Come attivare TIM WiFi Power e navigare a 10 Giga: le città raggiunte a Ottobre 2022

TIM continua lo sviluppo di reti e servizi di ultima generazione ed è il primo operatore in Italia a lanciare un’offerta fibra ottica per una connessione su rete FTTH (Fiber to the Home) ad elevate prestazioni fino a 10 Gigabit al secondo grazie alla tecnologia XGS-PON (10 Gigabit capable Symmetric Passive Optical Network).

“Dopo un anno di sperimentazione, siamo orgogliosi di poter lanciare in 30 città italiane un’offerta che segna un nuovo primato nel mondo delle telecomunicazioni targato, ancora una volta, TIM – afferma Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium Market Officer di TIM -. Con la fibra ad alte prestazioni offriamo da oggi su ampia copertura ai nostri clienti qualcosa di unico nel panorama italiano ed europeo, sinonimo di eccellenza. TIM WiFi Power è il meglio della connettività e dell’esperienza d’uso potenziato da un servizio d’assistenza ad alto valore aggiunto. Il nostro obiettivo è fornire la qualità migliore per far sì che tutte le persone e le imprese possano cogliere le opportunità offerte dal digitale e dai suoi continui sviluppi“.

La tariffa in questione si chiama TIM WiFi Power All Inclusive e nel dettaglio prevede:

Navigazione illimitata fino a 10 Gbps in download e 3 Gbps in upload su rete FTTH XGS-PON in oltre 30 Comuni

verso numeri fissi e mobili nazionali Modem TIM 10 Gb (5 euro al mese per 48 mesi – 240 euro in totale) che grazie allo standard WiFi 6 4×4 (a 2.4 GHz e a 5 GHz), 1 porta 10 Gb, 4 porte Gb-Eth e 2 porte USB 3.1 permette la connessione simultanea fino a 100 dispositivi

per la protezione dei dispositivi connessi alla rete con Parental Control Wi-Fi certificato dai tecnici dell’operatore e sempre ottimizzato con il servizio WiFi Plus

: servizio di backup LTE tramite chiavetta USB con SIM mobile per assicurare la continuità della connessione in caso non sia disponibile la linea fissa Assistenza imprevisti h24 TIM Protezione Casa in collaborazione UnipolSai in regalo per un anno

La rete FTTH XGS-PON di TIM raggiunge già 4,2 milioni di unità immobiliari nelle città di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Verona, Taranto, Brindisi, Trieste, Trento, Ancona, Bergamo, Brescia, Catania, Messina, Modena, Monza, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Siena, Venezia e Vicenza. Dove non è disponibile la tecnologia XGS-PON si può navigare fino a 2,5 Gbps in download in oltre 600 Comuni in tutta Italia. Per verificare la copertura potete utilizzare gratis l’apposito strumento di SOStariffe.it.

TIM WiFi Power All Inclusive è disponibile al prezzo di lancio di 34,90 euro al mese, invece di 39,90 euro al mese, fino al 29/11/22 con domiciliazione e conto online. L’attivazione è di 19,90 euro una tantum. La copia cartacea della bolletta, che viene emessa a cadenza mensile, viene spedita al costo di 3,90 euro ad esclusione della prima fattura. Si può ricevere gratuitamente la copia digitale contattando il servizio clienti 187 o accedendo all’area privata dal sito di TIM o all’app My TIM. Il costo di recesso entro i 24 mesi è di 30 euro in caso di disattivazione della linea o di 5 euro per passaggio ad altro operatore.

E’ possibile acquistare TIM WiFi Power All Inclusive direttamente online e scegliere poi una data e fascia oraria in cui fissare l’appuntamento con un tecnico dell’operatore per l’attivazione della linea fissa. Altrimenti si riceverà un SMS con un link per scegliere data e fascia oraria. Ventiquattro ore prime dell’appuntamento con il tecnico si riceverà un SMS di remind e si potrà modificare l’intervento fino al giorno stesso.

Fino all’attivazione della linea si sarà seguiti da un nucleo dedicato di assistenti TIM che in tutte le fasi dell’ordine risponderà alle vostre richieste. On Boarding Manager vi segnalerà a quale tecnico siete stati assegnati per qualsiasi esigenza via SMS. Dopo l’attivazione la fibra viene monitorata per le prime 48 ore e nei tre giorni successivi, in caso di disservizio, l’assistenza tecnica interviene anche tramite videochiamata.

