al mese senza vincoli al posto di 24,90 euro al mese. L’offerta fibra ottica include navigazione senza limiti su rete FTTH (Fiber to the Home) fino a 1 Gbps in download in tutti i principali Comuni, Vodafone Station e attivazione. Con acquisto online si hanno incluse anche le chiamate illimitate da fisso.

Scopri Internet Unlimited per i già clienti mobile »

Vodafone smartphone incluso: tutti i modelli tra cui scegliere

Con le offerte Vodafone smartphone incluso il telefono verrà consegnato gratuitamente in tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). L’operatore ha predisposto un apposito servizio di tracking per seguire l’andamento della spedizione. In caso non foste soddisfatti del prodotto ricevuto potete sempre esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro e riconsegnarlo gratuitamente all’operatore. Di seguito tutti i modelli di telefono e relativi costi che si possono acquistare a rate a settembre con le offerte Vodafone smartphone incluso:

Apple

iPhone 14 da 128 GB – a partire da 34,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB – a partire da 47,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB – a partire da 53,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 1 TB – a partire da 63,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 64 GB – a partire da 17,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 128 GB – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 256 GB – a partire da 22,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung

Samsung Galaxy S22 5G – a partire da 18,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22+ 5G – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – a partire da 35,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip4 – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold4 – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A52s 5G – a partire da 8,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A22 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A32 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A53 5G – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A33 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 FE 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Honor

Honor 50 – a partire da 12,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor x7 – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Pro 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Lite 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor 70 – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor X8 5G – a partire da 5,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi

Xiaomi 12 Lite – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 5G – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 Pro 5G – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11 – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi 10 2022 – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi 11T – a partire da 15,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Xiaomi 11T Pro – a partire da 16,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Xiaomi 11 Lite 5G NE – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO

OPPO Find X5 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Lite 5G – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Pro 5G – a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

OPPO A54s 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO A94 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 5G – a partire da 12,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 Pro 5G – a partire da 20,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

OPPO A16s – a partire da 3,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 Lite 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO A77 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 5G – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 Pro 5G – a partire da 18,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo