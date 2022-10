Passa a TIM da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di Ottobre 2022

Se non siete soddisfatti del vostro operatore di telefonia mobile e siete clienti di Vodafone o WindTre potete sempre scegliere di cambiare gestore e affidarvi a TIM. L’azienda italiana è leader nel settore delle telecomunicazioni ed è stata tra le prime ad adottare il 5G nel nostro Paese. Chi passa a TIM può quindi disporre di piani con tanti Gigabyte e di una connessione veloce e stabile in qualsiasi situazione, anche in caso di traffico congestionato o più dispositivi collegati nello stesso momento.

Passa a TIM da Vodafone e WindTre: le offerte di ottobre 2022

Offerte TIM per i clienti di altri operatori Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Young (solo Under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 39,99 euro

Chi passa a TIM da Vodafone o WindTre ha a sua disposizione una ricca scelta di offerte 5G per navigare alla massima velocità con il Vero 5G. La rete dell’operatore oggi raggiunge tutte le principali città italiane e diverse località turistiche e piccoli Comuni. Nel passaggio è possibile mantenere il proprio numero richiedendo la portabilità a TIM, che esegue gratuitamente questa procedura in meno di 3 giorni lavorativi, o acquistare una SIM con un nuovo numero.

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download (illimitati con TIM Unica) a 14,99 euro al mese. Con questa offerta avete anche navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore, 100 GB su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus. Primo mese e attivazione sono gratuiti per chi l’acquista online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con TIM Unica potete avere anche una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese

Attiva TIM 5G Power Smart »

TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download (illimitati con TIM Unica) a 9,99 euro al mese. Con questa offerta, che è riservata solo agli Under 25, avete anche l’ascolto dei brani su TIMMUSIC senza consumare traffico dati. Primo mese e attivazione sono gratuiti per chi l’acquista online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La tariffa si può ulteriormente personalizzare acquistando una o più delle seguenti opzioni:

Raddoppio dei Giga (fino a 100 GB) a 99 cent al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIMGAMES per giocare online senza consumare traffico dati a 5 euro al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone o smartwatch a 99 cent al mese

Attiva TIM Young »

Con le altre offerte della famiglia TIM 5G Power avete inclusi anche l’assistenza dedicata da parte di un team di esperti al 119 e la possibilità di richiedere un bonus su credito residuo o in fattura (per i clienti fisso) per tutti gli interventi di supporto che non vi hanno soddisfatto. TIM 5G Power Unlimited include poi minuti, SMS e Giga illimitati al prezzo di 39,99 euro al mese oltre a TIM One Number, l’offerta dati per utilizzare lo stesso numero di telefono su cellulare e smartwatch.

TIM Unica è la promozione riservata a chi è cliente dell’operatore per la telefonia mobile e la rete fissa. Attivandola avrete ogni mese Giga illimitati per un massimo di 6 SIM di TIM (anche non intestate al titolare della connessione di casa) oltre a vantaggi come sconti fino a 550 euro su alcuni modelli di smartphone e TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese). Inoltre potete acquistare una seconda SIM con TIM 5G Power Top o Unlimited rispettivamente a 15,99 euro e 29,99 euro al mese. TIM Unica resta valida fino a quando la linea fissa resta attiva e il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Passa a TIM per chi è già cliente fisso: le offerte di ottobre 2022

Offerte per i già clienti fisso di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Giga Power Famiglia non inclusi 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 5,99 euro

Se avete già la linea fissa con TIM potete attivare due offerte dedicate con minuti e SMS illimitati e 5 GB per navigare in 5G, che diventano illimitati con TIM Unica, a partire da 5,99 euro al mese. TIM Premium Famiglia prevede primo mese e attivazione gratuiti per chi l’acquista online. La SIM costa sempre 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con TIM Giga Power Famiglia invece potete acquistare nei negozi dell’operatore un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,99 euro o una TIM Cam a 3 euro.

Attiva TIM Premium Famiglia »

Passa a TIM per la connessione di casa: le offerte di ottobre 2022

offerte fibra ottica di TIM Navigazione Chiamate Costo mensile TIM Wi-Fi Special Young (solo Under 30)

illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 21,90 euro Premium Base illimitata fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 euro Premium Fibra + Mobile illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 euro TIM Wi-Fi Power Smart illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro Fibra + TIMVISION illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro + pacchetto TIMVISION TIM WiFi Power Top illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro TIM Wi-Fi Power All Inclusive illimitata fino a 10 Gbps in FTTH XGS-PON illimitate (solo online) 34,90 euro fino al 29/11/22 TIM WiFi + 5G Power illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro

TIM è anche riconosciuto tra i migliori operatori di rete fissa grazie a offerte fibra ottica dal prezzo conveniente e talmente diversificate in termini di servizi inclusi da poter soddisfare le esigenze di qualsiasi categoria di utente. TIM con la sua rete FTTH (Fiber to the Home) oggi raggiunge oltre 600 Comuni ma potete verificare la copertura gratuitamente la copertura tramite l’apposito strumento di SOStariffe.it.

1. Premium Base con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, chiamate a consumo (19 cent al minuto con 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

Attiva Premium base »

Se avete attiva una SIM mobile con una offerta da almeno 9,99 euro al mese allo stesso prezzo potete avere inclusi anche chiamate illimitate da fisso (solo online) e il modem TIM Hub+

Attiva Premium Fibra per i già cliente mobile »

2. TIM Wi-Fi Power Smart con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+, attivazione, TIM Safe Web Plus e assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno a 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online

Attiva TIM WiFi Power Smart »

3. TIM Wi-Fi Power Top con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate illimitate (solo online), modem TIM Hub+ Executive, assistenza immediata e dedicata con servizio soddisfatti e garantiti, Wi-Fi garantito, attivazione, TIM Safe Web Plus e assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno a 34,90 euro al mese con domiciliazione e conto online

Attiva TIM WiFI Power Top »

4. TIM Wi-Fi Special Young (solo Under 30) con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate a consumo, 6 mesi di Amazon Prime, attivazione e tablet Samsung Galaxy Tab A8 opzionale (6 euro al mese per 30 mesi) a 21,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’offerta è riservata agli Under 30.

Attiva TIM WIFI Special Young »

5. TIM Wi-Fi + 5G Power con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate illimitate (solo online), modem TIM Hub+ Executive, assistenza immediata e dedicata con servizio soddisfatti e garantiti, due SIM 5G (la prima con minuti e SMS illimitati e 5 GB a 9,99 euro al mese e la seconda con 5 GB a 5 euro al mese) e attivazione a 39,90 euro al mese con domiciliazione e conto online

6. Fibra e TIMVISION con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, chiamate illimitate (solo online), modem TIM Hub+ e attivazione a 29,99 euro al mese più il pacchetto TIMVISION Calcio e sport (DAZN con visione contemporanea su due dispositivi anche in luoghi diversi fino al 31/10/22, Infinity+, Discovery+, Eurosport Player, 6 mesi di Amazon Prime e il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana) a 24,99 euro per 6 mesi, poi 29,99 euro al mese.

Attiva Premium Fibra con TIMVISION Calcio e Sport »

In alternativa potete attivare l’offerta più completa chiamata TIMVISION Gold con anche Disney+ e un piano standard di Netflix a 40,99 euro per 6 mesi, poi 45,99 euro al mese.

Attiva Premium Fibra con TIMVISION Gold »

Per i pacchetti TIMVISION è previsto un costo di attivazione di 19,99 euro, scontato a 9,99 euro per i possessori del TIMVISION Box.

7. TIM Wi-Fi Power All Inclusive navigazione illimitata fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload su rete FTTH XGS-PON in oltre 30 Comuni, chiamate illimitate, modem TIM 10 Gb, assistenza immediata e dedicata con servizio soddisfatti e garantiti, Wi-Fi garantito, TIM Safe Web Plus e assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno a 34,90 euro al mese con domiciliazione e conto online fino al 29/10/22. Attivazione a 19,99 euro.

Passa a TIM per la linea fissa con codice di migrazione

Il metodo più semplice e veloce per chi passa a TIM per la linea fissa è quello di fornire all’operatore il codice di migrazione. Questa sequenza di numeri e lettere (tra 15 e 19 caratteri) contiene informazioni fondamentali come il numero di telefono e l’operatore di partenza e arrivo. Il codice di migrazione consente di ridurre sensibilmente i tempi necessari per il passaggio di operatore e potete trovarlo all’interno dell’ultima bolletta della rete fissa. Se non lo trovate potete sempre richiederlo al servizio clienti del vostro attuale gestore. Per verificare che il codice di migrazione sia corretto potete utilizzare l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it.

Passa a TIM per la linea fissa: i dettagli sulle tempistiche

Chi passa a TIM per la connessione di casa dovrà attendere in media tra 15 e 20 giorni per iniziare a navigare con la sua nuova offerta. La stessa azienda afferma che per l’attivazione della linea telefonica per quanto riguarda i servizi voce servono un massimo di 10 giorni. Per quelli Internet, invece, ne sono richiesti massimo 30 giorni. In ogni momento potete sempre controllare lo stato dei lavori di installazione chiamando il servizio clienti al 187 (il servizio è gratuito e attivo tutti i giorni) o dall’area MyTIM sul sito e app MyTIM all’interno della sezione Richieste.