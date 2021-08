Tra pochi giorni terminerà la promozione dedicata alla fibra ottica di TIM disponibile, con un'offerta completa "tutto compreso" con canone scontato a 24,90 euro al mese per il primo anno di abbonamento e con la possibilità, per gli utenti, di risparmiare ben 60 euro, sfruttando una lunga serie di vantaggi aggiuntivi. La promozione è attivabile esclusivamente online e solo entro il prossimo 16 di agosto . Ecco tutti i dettagli sull'offerta TIM da 24,90 euro al mese e come fare ad attivarla in pochi click.

Fibra TIM in offerta a 24,90 euro: la promozione sta per scadere

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

C’è tempo fino al prossimo 16 di agosto per attivare TIM Super Fibra con un canone scontato di 24,90 euro al mese per 12 mesi. L’offerta in questione è disponibile esclusivamente tramite attivazione online, proponendo una lunga serie di vantaggi agli utenti. Si tratta di una delle offerte più complete del momento per chi è in cerca di una connessione Internet casa conveniente ed ad alta velocità. Da notare che l’offerta può essere arricchita con l’aggiunta della promozione TIMVISION Calcio e Sport che permette di accedere a DAZN ed a tutte le partite di Serie A.

Ecco i dettagli completi sulla promozione e come fare per attivarla:

Fibra TIM con canone scontato in offerta fino al 16 agosto

TIM Super Fibra è disponibile con canone scontato fino al prossimo 16 agosto. L’offerta in questione include:

la linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali una connessione Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete FTTC, con velocità massima di 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega

senza limiti tramite rete in con velocità massima di 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete FTTC, con velocità massima di 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta attivando la promozione gratuita TIM Unica che prevede l’addebito del canone dell’offerta mobile nel conto telefonico di rete fissa; per ogni linea fissa è possibile abbinare fino a 6 SIM TIM (anche appartenenti ad intestatari differenti) su cui ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi

TIM Super Fibra è disponibile con un canone scontato di 24,90 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese. La promozione, quindi, consente di ottenere un risparmio di ben 60 euro sul costo dell’abbonamento Internet casa. Da notare, inoltre, che sia il contributo di attivazione che il modem Wi-Fi TIM Hub+ sono inclusi nell’abbonamento e i relativi costi sono già inclusi nel canone mensile dell’offerta (solo in caso di recesso anticipato andranno versare le rate relative ai due importi pari, rispettivamente, a 10 euro al mese per 24 mesi e 5 euro al mese per 48 mesi).

La promozione dedicata a TIM Super Fibra è attivabile direttamente online, dal link qui di sotto, fino al prossimo 16 agosto.

Annunci Google

Da notare che, sempre fino al 16 agosto, è possibile abbinare a TIM Super Fibra anche l’offerta TIMVISION Calcio e Sport che include:

TIMVISION con il TIMVISION Box

con il TIMVISION Box DAZN con la possibilità di accedere a tutte le partite di Serie A ed agli altri eventi del servizio

con la possibilità di accedere a tutte le partite di Serie A ed agli altri eventi del servizio 12 mesi di Infinity+ (che trasmetterà la Champions League) e 12 mesi di Discovery+

L’opzione in questione è gratuita fino al 31 agosto e, successivamente, presenta un costo di 29,99 euro al mese per 12 mesi (poi 34,90 euro al mese).

Per attivare TIM Super Fibra con canone scontato e aggiungere TIMVISION Calcio e Sport è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva TIM Super Fibra a 24,90 euro al mese»

Per un quadro completo sulle offerte per la connessione Internet casa disponibili in questo momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it. La tabella qui di sotto riassume quelle che sono le principali alternative del momento:

Offerta Caratteristiche Costi Note aggiuntive Ultrainternet Fibra di Tiscali chiamate a consumo e connessione illimitata 19,95 euro al mese per 12 mesi; poi 27,95 euro al mese 2 mesi di Infinity+ inclusi TIM Super Fibra chiamate gratis e connessione illimitata 24,90 euro al mese per 12 mesi; poi 29,90 euro al mese Giga illimitati gratis per i già clienti TIM (fino a 6 SIM) e accesso a TIMVISION con l’offerta Calcio e Sport a 29,90 euro Sky WiFi chiamate gratis e connessione illimitata 24,90 euro al mese con attivazione di 29 euro solo per clienti Sky TV Super Fibra di WINDTRE chiamate a consumo e connessione illimitata 24,99 euro al mese un anno di Amazon Prime gratis e Giga illimitati per già clienti WINDTRE Internet Unlimited di Vodafone chiamate gratis e connessione illimitata 25,90 euro al mese fino a 100 GB gratis per i già clienti Vodafone; Vodafone TV da 12 euro al mese Fastweb NeXXt Casa chiamate a consumo e connessione illimitata 27,95 euro al mese SIM Fastweb con 150 GB al mese a 7,95 euro al mese