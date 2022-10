Qual è il miglior conto deposito di Ottobre 2022?

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il ritorno del conto deposito. Spinti dal rialzo dei tassi di interessi concessi dalle banche, sempre più risparmiatori italiani investono sui depositi vincoli per avere un rendimento sul proprio denaro, ma al riparo dai rischi delle Borse. Un investimento sicuro, che consente di ottenere un tasso di interesse che non si avrebbe se si lasciasse la propria liquidità su un conto corrente.

È possibile tra conto deposito vincolato, con tassi più alti, dato che la somma non può essere svincolata, a meno di non perdere la rendita e di pagare eventuali penali. Scegliendo un conto non vincolato (o a deposito libero) il tasso è meno remunerativo poiché è possibile rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate, beneficiando degli interessi maturati.

Ma per avere una panoramica di quali siano le migliori offerte presenti sul mercato bancario, c’è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it) che ha messo a confronto le proposte di ottobre 2022.

Conto deposito: le offerte più vantaggiose di Ottobre 2022

CONTO DEPOSITO TASSO MASSIMO E VINCOLO 1 Conto deposito illimity (non svincolabile) di illimity Bank 4% con vincolo di 60 mesi 2 Cherry Vincolato di Cherry Bank 3,20% con vincolo di 60 mesi 3 Conto Esagon di Banca CF+ 3,10% con vincolo di 60 mesi 4 Conto deposito illimity svincolabile) di illimity Bank 3% con vincolo di 60 mesi 5 Rendimax Vincolo Posticipato di Banca Ifis 2,50% con vincolo di 60 mesi 6 Time Deposit di Twist 2,50% con vincolo di 60 mesi 7 Rendimax Vincolo Anticipato di Banca Ifis 2,20% con vincolo di 60 mesi

Ecco qui di seguito l’analisi di 7 opzioni di deposito vincolato e libero offerti dalle banche ai risparmiatori per il mese di ottobre 2022 e selezionate da SOStariffe.it.

Conto deposito illimity di illimity Bank

Nessun canone annuo, nessuna spesa di apertura ed estinzione. Attivazione del deposito in pochi secondi direttamente dallo smartphone. illimity Bank offre ai risparmiatori una linea di deposito non svincolabile con tassi di interesse fino al 4% e una linea di deposito svincolabile che però ha rendimenti fino al 3%. La proposta di illimity Bank prevede soluzioni personalizzabili per importo (minimo 1.000 euro e massimo di 20 milioni di euro) e durata (da un minimo di 6 a massimo di 60 mesi).

Per la linea non svincolabile di illimity Bank, ecco quali sono i tassi offerti se si aprisse il conto deposito entro il 13 Dicembre 2022:

6 mesi di vincolo tasso annuo del 0,70%;

1 2 mesi di vincolo tasso annuo del 1,15%;

18 mesi di vincolo tasso annuo del 1,20%;

24 mesi di vincolo tasso annuo del 2%;

36 mesi di vincolo tasso annuo del 2,90%;

48 mesi di vincolo tasso annuo del 3%;

60 mesi di vincolo tasso annuo del 4%.

Per quanto riguarda la linea svincolabile di illimity Bank, i rendimenti proposti se si aprisse il conto deposito entro 13 Dicembre 2022:

6 mesi di vincolo tasso annuo del 0,60%;

12 mesi di vincolo tasso annuo del 1%;

18 mesi di vincolo tasso annuo del 1,10%;

24 mesi di vincolo tasso annuo del 1,50%;

36 mesi di vincolo tasso annuo del 2,10%;

48 mesi di vincolo tasso annuo del 2,50%;

60 mesi di vincolo tasso annuo del 3%.

L’apertura del conto deposito illimity è abbinata all’apertura del conto corrente online a zero spese per sempre e con carta di debito inclusa di illimity Bank, oltre al servizio “illimity connect”, per collegare tutte le proprie banche allo scopo di avere una vista aggregata e operare su tutti i propri conti dall’app “illimity”, e alla funzione “Progetti di Spesa” per risparmiare con un rendimento dello 0,50% annuo sulle somme accumulate.

Per maggiori dettagli della proposta di illimity Bank è sufficiente seguire il link:

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Con un tasso lordo del 3,20% per un vincolo della durata di 60 mesi,

Il conto deposito Cherry Vincolato di Cherry Bank, con canone annuale di giacenza gratuito e senza alcuna spesa di attivazione e di estinzione, offre un tasso lordo del 3,20% per un vincolo della durata di 60 mesi. È possibile aprirlo, solo se si è titolare del conto corrente online di Cherry bank, con un importo minimo di 3.000 euro e massimo di 3 milioni di euro. In dettaglio:

6 mesi di vincolo, 1% di interesse lordo (0,74% tasso di interesse netto) ;

; 12 mesi di vincolo, 1,50% di interesse lordo (1,11% tasso di interesse netto);

18 mesi di vincolo, 1,75% di interesse lordo (1,30% tasso di interesse netto);

24 mesi di vincolo, 2% di interesse lordo (1,48% tasso di interesse netto);

36 mesi di vincolo, 2,50% di interesse lordo (1,85% tasso di interesse netto);

48 mes i di vincolo, 2,75% di interesse lordo (2,04% tasso di interesse netto);

di vincolo, 2,75% di interesse lordo (2,04% tasso di interesse netto); 60 mesi di vincolo, 3,20% di interesse lordo (2,37% tasso di interesse netto).

