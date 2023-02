Con il prezzo del gas “in ritirata”, in arrivo bollette del metano più leggere sia per i clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela, sia per quelli già passati al Mercato Libero. Tutto quello che c’è da sapere a Febbraio 2023 su SOStariffe.it .

Prezzo del gas a Febbraio 2023: costi per clienti in Tutela e Mercato Libero

È all’orizzonte una nuova riduzione delle bollette del metano. Sulla scia del tonfo del prezzo del gas al TTF di Amsterdam (sceso nei giorni scorsi sotto i 48 euro al megawattora, il valore più basso dal 6 dicembre 2021), cala anche il prezzo del metano al dettaglio, così da portare nuovi ribassi nelle fatture di marzo 2023 sui consumi di febbraio 2023.

Una boccata d’ossigeno che farà respirare i bilanci dei 7,3 milioni di clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela, così come quelli delle famiglie che hanno già scelto una fornitura gas nel Mercato Libero. Secondo le stime rese note da Assoutenti, le bollette del metano potrebbero registrare un “sensibile calo” (-18%), qualora il trend al ribasso delle quotazioni gas proseguisse sino alla fine di febbraio 2023.

In tal caso, è l’analisi di Assoutenti, il prezzo del gas potrebbe scendere a 81,84 centesimi di euro al metro cubo, equivalente a una spesa annua pari a 1.140,72 euro a famiglia, con un risparmio netto di 250 euro annui rispetto alle tariffe oggi in vigore (99,37 centesimi di euro al metro cubo).

I riflettori sono ora puntati sul prossimo aggiornamento del prezzo del gas che sarà comunicato da ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, entro il 2 marzo 2023. Tale aggiornamento di prezzo avviene ora su base mensile (e non più trimestrale) ed è calcolato in base alla media giornaliera, tenuta a febbraio 2023, dal PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è l’indice di riferimento per il mercato all’ingrosso del gas in Italia.

In attesa della prossima comunicazione ufficiale di ARERA, ecco una fotografia del prezzo gas attualmente in vigore nella Maggior Tutela e nel Mercato Libero.

Quanto costa il gas nel Mercato Tutelato a Febbraio 2023

COSTO GAS IN TUTELA A GENNAIO 2023 COSTO GAS IN TUTELA A DICEMBRE 2022 99,37 centesimi di euro per metro cubo 122,41 centesimi di euro per metro cubo SUDDIVISIONE DELLE VOCI DI COSTO SUDDIVISIONE DELLE VOCI DI COSTO 77,72 centesimi di euro per la materia prima 102,14 centesimi di euro per la materia prima 25,24 centesimi di euro per il trasporto e gestione contatore 24,84 centesimi di euro per il trasporto e gestione contatore 5,60 centesimi di euro per la vendita al dettaglio 5,60 centesimi di euro per la vendita al dettaglio 22,05 centesimi di euro per le imposte (accise, addizionale regionale e Iva) 23,15 centesimi di euro per le imposte (accise, addizionale regionale e Iva) – 31,24 centesimi di euro per oneri di sistema (azzerati nel primo trimestre 2023 come previsto dalla manovra di Bilancio 2023) -33,32 centesimi di euro per oneri di sistema (azzerati per effetto dei decreti Aiuti del governo Draghi)

L’ultimo aggiornamento ufficiale del prezzo del gas da parte di ARERA risale al 2 febbraio 2023: in quella data l’Autorità italiana dell’energia ha reso noto il prezzo del gas a gennaio 2023 (0,731604 €/Smc) e un contestuale calo delle bollette del -34,2% (rispetto a dicembre 2022) per una “famiglia tipo” con 1.400 metri cubi di gas naturale contabilizzati all’anno.

In particolare, per il cliente tipo il metano, a gennaio 2023, è costato 99,37 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Ecco le voci che compongono tale prezzo:

77,72 centesimi di euro (il 78,20% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse. È proprio questa voce della bolletta a far segnare il maggior calo (39,90%) rispetto a dicembre 2022;

(39,90%) rispetto a dicembre 2022; 25,24 centesimi di euro (il 25,40% del totale della bolletta) per il trasporto e la gestione del contatore;

5,60 centesimi di euro (pari al 5,64% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio;

22,05 centesimi di euro per le imposte che comprendono le accise, l’addizionale regionale e l’Iva.

Per determinare il prezzo complessivo bisogna considerare la componente negativa degli oneri di sistema (pari a 31,24 centesimi), azzerati nel primo trimestre 2023 per effetto delle misure varate dalla manovra di Bilancio 2023 (L.197/2022).

Quanto costa il gas nel Mercato Libero a Febbraio 2023

PREZZO GAS MERCATO LIBERO A GENNAIO 2023 PREZZO GAS MERCATO LIBERO A DICEMBRE 2022 0,724740 €/Smc 1,23546 €/Smc

A beneficiare della contrazione del prezzo del gas all’ingrosso sono anche i clienti domestici che hanno già scelto una fornitura gas nel Mercato Libero e hanno attivato offerte metano a prezzo indicizzato. Queste offerte sono al momento convenienti perché assicurano l’accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, essendo legate all’andamento degli indici TTF (Title Transfer Facility) e PSV.

Questi indici sono usati dai fornitori energetici del Mercato Libero come base di partenza per calcolare il costo della materia prima in bolletta nel caso, appunto, di tariffe a prezzo indicizzato. In queste settimane in cui indici TTF e PSV sono in flessione, il prezzo della materia prima si abbassa, con effetti diretti sugli importi in bolletta.

A gennaio 2023 il prezzo del gas all’indice PSV (che è quello maggiormente usato dai gestori luce e gas in Italia) è pari a 0,731 €/Smc. Si tratta del valore più basso registrato dallo scorso settembre del 2021.

Mercato Libero: come abbassare le bollette a Febbraio 2023

Se il crollo del prezzo del gas al TTF di Amsterdam (-34,5% da inizio 2023) assicura bollette del metano più leggere, il passaggio al Mercato Libero aiuta i consumatori a tenere a bada le fatture nel medio e lungo periodo.

Grazie a un costo della materia prima più contenuto rispetto ai contratti Tutelati, le offerte gas in regime di libera concorrenza consentono maggiori margini di risparmio a parità di consumi. Non a caso, in un 2022 “nero” sul fronte delle bollette, il 13% dei clienti domestici gas ha deciso di dire “addio” alla Maggior Tutela e abbracciare offerte del Mercato Libero, come certifica un report dell’Istituto Bruno Leoni e commissionato da Illumia.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, è possibile avere un quadro completo delle soluzioni del Mercato Libero e metterle a confronto, a partire dai dati del proprio consumo annuale. Inserendo questa informazione nel comparatore di SOStariffe.it (è sempre riportata nell’ultima bolletta del proprio fornitore), oppure stimandola attraverso i filtri integrati nel comparatore stesso, è possibile scovare le soluzioni luce e gas “tarate” sul fabbisogno energetico della propria famiglia.

Chi volesse calcolare subito il proprio consumo annuo di gas, può farlo impostando i filtri accessibili cliccando sul widget qui sotto:

