Il prezzo del gas scende nel 2023: bollette più leggere a Febbraio 2023?

Nonostante le previsioni meteo anticipino l’arrivo di venti artici dal Nord Europa, il prezzo del gas continua la sua parabola discendente. Ieri, martedì 21 febbraio 2023, le quotazioni del gas al TTF di Amsterdam hanno infranto la barriera dei 50 euro al megawattora, arrivando a toccare anche i 47,76 euro al megawattora nella seduta del mattino, il livello più basso da inizio dicembre 2021.

L’andamento al ribasso dei listini gas si tradurrà in bollette del metano più leggere per i consumatori, come confermato anche dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto: “Se il trend è quello che stiamo vivendo – ha detto il ministro – credo che avremo di nuovo una riduzione rilevantissima del gas e anche dell’energia nella prossima decisione di Arera“.

Secondo le previsioni di Nomisma Energia, il calo in bolletta per i consumi di febbraio 2023 dovrebbe attestarsi al -17% per i contratti in Maggior Tutela, con un prezzo del gas a 0,83 euro per metro cubo, praticamente un ritorno di prezzo all’estate del 2021. Cosa significa? Che una “famiglia tipo” ancora nel Mercato Tutelato (con 1.400 metri cubi di metano consumati all’anno) dovrebbe conquistare un risparmio intorno a 234 euro annui. Altri 363 euro (in 12 mesi) potrebbero rimanere nelle tasche degli italiani grazie a bollette luce più leggere, visto che il prossimo aggiornamento ARERA per i contratti Tutelati dovrebbe far segnare un calo di prezzo del 25% (a 0,40 centesimi al kilowattora). Tale aggiornamento, che avviene su base trimestrale, scatterà il 1° aprile 2023. L’aggiornamento del prezzo del gas, invece, che da ottobre 2022 è mensile, sarà comunicato entro i primi due giorni lavorativi di marzo 2023.

Per quanto i prezzi dei beni energetici siano in calo, il costo del gas al metro cubo e dell’energia elettrica al kilowattora restano comunque alti rispetto ai valori pre-guerra in Ucraina. Una soluzione per attutire l’impatto di fatture luce e gas ancora “roventi” è quella di affidarsi al Mercato Libero, così da ridurre al minimo le spese della componente gas.

Un valido alleato nella ricerca delle soluzioni più vantaggiose è il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas. Si tratta di uno strumento digitale e gratuito che aiuta i titolari di utenze domestiche a confrontare le promozioni gas messe a punto dai brand dell’energia a febbraio 2023 e a scegliere quella più in linea con il proprio stile di consumo e le proprie possibilità di spesa.

Clicca sul link qui sotto per avviare il confronto delle soluzioni gas casa con il comparatore di SOStariffe.it:

Le offerte metano più appetibili del Mercato Libero a Febbraio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS IMPORTO MENSILE 1 Pulsee Gas Relax Index 0,7247 €/Smc 112,56 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 0,7747 €/Smc 115,26 euro 3 AGSM AIM Energia Green Gas 0,7547 €/Smc 120,60 euro

Ecco le 3 soluzioni gas elette “ambasciatrici” del risparmio a febbraio 2023. La classifica è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it, che ha confrontato le offerte proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero a partire dal consumo reale di una “famiglia tipo” che usi 1.400 Smc di gas naturale all’anno.

Qualora non si abbia il polso del proprio consumo annuo di gas, le alternative per recuperare tale informazione sono:

consultandola nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore, nella sezione consumi (ecco come leggere la bolletta del gas);

stimandola utilizzando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Per farlo, basta cliccare sul widget qui sotto e indicare il segno di spunta sulla tipologia di utilizzo del metano in casa:

Da segnalare, inoltre, che il prezzo del gas riportato in tabella a fianco di ciascuna promozione è riferito all’indice PSV di gennaio 2023 (l’ultimo attualmente a disposizione), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore.

Gas RELAX Index di Pulsee

Podio della convenienza per Pulsee (marchio di Axpo Italia), la cui promozione gas prevede:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza alcun costo aggiuntivo ;

; costo fisso mensile per spese di commercializzazione scontato del 20% : 12 euro al mese anziché 15 euro (144 euro in un anno);

: 12 euro al mese anziché 15 euro (144 euro in un anno); App Pulsee Energy per avere sempre la propria fornitura in palmo di mano;

per avere sempre la propria fornitura in palmo di mano; opzione aggiuntiva “ Zero Carbon Footprint ” (a 3 euro al mese) per azzerare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita;

” (a 3 euro al mese) per azzerare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 112,56 euro al mese.

Cliccando al link di seguito si accederà alla pagina dedicata all’offerta sul sito del provider per avere un quadro completo della promozione ed eventualmente procedere con l’attivazione:

Gas alla Fonte di wekiwi

Obiettivo risparmio per la fornitura gas di wekiwi che si caratterizza per:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; costo fisso mensile per spese di commercializzazione: 67 euro all’anno (5,5 euro al mese, indipendenti dai consumi);

bonus di benvenuto in esclusiva con SOStariffe.it : sconto di 30 euro in bolletta con attivazione via web della fornitura luce+gas;

in esclusiva con : in bolletta con attivazione via web della fornitura luce+gas; fatturazione con “ carica mensile “: il cliente sceglie l’importo delle fatture in acconto e la loro frequenza (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). La carica sarà poi conguagliata in presenza delle letture reali del fornitore;

“: il cliente sceglie l’importo delle fatture in acconto e la loro frequenza (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). La carica sarà poi conguagliata in presenza delle letture reali del fornitore; sconto del 10% sui prodotti di illuminazione a led e gadget elettronici acquistabili sulla piattaforma di shopping online wekiwi;

sui prodotti di illuminazione a led e gadget elettronici acquistabili sulla wekiwi; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 115,26 euro al mese.

Per passare la promozione sotto la lente d’ingrandimento clicca sul bottone verde qui sotto:

Green Gas di AGSM AIM

AGSM AIM Energia, società con sede a Verona, propone la seguente offerta gas:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,030 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso annuale che ammonta a 119,88 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

a copertura dei costi di commercializzazione; gestione in autonomia della fornitura grazie all’ App AGSM AIM Energia , con la quale è possibile, tra l’altro, effettuare il monitoraggio dei propri consumi, il controllo dei pagamenti così come l’evasione di pratiche contrattuali in un filo diretto con il gestore;

, con la quale è possibile, tra l’altro, effettuare il monitoraggio dei propri consumi, il controllo dei pagamenti così come l’evasione di pratiche contrattuali in un filo diretto con il gestore; emissioni di CO₂ compensate attraverso l’acquisto di crediti di carbonio certificati.

Clicca sul link qui sotto per attivare la promozione, che avrebbe un costo mensile per la “famiglia tipo” pari a 120,60 euro:

