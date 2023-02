Bollette bloccate: le tariffe a prezzo fisso per fermare il prezzo a Febbraio 2023

Offerte in evidenza Luce Flex Web 909,37 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 805,87 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.063,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

A che cosa ci si riferisce quando si parla di bollette bloccate? Questo termine è utilizzato per indicare una delle principali opzioni tariffarie del Mercato Libero: le tariffe a prezzo bloccato, appunto. Esse propongono ai clienti domestici un prezzo dell’energia e del gas (espresso in euro al kilowattora ed euro al metro cubo) che rimane fisso per un certo periodo di tempo.

Il loro vantaggio? La certezza che il prezzo applicato dal fornitore resti immutato per tutta la durata del vincolo contrattuale (di solito 12 o 24 mesi). Questo significa che le offerte a prezzo bloccato sono uno “scudo” di protezione contro improvvise impennate dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici.

Il loro svantaggio? Se il prezzo di energia elettrica e gas all’ingrosso dovesse ulteriormente scendere (proprio come sta accadendo in queste settimane) e quindi attestarsi al di sotto della soglia pattuita nella bolletta bloccata, i consumatori con tariffe bloccate attivate non beneficerebbero dell’abbassamento dei prezzi.

Per confrontare le offerte più vantaggiose tra quelle che puntano sulle tariffe a prezzo bloccato e individuare la più adatta alle proprie esigenze di spesa e di consumo c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas.

Le offerte luce a prezzo bloccato del Mercato Libero attivabili a Febbraio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA MENSILE 1 NeN Luce Special 48 0,2790 €/kWh 88,97 euro 2 Octopus Energy Octopus Fissa 12 mesi 0,2800 €/kWh 89,45 euro 3 Hera Comm Nuova Impronta Zero Luce 0,2790 €/kWh 97,49 euro 4 Plenitude Flexi Pertinenze 0,5716 €/kWh 161,41 euro

Ecco le soluzioni luce a prezzo bloccato attivabili a febbraio 2023. Le stime di spesa elencate nella tabella qui sopra sono allineate al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Chi non conosca il proprio consumo annuo di energia elettrica, può consultare tale dato nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore (ecco come leggere la bolletta della luce), oppure può calcolarlo utilizzando i filtri integrati del comparatore di SOStariffe.it, accessibili dal link di seguito:

Luce Special 48 di NeN

Questa soluzione offerta da NeN (marchio di proprietà di Yada Energia) scommette sulle seguenti caratteristiche:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,2790 €/kWh ;

; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione e vendita: 96 euro (8 euro al mese);

bonus di benvenuto di 48 euro ;

; tariffa monoraria;

gestione online della fornitura tramite l’app NeN ;

; sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi;

stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa promozione luce la “famiglia tipo” spenderebbe 88,97 euro al mese. Ulteriori informazioni sono disponibili al link di seguito:

Scopri NeN Luce Special 48 »

Octopus Fissa 12 mesi di Octopus Energy

Octopus Energy è il brand nato nel Regno Unito che in soli 7 anni ha conquistato 3 milioni di clienti in 6 nazioni del mondo (dagli Stati Uniti al Giappone). La sua offerta luce a prezzo fisso, in esclusiva con SOStariffe.it, si caratterizza per:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,2800 €/kWh ;

; corrispettivo fisso pari a 96 euro all’anno a copertura dei costi di commercializzazione (8 euro al mese);

sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta; assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che scegliesse Octopus Fissa 12 mesi spenderebbe 89,45 euro al mese. Clicca al link di seguito per saperne di più o procedere con l’attivazione:

Scopri l’offerta Octopus Fissa 12 Mesi di octopus energy »

Nuova impronta Zero Casa Luce di Hera Comm

Anche la soluzione luce proposta da Hera Comm, che fa parte del gruppo Hera (Holding Energia Risorse Ambiente), blocca il prezzo dell’energia elettrica:

prezzo bloccato per 24 mesi e scontato del 20%: 0,2790 €/kWh ;

; corrispettivo fisso di commercializzazione pari a 12 euro al mese a fornitura (144 euro all’anno a fornitura);

tariffa monoraria (Profilo 24ore);

bonus soluzioni sostenibili : sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi Hera;

: sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi Hera; servizi Diario dei consumi e Hera Fast Check Up inclusi, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e inclusi, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; gestione 100% digitale della fornitura gas con i Servizi online del sito internet e l’App My Hera;

energia prodotta da fonti rinnovabili.

L’attivazione di questa soluzione implicherebbe una spesa mensile per la “famiglia tipo” pari a 97,49 euro al mese. Clicca al link di seguito per saperne di più:

Nuova impronta Zero Luce – Profilo 24 »

Flexi Pertinenze

Questa offerta di Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) è pensata per illuminare box, soffitte, cantine, tettoie e altri spazi (“pertinenze”) della propria abitazione con contatore separato.

La promozione (dal costo mensile di 161,41 euro per la “famiglia tipo”) si caratterizza per:

prezzo bloccato per 2 anni: 0,5716 €/kWh ;

; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 12 euro al mese;

opzione di scelta tra tariffazione monoraria e bioraria;

sconto del 3% nel caso di domiciliazione su conto corrente;

nel caso di domiciliazione su conto corrente; gestione 100% digitale della fornitura con Area Clienti online e App Eni Plenitude ;

; energia verde inclusa.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link di seguito:

Scopri Flexi Pertinenze »

Le offerte gas a prezzo bloccato attivabili a Febbraio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS SPESA MENSILE 1 NeN Gas Special 48 0,9400 €/Smc 150,17 euro 2 Hera Comm Nuova Impronta Zero Gas 0,9900 €/Smc 165,93 euro

Di seguito passiamo sotto la lente d’ingrandimento le offerte gas a prezzo bloccato attualmente disponibili sul mercato. Le stime di spesa si riferiscono al consumo di una “famiglia tipo” che contabilizzi 1.400 Smc di gas naturale all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Cliccando sul widget qui sotto è possibile calcolare il consumo annuo della propria famiglia, grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it:

NeN Gas Special 48

Per la fornitura di gas, il marchio NeN propone:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,9400 €/Smc ;

; bonus di benvenuto di 48 euro;

di 48 euro; costo fisso annuale a copertura dei costi di commercializzazione: 96 euro;

fornitura 100% digitale grazie all’App NeN e all’area clienti del sito internet;

grazie all’App NeN e all’area clienti del sito internet; iniziativa “Azzera la tua rata”, il programma di passaparola promosso da NeN per accumulare sconti per ogni amico portato in NeN;

energia green.

Attivando NeN Gas Special 48, la “famiglia tipo” dovrebbe far fronte a una spesa mensile di 150,17 euro al mese. Clicca al link qui sotto per conoscere l’offerta nel dettaglio:

Scopri NeN Gas Special 48 »

Nuova Impronta Zero Gas di Hera Comm

La proposta di Hera Comm per la fornitura metano prevede:

prezzo bloccato e scontato del 20% per due anni: 0,9900 €/Smc ;

e scontato del 20% per due anni: ; contributo fisso annuale di 144 euro a copertura di costi di commercializzazione (12 euro al mese);

sconto di 20 euro sulla fornitura del metano previa attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua);

sulla fornitura del metano previa attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua); servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi gratuiti;

e gratuiti; gestione 100% digitale della fornitura gas con i Servizi online del sito internet e l’ App My Hera ;

; gas verde da CO₂ compensata al 100%.

Per maggiori dettagli sulla promozione (che costerebbe 165,93 euro al mese per la famiglia tipo”), il link di riferimento è quello qui sotto:

Scopri Nuova Impronta Zero Gas »