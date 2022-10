Offerte in evidenza TIM Wonder FIVE 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA TIM International 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA TIM Premium Famiglia 5G 9.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

TIM è tra i primi operatori di telefonia mobile anche per quanto riguarda la convenienza delle sue offerte smartphone incluso. Questo tipo di promozioni prevedono di abbinare le rate per il cellulare (ma nessun anticipo) a un piano mobile a propria scelta. Chi passa a TIM con telefono incluso può trovare a listino i migliori modelli di smartphone di grandi marchi come Apple, Samsung, OPPO e Xiaomi. Se poi non siete soddisfatti dell’acquisto potete sempre esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro del dispositivo.

Passa a TIM con telefono incluso: le offerte di ottobre 2022

Le offerte TIM smartphone incluso Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Chi passa a TIM con telefono incluso può scegliere di pagare il suo nuovo smartphone in un’unica soluzione o a rate senza anticipo con addebito su conte corrente. Chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile da 6 mesi o per la rete fissa da 12 mesi può anche richiedere un finanziamento TIMFin con vincolo di 30 mesi (TAEG 0,00% salvo approvazione). Se avete la connessione di casa con TIM potete addebitare le rate per le cellulare direttamente in bolletta. L’operatore spedisce il telefono gratuitamente a casa entro qualche giorno lavorativo tramite corriere, che vi contatterà per fissare l’appuntamento per il ritiro. In caso di recesso anticipato passaggio ad altro operatore dovrete comunque corrispondere le rate residue.

Esistono sostanzialmente due tipologie di tariffe di TIM. Tra le più economiche abbiamo due offerte disponibili solo online che sono riservate ai clienti di alcuni operatori low cost selezionati con portabilità del numero, che TIM effettua gratuitamente entro tre giorni lavorativi al massimo:

1. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. La tariffa può essere attivata online solo da chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso

TIM Wonder Six »

2. TIM Wonder Five invece include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. La tariffa può essere attivata online solo da chi arriva da alcuni operatori virtuali come Coop Voce, PosteMobile e Fastweb Mobile. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso

TIM Wonder Five »

Le altre tariffe di TIM invece possono essere attivate dai clienti di qualsiasi altro operatore anche senza richiedere la portabilità del numero. Si tratta soprattutto di tariffe con navigazione 5G inclusa per disporre di una connessione alla massima velocità con il Vero 5G. Le migliori offerte di questa categoria sono:

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore a 14,99 euro al mese. L’offerta comprende anche 100 GB su Google One per 3 mesi e tutta la protezione di TIM Safe Web Plus. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con TIM Unica potete avere non solo Giga illimitati ma anche una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese

Attiva TIM 5G Power Smart

4. TIM Young (solo per Under 25) con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. L’offerta comprende anche traffico senza limiti per ascoltare musica su TIMMUSIC. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Potete personalizzare la tariffa aggiungendo anche:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

TIM Unica è la promozione gratuita per i clienti dell’operatore per la telefonia mobile e la rete fissa. Attivandola potete avere Giga illimitati per i cellulari di tutta la famiglia fino a quando mantenere la connessione di casa. La promozione si estende fino a 6 SIM, anche se non intestate al titolare della rete fissa. L’offerta comprende anche sconti fino a 500 euro su alcuni modelli di telefoni mantenendo la tariffa mobile attiva per almeno 30 mesi, TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e 10 badge extra su TIM Collection per vincere con TIM Party un volo per Las Vegas e Los Angeles. Con TIM Unica il pagamento di tutte le linee avviene con domiciliazione in bolletta su TIM Ricarica Automatica.

Se non avete ancora attivato la rete fissa con TIM potete acquistare l’offerta fibra ottica di base dell’operatore con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in oltre 600 Comuni sulla rete FTTH (Fiber to the Home), chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione a 24,90 euro al mese.

Scopri le offerte fibra di TIM »

Chi passa a TIM con telefono incluso può scegliere tra i seguenti modelli:

Apple

iPhone 14 – 34 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Plus – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro – 45 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro Max – 50 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 Pro Max – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 Pro – 36 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 – 26 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone SE – 15 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 13 Mini – 23 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 12 – 24 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 12 Mini – 21 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung

Samsung Galaxy Z Flip4 – 20 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 31 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22 5G – 16 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy A52s 5G (offerta WOW) – 12 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A53 5G – 8 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – 20 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22+ 5G – 27 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy A52 (offerta WOW) – 8 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A23 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – 40 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy A13 5G – 6 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A33 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Flip3 5G + Watch4 Classic – 28 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold3 5G + Watch4 Classic – 45 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G + Watch4 Classic – 46 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 5G + Watch4 Classic – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold4 – 42 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Xiaomi

Xiaomi 12T 5G – 15 euro al mese per 30 rate

Xiaomi Redmi 10 2022 – 6 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 11 Lite 5G NE – 10 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Xiaomi Redmi 10C – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 9AT – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – 4 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12 5G – 20 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12 Pro 5G – 25 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12 Lite – 10 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 10C 3/64 – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO

OPPO Find X5 Lite 5G – 9 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO Find X5 Pro 5G – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO Find X5 5G – 21 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO A16s – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO A94 5G – 10 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO A77 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO A74 5G – 7 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Honor

HONOR 50 5G – 7 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR Magic4 Lite 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR X8 – 7 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO

VIVO Y72 5G – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V21 5G (esclusiva TIM) – 4 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO Y76 5G – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO X80 Pro 5G – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V23 5G – 11 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL

TCL 20R 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL 306 – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Realme

Realme C31 – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola

Motorola moto g62 5G – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile (per 2 modelli inclusi il costo è di 5 euro al mese in 30 rate)

Motorola Edge30 – 12 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola Edge30 NEO – 7 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

« notizia precedente Le 5 migliori carte di credito virtuali da attivare a Ottobre 2022