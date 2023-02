Le 3 migliori carte di credito virtuali attivabili a Febbraio 2023

Offerte in evidenza Carta di Debito Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fineco Card Debit QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta YOU QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Qual è la carta di credito virtuale migliore sul mercato bancario a febbraio 2023? È quella che offre il canone annuo gratuito o molto basso pur garantendo una serie di servizi per il consumatore, a cominciare da un fido mensile di spesa alto.

In tempi di shopping online sempre più diffuso e di riduzione di utilizzo del contante, l’uso della carta di credito come forma di pagamento è in continua crescita, perché è certamente uno strumento comodo e sicuro.

Un aiuto per trovare le carte di credito più vantaggiose attualmente disponibili arriva dal comparatore di carte di credito di SOStariffe.it che mette a confronto le proposte più convenienti in base al rapporto qualità/prezzo.

Carte di credito: le migliori offerte di febbraio 2023

BANCA – CARTA COSTO ANNUALE DELLA CARTA LIMITE DI SPESA MENSILE 1 Webank – Cartaimpronta One canone annuo gratuito fido fino a 7.800 euro al mese 2 Banca Mediolanum – Mediolanum Credit Card canone annuo 12 euro (di fatto 1 euro al mese) fido a partire da 1.500 euro 3 Banca Widiba – Carta Classic Widiba e Carta Gold Widiba Carta Classic Widiba: canone annuo di 20 euro

Carta Gold Widiba:

canone annuo di 50 euro Carta Classic Widiba: plafond fino a 1.500 euro

Carta Gold Widiba: plafond fino a 3.000 euro

Sono tre le banche che propongo ai propri clienti delle carte di credito virtuali con canoni annuali di gestione economici. Inoltre, c’è da osservare che, per avere una carta di credito, occorre avere un conto corrente d’appoggio sul quale addebitare i pagamenti mensili. Un addebito che può essere a rate (in più soluzioni) oppure a saldo (in un’unica soluzione): questa opzione varia da carta a carta. Vediamo più in dettaglio le tre offerte selezionate da SOStariffe.it.

Cartaimpronta One di Webank

Cartaimpronta One è una carta di credito (sia virtuale che fisica) a canone zero offerta di Webank. Questa carta è abbinata al conto corrente online sempre di Webank che ha un canone annuale di 24 euro. Con un fido mensile che va da un minimo 500 euro a un massimo 7.800 euro, con un addebito a saldo e appartenenza ai circuiti Visa/MasterCard (quindi utilizzabile sia in Italia sia all’estero), Cartaimpronta One è vantaggiosa anche perché:

collegamenti con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay;

prevede la domiciliazione di utenze e pagamenti ricorrenti senza commissioni;

è dotata di tecnologia contactless per pagamenti senza PIN per importi sino a 25 euro;

offre il servizio 3D Secure Code per lo shopping online con autorizzazione SMS e codice E-PIN;

consente la ricarica del cellulare gratuita;

del cellulare gratuita; permette i pagamenti per noleggi auto senza costi.

Cartaimpronta One si appoggia al conto corrente online di Webank, il quale offre anche:

carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat), sia fisica che digitale inclusa;

internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat), sia fisica che digitale inclusa; collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay;

bonifici ordinari in Italia e in tutta l’area SEPA gratuiti;

ricarica del cellulare senza commissioni;

pagamenti MAV e RAV e pagamenti dei modelli di F23 e F24 senza costi aggiuntivi.

Per avere una panoramica dei dettagli dell’offerta di Webank:

SCOPRI CONTO WEBANK »

Carta Mediolanum CreditCard di Banca Mediolanum

Mediolanum CreditCard è la carta di credito di Banca Mediolanum: il suo canone annuo è di 12 euro (1 euro al mese). Questa carta, che è abbinata al conto SelfyConto, appartiene ai circuiti Visa o MasterCard. Disponibile in versione fisica e virtuale, ha un fido a partire da 1.500 euro al mese ed è personalizzabile, scegliendo colore preferito e inserendo una propria foto.

Con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Mediolanum CreditCard, che è richiedibile all’apertura del conto corrente oppure in un secondo momento, offre anche la rateizzazione dei pagamenti per acquisti da 250 a 2.400 euro, oltre ai seguenti servizi:

impostazione di un limite di acquisto;

attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le spese;

per tenere sotto controllo le spese; selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Questa carta si appoggia al conto corrente online SelfyConto che è sempre a canone zero per gli under 30. Per i nuovi clienti over 30, invece, è a zero spese solo per il primo anno di attivazione. Al termine dei 12 mesi, il canone è di 3,75 euro al mese. In via promozionale fino al 31 dicembre 2023, però, tale canone potrà essere azzerato. Ecco come: sottoscrivendo un prestito, o un mutuo, o un prodotto assicurativo di protezione, oppure se si è titolari di un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Inoltre Banca Mediolanum assicura un rendimento del 4% lordo sulle somme vincolate per 6 mesi. L’offerta è valida fino al 28 febbraio 2023 e riservata ai nuovi clienti di SelfyConto che, in qualità di primi intestatari, accrediteranno lo stipendio entro il 30 aprile 2023 e richiederanno, entro la stessa data, la costituzione di depositi a tempo della durata di 6 mesi anche a partire da una somma minima di 100 euro.

Per saperne di più dell’offerta di Banca Mediolanum segui il link qui sotto:

Scopri Selfyconto Mediolanum »

Conto Widiba

Sono due le carte di credito (circuito Visa/MasterCard) offerte da Banca Widiba, la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi:

Carta Classic Widiba, con 1.500 euro di fido mensile e 20 euro di canone annuo;

con 1.500 euro di fido mensile e 20 euro di canone annuo; Carta Gold Widiba, con 3.000 euro di plafond al mese e 50 euro di canone annuale.

Le due carte (disponibili sia in versione fisica che virtuale) si appoggiano a Widiba Start, conto corrente online che, se aperto tramite Internet con SPID o webcam entro il 1 marzo 2023, offre un canone gratuito per sempre agli under 30 ed è a zero spese per chi a più di 30 anni il primo anno, mentre dal secondo anno prevede un canone mensile di 3 euro, ma con la possibilità di azzerarne i costi grazie a una serie di promozioni.

Inoltre Banca Widiba offre anche un tasso annuo lordo del 2% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi. Mentre per ottenere un tasso d’interesse annuo lordo del 2,5% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi occorre entro il 30 aprile 2023:

ricevere sul proprio Conto Widiba l’accredito dello stipendio o della pensione;

oppure ricevere un addebito diretto (SDD), per esempio un’utenza domestica o un altro servizio domiciliato sul conto corrente;

oppure utilizzare WidiExpress per trasferire il saldo del proprio vecchio conto o i servizi a esso associati e/o chiuderlo.

In ambedue i casi, è necessario vincolare le proprie somme entro il 18 maggio 2023.

In aggiunta c’è da sottolineare che il conto di Banca Widiba include gratuitamente anche:

carta di debito con collegamento ai principali wallet digitali;

deposito titoli;

casella PEC da 1 Giga e firma digitale;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

bonifico ordinario online senza commissioni verso 36 Paese dell’area SEPA;

prelievo da sportello ATM pari o superiore a 100 euro gratuito.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Widiba, è possibile seguire il link qui di seguito:

Scopri conto Widiba »