Problemi Internet oggi con Wind: cause e soluzioni di Febbraio 2023

WindTre è un operatore molto attento a garantire la continuità del servizio sia per quanto riguarda la telefonia mobile che per la rete fissa. Questo però non significa che non possano esserci problemi Internet che rendono impossibile navigare su smartphone, PC o altri dispositivi. Di seguito abbiamo descritto nel dettaglio le possibili cause del disservizio e come risolverlo in modo semplice e rapido. Non serve nemmeno possedere particolari competenze dal punto di vista tecnologico.

Come risolvere i problemi Internet su mobile con WindTre a febbraio 2023

Impossibile navigare su mobile Soluzioni Connessione bloccata per credito insufficiente Verificare il credito residuo dall’app WindTre o dall’Area Clienti sul sito e nel caso acquistare una ricarica o attivare l’addebito automatico con Easy Pay o Autoricarica Connessione bloccata per Giga esauriti Verificare i consumi dall’app WindTre e dall’Area Clienti sul sito o Servizio Fai da te al 4155

Si può continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB (solo in caso di effettivo utilizzo)

Attivare Ricarica 5 Special o Ricarica 10 Special Connessione dati non attiva iOS: Cliccare su Impostazioni > Cellulare > Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Dati cellulare

Cliccare su > > Spostare su la levetta corrispondente alla voce Android: Selezionare la voce Rete e Internet > Rete mobile > Se necessario (in caso di dispositivo dual SIM, per esempio) scegliere la SIM per la quale si vuole controllare la connessione > Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Connessione dati APN non correttamente configurato iOS: Cliccare su Impostazioni > Cellulare > Rete dati cellulare > Nel campo APN inserire internet.it > Lasciare vuoti i campi “Nome utente” e “password” > Per salvare la modifica basta tornare indietro al menu precedente toccando la freccia

Cliccare su > > > Nel campo inserire > Lasciare vuoti i campi “Nome utente” e “password” > Per salvare la modifica basta tornare indietro al menu precedente toccando la freccia Android: Cliccare su Impostazioni > Altre Impostazioni > Reti mobili > Cliccare su Profili e selezionare il tasto + (Aggiungi) > Nel campo “nome” si può inserire un testo a piacere > Nel campo APN inserire internet.it e lasciare vuoti gli altri campi > Per salvare la modifica toccare l’icona Opzioni (tre puntini verticali) e selezionare il profilo per renderlo definitivo Assenza di copertura Provare a spostarsi all’aperto in un luogo libero da ostacoli fisici di origine naturale (montagna, colline, etc.) o artificiale (palazzi, antenne, etc.)

Se avete problemi Internet con WindTre la prima cosa da provare e spegnere e poi riaccendere il telefono o riavviarlo. Solitamente basta questo per riprendere a navigare. Se questo non funziona allora dovrete effettuare qualche piccola verifica o modificare le impostazioni del cellulare.

Se non avete sufficiente credito sulla SIM non potete navigare, in quanto la connessione viene bloccata in automatico dall’operatore. Per verificare il credito dovete accedere all’Area Clienti sul sito o dall’app WindTre. E’ possibile anche inviare un SMS gratuito con testo “credito” al 4155 con il Servizio Fai da Te. Se non avete sufficiente credito potete acquistare una ricarica online sul sito di WindTre nella sezione “Ricarica” o dall’app WindTre. Si può ricarica fino a 100 euro e scegliere tra carta di credito o Paypal come metodo di pagamento.

Per risolvere il problema alla radice potete attivare Easy Pay per l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo si ottengono anche più Giga inclusi rispetto all’addebito su credito residuo. In alternativa avete a disposizione il sistema di ricarica automatica a soglia di credito o tempo, che vi addebiterà l’esatto importo per coprire il costo dell’offerta ogni mese. La ricarica a soglia si attiva quando il credito scende sotto i 3 euro ed è possibile utilizzarlo massimo due volte al mese.

Risulta impossibile navigare anche quando avete esaurito il traffico dati incluso nell’offerta. Per sapere quanti Giga vi rimangono potete controllarlo dall’Area Clienti sul sito o dall’app o tramite il Servizio Fai da Te inviando un SMS gratuito al 4155 con testo “consumi”. Per continuare a navigare in attesa del successivo rinnovo potete pagare la tariffa extra-soglia di 90 cent ogni 100 MB o acquistare Ricarica 5 Special, che include minuti e Giga illimitati per 24 ore oltre a 4 euro di credito al costo di 5 euro. Con Ricarica 10 Special avete invece 9 euro di credito a 10 euro.

I problemi Internet con WindTre possono dipendere anche dall’assenza di copertura o dalla non corretta configurazione del telefono. La prima cosa da fare è quindi controllare che ci sia segnale, soprattutto per navigare in 5G. Per collegarsi alle reti di ultima generazione serve uno smartphone compatibile e adeguata copertura. Oggi WindTre raggiunge oggi oltre il 95% della popolazione in 5G. Recentemente WindTre ha lanciato il servizio Wi-Fi Calling che permette di chiamare e ricevere telefonate anche in luoghi dove solitamente la copertura è assente, come seminterrati, capannoni ed edifici con mura spesse, dove è attiva una connessione Wi-Fi dell’operatore. Per forzare la ricerca de segnale da parte dello smartphone potete provare ad attivare la modalità Aereo, attendere qualche secondo, e poi disattivarla.

Dovete poi verificare se la connessione dati è attiva e se l’APN è impostato in modo corretto. Solitamente la configurazione di questo parametro avviene in automatico quando si inserisce la SIM sul telefono ma è possibile che qualcosa sia andata storta in seguito.

