Quali sono le tariffe per la fornitura di energia elettrica che più aiutano i consumatori a risparmiare in bolletta ? Ecco le migliori offerte luce del Mercato Libero a luglio 2023 per tagliare le spese dell'elettricità anche in vista di un eventuale rialzo dei prezzi il prossimo autunno.

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 782,17 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,42 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 860,89 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il risparmio non va in vacanza. Al contrario, assicurarsi già da ora tariffe di energia elettrica competitive significa non arrivare impreparati alla prossima stagione fredda, quando (l’ora solo paventato) rischio di un nuovo aumento delle bollette potrebbe trasformarsi in realtà.

Attivare già da ora un’offerta luce che garantisca fatture più leggere è, dunque, una mossa fondamentale per risparmiare sulle spese dell’elettricità. Un aiuto nella ricerca della soluzione più vantaggiosa per illuminare casa a luglio 2023 arriva dal comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, accessibile premendo il pulsante verde qui sotto:

Questo strumento gratuito consente di confrontare periodicamente le soluzioni (a prezzo fisso o indicizzato) per illuminare e riscaldare casa proposte dai gestori energetici del Mercato Libero e trovare quella cucita sul proprio fabbisogno energetico. Usare il tool di SOStariffe.it è semplice e intuitivo: basta inserire il dato proprio consumo annuale di elettricità (sempre consultabile in una bolletta recente) oppure stimarlo tramite i filtri integrati nel comparatore per ottenere un elenco aggiornato delle proposte più convenienti per quel profilo di consumo.

Una volta individuata l’offerta più vantaggiosa, non serve far altro che accedere al sito del fornitore scelto e seguire la procedura online di attivazione (tenere a portata di mano i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura e il codice POD, che è il codice identificativo del contatore).

Prezzo variabile: le migliori offerte luce a luglio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE IMPORTI MENSILI 1 Illumia Luce Flex 0,1103 €/kWh 64,49 €/mese 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,1183 €/kWh 66,36 €/mese

Il Mercato Libero prevede una doppia tipologia di tariffe: a prezzo indicizzato (o variabile) e a prezzo fisso (o bloccato). La caratteristica principale delle offerte a prezzo indicizzato è quella di consentire ai consumatori l’accesso al prezzo della materia prima stabilito dal mercato all’ingrosso (in base agli indici PUN per l’energia elettrica e PSV per il gas).

Questo consente ai consumatori di ricevere sempre bollette in linea con l’andamento del mercato. Nel caso dell’energia, quindi, più il valore dell’indice PUN si abbassa, minore è il costo dell’elettricità e quindi meno salate saranno le bollette della luce per i clienti finali. Al contrario, quando tale indice subisce impennate, il costo della materia prima lievita, con un effetto diretto sulle fatture, i cui importi si gonfiano.

Per chi sia a caccia di questa tipologia di tariffe consumatori energia elettrica, ecco le due migliori alternative su cui puntare a luglio 2023:

Luce Flex di Illumia;

Energia alla Fonte di wekiwi.

Luce Flex di Illumia

Illumia, player italiano nel settore dell’illuminazione a LED, centra la convenienza con una promo speciale che assicura, ai nuovi clienti che la sottoscrivano, un bonus di benvenuto di 36 euro per il primo anno di fornitura (che saranno distribuiti in 3 euro al mese per 12 mesi). Altre caratteristiche dell’offerta sono:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita pari a 10 euro al mese (120 euro all’anno);

in fase di sottoscrizione dell’offerta, è possibile ordinare un kit di 10 lampadine a Led Illumia a luce calda e 2 confezioni di pile ultra power Illumia, pagando 2 euro al mese per 24 rate (senza interessi);

per 24 rate (senza interessi); energia verde opzionale al costo di 3 euro al mese;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 64,49 euro. Clicca al link qui sotto per una panoramica dell’offerta:

Energia alla Fonte di wekiwi

L’offerta luce di wekiwi, proposta in esclusiva con SOStariffe.it, punta sulle seguenti condizioni tariffarie:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso a copertura delle spese di commercializzazione: 7,5 euro al mese (cioè 90 euro all’anno);

(cioè 90 euro all’anno); bonus di benvenuto di 30 euro rivolto a coloro che attivino online la doppia fornitura luce + gas in contemporanea e utilizzino il codice sconto “SOSW22”;

rivolto a coloro che attivino online la doppia fornitura luce + gas in contemporanea e utilizzino il codice sconto “SOSW22”; sconto del 10% sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi;

sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi; tariffa monoraria : l’energia ha lo stesso prezzo indipendentemente dall’orario di utilizzo;

: l’energia ha lo stesso prezzo indipendentemente dall’orario di utilizzo; fatturazione con sistema della “ carica mensile ”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità;

”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità; energia pulita inclusa nel prezzo:

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 66,36 euro.

Per saperne di più, ecco il link di riferimento:

Prezzo bloccato: le alternative più vantaggiose a Luglio 2o23

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE IMPORTI MENSILI 1 Octopus Energy Octopus Fissa 12 mesi 0,1710 €/kWh 71 €/mese 2 NeN Luce Special 48 0,1980 €/kWh 75,64 €/mese

La seconda tipologia di offerte è, come accennavamo poco sopra, quella a prezzo fisso. Queste offerte bloccano il prezzo della materia prima per un determinato periodo di tempo (almeno 12 mesi), così da proteggere i consumatori da improvvise impennate dei prezzi dei beni energetici. Per tutta la durata del vincolo contrattuale, infatti, il fornitore non potrà aumentare il costo unitario di energia elettrica e metano, pur in presenza di aumenti dei beni energetici all’ingrosso.

Chi volesse mettersi al riparo da eventuali aumenti del costo dell’energia, può puntare il radar della convenienza verso le tariffe consumatori energia elettrica a prezzo bloccato. Setacciando le offerte luce presenti nel comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato le due soluzioni più appetibili a luglio 2023. Esse sono:

Octopus Fissa 12 mesi di Octopus Energy;

Luce Special 48 di NeN.

Octopus Fissa 12 mesi di Octopus Energy

L’offerta luce a prezzo fisso di Octopus Energy si caratterizza per:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,1710 €/kWh (tariffazione monoraria);

(tariffazione monoraria); corrispettivo fisso pari a 6,50 euro al mese a copertura dei costi di commercializzazione (78 euro all’anno);

a copertura dei costi di commercializzazione (78 euro all’anno); sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta; assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo” (2.700 kWh consumati all’anno): 71 euro.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni o per procedere con l’attivazione:

Luce Special 48 di NeN

Questa soluzione offerta da NeN (marchio di proprietà di Yada Energia) è in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it. Ecco la sua carta d’identità:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,1980 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); 8 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione e vendita (96 euro all’anno);

bonus di benvenuto di 48 euro ;

; gestione online della fornitura tramite l’app NeN ;

; sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi;

stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

spesa stimata per la “famiglia tipo” (2.700 kWh consumati all’anno): 75,64 euro al mese.

Ulteriori dettagli e la procedura di attivazione sono accessibili al link di seguito:

