Vodafone casa wireless: l'offerta aggiornata a Maggio 2021

Vodafone casa wireless è l'offerta FWA per navigare senza limiti fino a 100 Mbps anche dove non arriva la fibra ottica . Scopri tutte le novità sulla tariffa

Vodafone casa wireless è l’offerta Internet casa ideale per coloro che per limiti tecnici o territoriali non possono essere raggiunti dalla fibra ottica o ADSL. Si parla quindi di persone residenti nei piccoli Comuni, in zone rurali o comunqe in località distanti dalle grandi città e in cui non è possibile offrire copertura con le più tradizionali tipologie di connessione terrestre.

Vodafone casa wireless: come funziona la rete FWA

La tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) unisce fibra ottica e reti di telefonia mobile. Il segnale parte dalla centrale collegata alle grandi dorsali di Internet e da lì raggiunge l’antenna che opera da ponte radio. I pacchetti di dati quindi si spostano fino al modem dell’utente attraverso la GigaNetwork di Vodafone. Con questa tecnologia è possibile arrivare a una velocità fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload. Per ricevere il segnale radio serve un apposito apparato, che può essere indoor od outdoor a seconda della copertura disponibile.

Nel primo caso si parla di router specifico che riceve il segnale radio e poi lo distribuisce in tutti gli ambienti della casa tramite la rete Wi-Fi. Nel secondo caso, invece, l’apparato consiste in un’antenna posizionata solitamente su una parete esterna all’abitazione collegata a un classico router tramite cavo Ethernet. Sarà quest’ultimo a distribuire poi il segnale in modalità wireless. L’esperienza di navigazione è del tutto simile a quella offerta dalla connessione fissa. Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento sul comparatore di SOStariffe.it.

Vodafone casa wireless: l’offerta aggiornata a maggio

Vodafone casa Wireless è disponibile in due diverse varianti. Con questa offerta è possibile navigare fino a 100 Mbps in download e accedere così a diversi servizi online come la visione di film in streaming in alta definizione (anche in 4K), gaming online e videochiamate. Con queste prestazioni si può anche tranquillamente lavorare da remoto o in smart working e per gli studenti seguire le lezioni in didattica a distanza. Alla GigaNetwork FWA di Vodafone si possono connettere contemporaneamente fino a 60 dispositivi tra smartphone, tablet, PC o prodotti per la domotica e IoT (Internet of Things).

1. Vodafone Casa Wireless + 30 Mbps

Navigazione fino a 30 Mbps in download e 10 Mbps in upload per i primi 200 GB, poi la velocità scende a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload

Chiamate a consumo

Modem incluso

Attivazione inclusa (6 euro al mese per 24 mesi)

IP privato dinamico incluso (su richiesta anche un IP pubblico dinamico)

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, l’utente è tenuto a versare un importo di 6 euro per ogni mese mancante al 24esimo.

2. Vodafone Casa Wireless + 100 Mbps

Navigazione fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Superata la soglia di 3.5 x consumo medio mensile (142 GB negli ultimi 9 mesi) potrebbero essere applicate limitazioni alla velocità

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem incluso

Attivazione inclusa (6 euro al mese per 24 mesi)

IP privato dinamico incluso (su richiesta anche un IP pubblico dinamico)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, l’utente è tenuto a versare le eventuali rate residue per l’attivazione in un’unica soluzione o su richiesta con la stessa rateizzazione e metodo di pagamento precedentemente scelto.

A seconda della copertura disponibile è prevista l’installazione di un apparato indoor od outdoor. Il primo è collegato direttamente alla Vodafone Power Station e trasmette il segnale in modalità Wi-Fi o Ethernet permettendo di collegare fino a 64 dispositivi. Non è previsto l’intervento di un tecnico ma è possibile ottenere assistenza per la verifica della corretta installazione, risolvere eventuali difficoltà e confermare la qualità della linea. L’apparato outdoor richiedere l’installazione da parte di un tecnico di Vodafone, e permette di collegare in modalità wireless o via cavo fino a 99 dispositivi.

Gli apparati verranno consegnati direttamente a casa senza costi aggiuntivi. Un tecnico dell’operatore provvederà a verificare che la linea funzioni in modo corretto. L’utente potrà seguire l’andamento della consegna dell’ordine grazie a un apposito tracking tool. In più, per 12 giorni è disponibile un numero dedicato per trovare risposta ad eventuali dubbi o perplessità riguardo l’attivazione del servizio. Vodafone offre inoltre assistenza multicanale tramite WhatsApp, nell’Area Fai da Te sul sito o utilizzando l’app MyVodafone.

Per entrambe le offerte è previsto un costo di 72 euro per la copertura del modulo indoor e di 96 euro per quello outdoor. L’importo può essere pagato in prima futura o suddiviso in rate rispettivamente di 3 e 4 euro al mese per 24 mesi. Il costo di disattivazione dell’offerta in caso di passaggio ad altro operatore o disattivazione della linea fissa è di 25 euro.

L’app MyVodafone è disponibile gratuitamente per iOS, Android e su AppGallery per dispositivi Huawei. La piattaforma consente di controllare i propri consumi tramite gli appositi widget e visualizzare le bollette, scoprire le offerte dedicate dell’operatore e i vantaggi e convenzioni di Happy Friday, chiedere supporto a TOBi, l’assistente personale di Vodafone, e controllare tutte le proprie utenze.

Vodafone casa wireless: l’alternativa è una SIM dati per Internet mobile

Chi non è raggiunto da Vodafone casa wireless in quanto la copertura è assente, può comunque disporre di una connessione fissa per la casa grazie alle offerte Internet mobile del provider in rosso. Basta acquistare una SIM solo dati e inserirla in un modem Wi-Fi portatile o una chiavetta Internet per poter navigare su tablet, smartphone e PC anche contemporaneamente. Vodafone anche in questo offre un’ampia scelta di tariffe:

1. Giga Speed 20

20 GB per navigare in 4G a 9,99 euro al mese. L’attivazione per i nuovi clienti è di 10 euro mentre su SIM già attiva è di 19 euro. All’offerta è possibile aggiungere un modem Wi-Fi al costo di 64 euro.

2. Giga Speed Plus 50

50 GB per navigare in 4G a 11,99 euro al mese. L’attivazione per i nuovi clienti è di 5 euro mentre su SIM già attiva è di 19 euro. All’offerta è possibile aggiungere un modem Wi-Fi al costo di 1 euro per 24 mesi. Con Internet passport +, solo in caso di effettivo utilizzo, si può navigare fino a 1 GB al giorno a 6 euro in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, Canada e USA. Esaurito il traffico dati la tariffa è di 2 euro ogni 100 MB fino a un massimo di 1 GB al giorno. Nel resto del mondo si navigare fino a 500 MB al giorno a 6 euro.

3. Giga Speed 50

50 GB per navigare in 4G a 13,99 euro al mese. L’attivazione per i nuovi clienti è di 10 euro mentre su SIM già attiva è di 19 euro. All’offerta è possibile aggiungere un modem Wi-Fi al costo di 64 euro

5. Giga Speed Plus 100

100 GB per navigare in 4G a 19,99 euro al mese. L’attivazione per i nuovi clienti è di 5 euro mentre su SIM già attiva è di 19 euro. All’offerta è possibile aggiungere un modem Wi-Fi al costo di 1 euro. Con Internet passport +, solo in caso di effettivo utilizzo, si può navigare fino a 1 GB al giorno a 6 euro in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, Canada e USA. Esaurito il traffico dati la tariffa è di 2 euro ogni 100 MB fino a un massimo di 1 GB al giorno. Nel resto del mondo si navigare fino a 500 MB al giorno a 6 euro.