Come risolvere i problemi Internet su fisso con WindTre a febbraio 2023

Impossibile navigare su fisso Soluzioni Collegamento scorretto dei cavi o problemi con il dispositivo Verificare il corretto collegamento dei cavi tra PC e modem o se non sono danneggiati. Provare a connettersi in Wi-Fi con un altro dispositivo. Se funziona, aggiornare il sistema operativo del primo device e la scheda di rete, disattivare i programmi di protezione PC infettato da un virus che modifica i DNS Windows: Cliccare su Start > Impostazioni > Rete Internet > Modifica opzioni scheda > Tasto destro del mouse per entrare in Proprietà > Selezionare “Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)” ed entrare in Proprietà > Cliccare su Ottieni indirizzo server DNS automaticamente e confermare con Ok

Cliccare su Start > Impostazioni > Rete Internet > Modifica opzioni scheda > Tasto destro del mouse per entrare in Proprietà > Selezionare “Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)” ed entrare in Proprietà > Cliccare su Ottieni indirizzo server DNS automaticamente e confermare con Ok Mac: Cliccare sull’icona a forma di ruota di ingranaggio nel menu Dock > Accedere a Preferenze di sistema > Selezionare la connessione utilizzata nell’elenco di sinistra > Cliccare su Avanzate e selezionare la scheda DNS > Selezionare i DNS già in uso nell’elenco Server DNS e poi su (-) per rimuoverli Non corretto posizionamento del modem o errore nella configurazione

Collegarsi alla rete Wi-Fi 5 GHz. Se si visualizza una sola rete è possibile duplicarla seguendo le istruzioni fornite con il modem

Porre il modem su un ripiano a un’altezza di circa un metro da terra e non chiuderlo o coprirlo con mobili, TV, oggetti di metallo ed acquari

Tenere il modem lontano da fonti di calore o freddo eccessivo, muri spessi o finestre che possono interferire con il segnale

Se avete problemi Internet sulla rete fissa di WindTre la prima cosa da fare è controllare che i cavi siano correttamente collegati. La seconda è verificare che la difficoltà a connettersi non dipende dal dispositivo. E’ anche possibile che il vostro PC sia stato infettato da un virus che ne ha modificato i DNS, ovvero il sistema con cui il PC traduce gli indirizzi web in un codice numerico a lui comprensibile. In questo caso si consiglia di lasciare la configurazione automatica ma si possono comunque inserire manualmente i seguenti parametri:

DNS primario: 151.5.216.15

DNS secondario: 151.5.216.150

Non bisogna poi sottovalutare il corretto posizionamento del modem, soprattutto nelle case molto grandi o suddivise su più piani. Sarebbe inoltre opportuno utilizzare la banda da 5 GHz per avere una copertura più ampia e ridurre il rischio di interferenze con le reti dei vicini. Dovreste anche controllare le spie sul modem, che permettono di sapere se ci sono problemi Internet dovuti al dispositivo. WindTre comunque in tutte le sue offerte fibra ottica include anche assistenza dedicata per il router e assicurazione KASKO.

Se avete problemi Internet dovuti a una copertura non omogenea della casa potreste acquistare un Wi-Fi Extender o un sistema Mesh. WindTre permette di acquistare i primo al costo di 69,99 euro con spedizione gratuito e lo include nella sua offerta Super Fibra Top Wi-Fi. In ogni caso le caratteristiche tecniche consigliate da WindTre per un Wi-Fi Extender sono:

dual band AC1750 (450 Mbps sui 2,4 GHz con 3 antenne + 1300 Mbps sui 5GHz con 3 antenne)

dual band AC2100 (300 Mbps sui 2,4 GHz con 2 antenne + 1733 Mbps sui 5GHz con 4 antenne)

In attesa di risolvere i problemi Internet potete sempre navigare collegando il PC al modem tramite cavo Ethernet, possibilmente di categoria CAT 5e.

Problemi Internet con WindTre per un down della rete

Se i problemi Internet dipendono dall’operatore, ovvero c’è stato un down della rete, l’unica cosa che si può fare oltre ad aspettare che la difficoltà tecnica venga risolta è quella di contattare il servizio clienti di WindTre per segnalare il fatto che risulta impossibile navigare su mobile o fisso. Solitamente questo tipo di problemi sono comunque limitati a una zona circoscritta (al massimo una provincia) e durano per un periodo di tempo piuttosto ristretto (al massimo qualche ora). Per sapere se i problemi Internet sono stati risolti potete consultare i profili social di WindTre o siti come downdetector.it. Qui potete anche confrontare la vostra esperienza con quella degli altri clienti dell’operatore.

Come chiedere assistenza a WindTre per i problemi Internet

Se i problemi Internet su fisso o mobile persistono si può sempre contattare il servizio clienti WindTre al numero gratuito 159 anche 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Se siete all’estero dovete chiamare il +393205000200. Inizialmente potrete spiegare le vostre difficoltà di connessione a WILL, l’assistente virtuale di WindTre, ma se volete approfondire potete sempre chiedergli di passarvi un operatore in carne ed ossa. In alternativa potete chiedere supporto via chat sulle pagine social del gestore, in particolare su Facebook e Twitter, o consultare le guide e FAQ nella sezione “Supporto” sul sito o app WindTre e in particolare la voce “Connessione Internet mobile” o “Internet a casa”. Potete anche porre i vostri quesiti alla comunità di utenti e parlare con gli esperti di WindTre.