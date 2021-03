Da Telecom a Vodafone Casa: le offerte cambio operatore di marzo 2021

Canone, velocità di connessione, copertura del gestore nel vostro territorio e promozioni speciali, questi sono solo alcuni dei fattori da valutare se vuoi passare da Telecom a Vodafone Casa. In questa guida ti faremo conoscere le migliori offerte per chi cambia operatore e ti daremo alcuni consigli utili per evitare costi nascosti e condizioni poco vantaggiose

I cambi di gestore sono uno dei metodi più efficaci per pagare un canone più vantaggiose per la connessione domestica, se vuoi passare da Telecom a Vodafone Casa questa guida fa al caso tuo. Restare fedeli al proprio provider internet non è una strategia vincente, i costi mensili per internet casa e le condizioni del vostro pacchetto possono essere molto svantaggiose se paragonate ai pacchetti più recenti.

Poi con l’introduzione di nuove tecnologie i gestori hanno abbattuto i costi e proposto offerte in fibra a costi veramente ridotti. Occhio però a non farsi accecare dai saldi degli operatori, possono essere insidiosi se non si presta attenzione alle condizioni che saranno applicate con la scadenza del periodo promozionale.

Passare da un vecchio contratto ADSL alla fibra vi garantirà delle prestazioni nettamente superiori. La fibra vi permetterà di arrivare ad 1 Gigabit/s, mentre con le migliori ADSL non superate i 30 Megabit/s. Le connessioni di nuova generazione abbattono la latenza e vi consentono di caricare e scaricare materiali e contenuti in modo più rapido.

Per scaricare un video di 50 Mega con l’ADSL impiegate 1 minuto circa, con la fibra il download è immediato. Con file più corposi, ad esempio da 2 GB, la differenza sarà notevole, con la fibra ottica fino ad 1 Gigabit/s potrete ottenere questo file in 16 sec

In questo periodo avere un buon collegamento internet è fondamentale per poter lavorare in smart working o permettere ai bambini di seguire la DAD. Se sei un gamer poi sai quanto la latenza della tua connessione sia importante per evitare l’effetto caricamento continuo. Ma una connessione superiore a 30 Megabit/s ti farà comodo anche se sei un appassionato di cinema e vuoi goderti un film in 8K.

Passare da Telecom a Vodafone Casa, cosa fare

Può sembrare banale ma innanzitutto devi avere le idee chiare su cosa vuoi dalla nuova connessione. Ci sono pacchetti molto diversi sul mercato: telefonate incluse, solo internet, connessione più tv. Se sai quali sono i servizi che stai cercando potrai fare una ricerca mirata per individuare la migliore offerta internet casa del momento.

Per effettuare un’analisi approfondita delle tariffe di Marzo puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, lo strumento di permetterà di fare un raffronto dei pacchetti proposti evidenziando costo canone, dispositivi e servizi inclusi, offerte speciali e promozioni a te riservate.

Con i filtri del sistema potrai restringere il campo della ricerca alle sole tariffe per chi passa da Telecom a Vodafone Casa. Una volta individuata la tua nuova offerta potrai fare il cambio operatore in pochi giorni, il tuo unico compito sarà di attivare la procedura di acquisto della nuova promozione.

Sarà poi la Vodafone ad effettuare le pratiche e a procedere al passaggio, dovrai solo comunicare all’operatore (o inserire nel form) il Codice di migrazione. Si tratta di una stringa numerica che si trova sulla bolletta o sulla tua pagina personale.

Pe completare la portabilità del vostro numero e avere il nuovo collegamento non trascorreranno più di 48 ore, il gestore britannico però sottolinea che per i primi 15 o 20 giorni ti sarà assegnato – in modo provvisorio – un numero Vodafone. I tuoi amici, parenti o conoscenti potranno continuare a comporre il tuo numero, le chiamate saranno reindirizzate in automatico dal gestore.

Saprai che il passaggio è stato ultimato e che anche il tuo contatto è stato migrato perché l’operatore ti invierà un sms con tutte le informazioni. Durante l’attivazione e fino al completamento della procedura potrai verificare l’avanzamento dei lavori con il 190.

Le migliori offerte di Vodafone Casa

A Marzo 2021 le promozioni in fibra di Vodafone se sei un nuovo cliente che cambia operatore sono:

1. Internet Unlimited di Vodafone

Questa offerta del gestore vi offre a 29,90 euro al mese:

modem Wi-Fi 6 con sistema di ottimizzazione del wireless

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

nessun vincolo o costo di attivazione

per chi ha anche una sim Vodafone mobile sono compresi anche 50 GB gratis, a patto che il conto sia unico mobile + internet casa

Come servizi a pagamento si possono aggiungere:

Mobile Wi-Fi – mini router per portare la connessione con voi – al costo di 1 euro al mese

Happy Black al costo di 1,90 euro al mese con primo mese gratis

2. Fibra + Sim Dati

La soluzione se hai sempre bisogno di aver un collegamento che ti garantisca ottime prestazioni è questa proposta che abbina la fibra Casa a una sim dati con 150 GB al mese. L’offerta è senza costi di attivazione e non ti pone vincoli temporali. Il canone per avere sia la connessione in fibra che la sim dati (per tablet, smartphone e pc) è di 33,90 euro.

La parte internet domestica di questa offerta è la tariffa Internet Unlimited, quindi se acquisti questo pacchetto avrai:

fibra fino a 1 Gigabit/s

modem nuova generazione

chiamate senza limiti verso numeri italiani

attivazione gratuita

3. Giga Family Infinito Edition

Il canone per avere un pacchetto casa e uno mobile con minuti, sms e Giga è leggermente più elevato. Si tratta della Giga Family Infinito, questa promozione vi costerà ogni mese 39,90 euro e avrete:

Giga illimitati alla velocità massima di 10 Megabit/s

sms senza limiti

chiamate illimitate verso fissi e mobili

Smart Passport + – 60 minuti, 60 sms e 500 Mega a 3 euro (solo in caso di utilizzo del servizio)

4. Internet Unlimited+ Sky Tv

Le ultime due soluzioni sono per un utente che non voglia doversi ricordare le scadenze di tanti abbonamenti diversi: internet, pay tv e cellulare. Con l’offerta in fibra (ma è una promozione disponibile anche in FTTC o ADSL) potrai anche acquistare un pacchetto scontato per seguire i programmi di Sky con NOW TV Intrattenimento.

Se passi a questa tipologia di piano il canone mensile salirà a 41,90 euro, potrai avere un mese di abbonamento alla pay tv a soli 5 euro e 6 mesi in omaggio di NOW TV Cinema e poi dal secondo mese pagherai il canone di 12 euro per seguire show e serie tv.

Internet Unlimited con la tv di Sky è attivabile e personalizzabile direttamente online, clicca sul bottone in basso.

5. Internet Unlimited + Sky Sport

La promozione combinata internet casa + tv può essere declinata in base ai tuoi interessi. Se vuoi seguire le partite della tua squadra di calcio o vedere l’NBA, o seguire le gare di atletica su Eurosport puoi acquistare il pacchetto Internet Unlimited e Sky Sport (sempre con gli abbonamenti a NOW TV). Il costo mensile del piano diventa di 51,90 euro, ma avrai un’unica bolletta e un unico addebito.

Anche con questa soluzione sono previsti dei vantaggi per i nuovi clienti: avrai DAZN incluso nel canone e 6 mesi di NOW TV Cinema in offerta. Se sei raggiunto dalla fibra FTTH potrai avere uno sconto sul canone di 8 euro. Per poter gestire al meglio la parte tv di queste promozioni Vodafone vi invia un TV BOX che ha le seguenti caratteristiche:

controllo Box da remoto con smartphone

compatibile con DVB T2

visione Ultra HD/4K

record dei programmi

visione su 2 dispositivi in contemporanea

6. Vodafone Casa a 19,90 euro

Con il bonus pc e internet, se hai un reddito ISEE inferiore a 20 mila euro e se non hai mai avuto una connessione internet a te intestata o un abbonamento all’ADSL a 30 Megabit/s, potrai avere Vodafone Casa a 19,90 euro.

Il canone ti verrà scontato di 240 euro, l’unica condizione da rispettare è di attivare una connessione che sia almeno da 30 Megabit/s – nel catalogo Vodafone sono da valutare quindi le offerte FTTC e FTTH. Lo sconto ti sarà applicato direttamente sulle bollette. Potrai anche avere un contributo di 260 euro per l’acquisto di un tablet, quello proposto dal gestore è un Lenovo Yoga Smart Tab.

Se richiedi il bonus internet con Vodafone dovrai prendere anche il tablet che include nel pacchetto. Non sarà possibile spendere metà del contributo con un operatore e metà con un altro provider.

Altri servizi per i clienti

Vodafone da circa un anno ha introdotto nel listino dei servizi per i propri clienti l’Assistenza Premium, con l’attivazione di questa opzione potrai richiedere l’intervento di un tecnico specializzato 7 giorni su 7 in caso di malfunzionamenti o per configurare al meglio la connessione domestica. Il centralino Premium risponde dalle 8 alle 22.

I costi di questa attività di pronto intervento saranno di 15 euro se vuoi solo un consulto telefonico e di 70 euro +IVA se invece richiedi la presenza a casa del tecnico. In entrambi i casi non ti verrà addebitato il costo del servizio se l’operatore non riuscirà a risolvere il problema.

L’Assistenza Premium ti fornisce i seguenti servizi:

installare la Vodafone Station o il Vodafone Classic

adeguamento impianto telefonico per il corretto funzionamento dei telefoni

configurazione dei device di navigazione internet o per le chiamate

Sarà utile creare un profilo personale sul sito di Vodafone o scaricare l’app, potrai così gestire in totale autonomia eventuali modifiche di indirizzo, cambiare i metodi di pagamento o inviare segnalazioni su guasti alla linea.

Dall’applicazione potrai verificare in tempo reale che l’offerta sia stata attivata e che il modem funzioni correttamente. Se acquisti i pacchetti composti (mobile o pay tv) potrai anche monitorare i contatori delle sim o gestire il rinnovo o disdire le offerta NOW TV che hai comprato.

Per risolvere i problemi più comuni potrete anche usare le guide presenti nell’area FAQ o alla pagina Assistenza sul sito. Tra gli argomenti comunemente ricercati ci sono le istruzioni su cosa fare in caso di furto o smarrimento delle sim o dei dispositivi, il supporto alla connessione e per l’utilizzo dei device.