Per andare incontro alle esigenze dei risparmiatori, Cherry Bank offre anche un conto deposito con linea libera, “Cherry Box”, della durata a scelta di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi con un tasso lordo di rendimento dello 0,40% e netto dello 0,30% indipendente dalla durata del deposito.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Cherry Bank:

Conto Esagon di Banca CF+

Gratuito, con anche l’imposta di bollo a carico della banca per tutta la durata del vincolo e apertura direttamente online: il conto deposito Esagon proposto da Banca CF+ non è svincolabile. È possibile scegliere un vincolo da un minimo di 12 mesi a un massimo di 60 mesi per importi pari o superiori a 10.000 euro.

Banca CF+ offre ai risparmiatori con conto Esagon i seguenti vincoli e relativi tassi di rendimento:

12 mesi, tasso di interesse 1,60% lordo;

18 mesi, tasso di interesse 1,75 % lordo;

24 mesi, tasso di interesse 2,25% lordo,

36 mesi, tasso di interesse 2,55 % lordo;

48 mesi, tasso di interesse 2,75 % lordo;

60 mesi, tasso di interesse 3,10% lordo.

Gli interessi sono accreditati con cadenza trimestrale o annuale in base alla tipologia della cedola scelta.

Per saperne di più sul deposito vincolato di Banca CF+:

Rendimax Conto Deposito di Banca Ifis

Il conto deposito a zero spese di Banca Ifis offre rendimenti annui lordi fino a un massimo del 2,50%. Rendimax Conto Deposito è un conto di deposito a risparmio che permette la costituzione di depositi a risparmio libero (Libero), depositi con preavviso (Like) e depositi a risparmio vincolato (Vincolato). L’importo minimo vincolabile è di 1.000 euro e quello massimo di 1 milione di euro.

Tre le soluzioni previste per i risparmiatori:

“Libero” con tasso annuo lordo dello 0,20% e disponibilità immediata della somma;

“Like” con tasso annuo lordo dello 0,40% con tempo di preavviso di 33 giorni per la disponibilità della somma;

“Vincolato”.

Per quanto riguarda l’opzione “Vincolato” si può scegliere tra liquidazione anticipata (alla data di costituzione del vincolo) con i seguenti vincoli e tassi:

6 mesi tasso di interesse lordo 0,70% ;

; 9 mesi tasso di interesse lordo 0,80%;

1 anno tasso di interesse lordo 0,95%;

18 mesi tasso di intesse lordo 1,45%;

2 anni tasso di interesse lordo 1,65%;

3 anni tasso di interesse lordo 1,85%;

4 anni tasso di interesse lordo 2,05%;

5 anni tasso di interesse lordo 2,20%.

Oppure “Vincolato” con liquidazione posticipata (Interessi liquidati trimestralmente) con questi vincoli e rendimenti:

6 mesi tasso di interesse lordo 0,75% ;

; 9 mesi tasso di interesse lordo 0,85%;

1 anno tasso di interesse lordo 1%;

18 mesi tasso di intesse lordo 1,50%;

2 anni tasso di interesse lordo 1,75%;

3 anni tasso di interesse lordo 2%;

4 anni tasso di interesse lordo 2,25%;

5 anni tasso di interesse lordo 2,50%.

È possibile l’apertura del conto deposito online con firma digitale, senza bisogno di stampare né inviare alcun modulo cartaceo. È necessario soltanto un cellulare e una casella e-mail.

Per sapener di più dell’offerta di Banca Ifis, segui il link qui sotto:

Time deposit di Twist

Time deposit è un deposito vincolato a scadenza di Conto Twist brand online di Banca Valsabbina. Per la sottoscrizione di “Time Deposit”, il cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza presso la banca. Questo deposito vincolato è senza spese di accensione e prevede un tasso di interesse prestabilito. Non è prevista né la riduzione della durata del vincolo, né l’estinzione anticipata parziale. L’importo minimo vincolabile 10.000 euro e l’apertura del deposito vincolato avviene tramite Internet.

Queste le opzioni di durata del vincolo e i relativi tassi:

6 mesi, tasso del 1,25% ; 12 mesi, tasso del 1,25%; 18 mesi, tasso del 1,50%; 24 mesi, tasso del 2,25%;



36 mesi, tasso del 2,50%;

48 mesi, tasso del 2,50%;

60 mesi, tasso del 2,50%.

Liquidazione degli interessi ogni mese per durate sino a 24 mesi, ogni tre mesi per durate superiori.

Per conoscere maggiori dettagli sull’offerta Twist:

