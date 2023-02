SIM dati con Internet illimitato: le 8 offerte di Febbraio 2023

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Avere tanti Giga per navigare su mobile è diventata una necessità per quasi tutti gli utenti ma alcuni potrebbero aver addirittura bisogno di una SIM dati con Internet illimitato, se ad esempio sostituiscono una connessione fissa con associando un’offerta solo dati a un modem per la navigazione in 4G. Trovare questo tipo di promozioni non è semplice ma con un po’ di impegno potrete navigare senza limiti sul vostro smartphone o altri dispositivi ad alta velocità.

SIM dati con Internet illimitato: le migliori offerte di febbraio 2023

Offerte Internet mobile con Giga illimitati Gigabyte Costo mensile 1 TIM 5G Power Famiglia illimitati con TIM Unica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 2 TIM Giga Power Famiglia 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 5,99 euro 3 Internet 100GB di TIM 100 GB per 6 mesi in 4G (illimitati con TIM Unica) 49,99 euro per 6 mesi (circa 8 euro al mese) 4 Internet 200GB di TIM 200 GB per un anno in 4G (illimitati con TIM Unica) 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 5 TIM Giga Power 500 (solo Under 25) 500 GB per un anno in 5G (illimitati con TIM Unica) 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 6 TIM Giga Power 50 50 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro 7 TIM Giga Power 100 100 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 14,99 euro 8 Super Internet Casa di WindTre illimitati fino a 300 Mbps 19,99 euro per i già clienti di WindTre

Sebbene non si tratti di un’offerta solo dati una delle migliori proposte per avere Giga illimitati è TIM 5G Power Famiglia. Questa particolare tariffa di TIM è riservata a chi è già cliente per la rete fissa e permette di navigare senza limiti con l’attivazione gratuita di TIM Unica, altrimenti si hanno 5 GB inclusi. Acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Unica è l’offerta convergente fisso e mobile che resta attiva fino a quando si mantiene la connessione fissa. Il pagamento è previsto con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica. La promozione incluse anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi 9,99 euro al mese), uno sconto del 93% per realizzare fotolibri e fotocalendari personalizzati con Colorland per San Valido o su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi sulla SIM mobile oltre alla possibilità di acquistare una seconda offerta della famiglia TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese.

I clienti con attiva TIM Unica possono quindi avere una SIM dati con Internet illimitato anche acquistando una delle seguenti offerte:

TIM Giga Power Famiglia con 5 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) a 5,99 euro al mese . L’offerta è riservata ai già clienti fisso

con (illimitati con TIM Unica) a . L’offerta è riservata ai già clienti fisso Internet 100GB con 100 GB in 4G per 6 mesi (illimitati con TIM Unica) a 49,99 euro . L’offerta include anche TIM Multi SIM per condividere la connessione con due dispositivi in contemporanea

con (illimitati con TIM Unica) a . L’offerta include anche TIM Multi SIM per condividere la connessione con due dispositivi in contemporanea Internet 200GB con 200 GB in 4G per un anno (illimitati con TIM Unica) a 99,99 euro . L’offerta include anche TIM Multi SIM

con (illimitati con TIM Unica) a . L’offerta include anche TIM Multi SIM TIM Giga Power 500 con 500 GB in 4G per un anno (illimitati con TIM Unica) a 79,99 euro . L’offerta è riservata agli Under 25

con (illimitati con TIM Unica) a . L’offerta è riservata agli TIM Giga Power 50 con 100 GB in 4G per 3 mesi , poi 50 GB al mese, (illimitati con TIM Unica) a 9,99 euro al mese . Primo mese gratuito per i nuovi clienti , così come l’attivazione se acquistata online. L’offerta include anche 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro a mese). La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso

con , poi 50 GB al mese, (illimitati con TIM Unica) a . , così come l’attivazione se acquistata online. L’offerta include anche 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro a mese). La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso TIM Giga Power 100 con 200 GB in 4G per 3 mesi , poi 100 GB al mese, (illimitati con TIM Unica) a 14,99 euro al mese .

con , poi 100 GB al mese, (illimitati con TIM Unica) a . Primo mese gratuito per i nuovi clienti, così come l’attivazione se acquistata online. L’offerta include anche 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro a mese). La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso

In più con tutte queste tariffe è possibile acquistare nei negozi di TIM una TIM Cam a 3 euro o un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,99 euro.

L’unica tariffa che effettivamente prevede una SIM dati con Internet illimitato è Super Internet Casa di WindTre. Questa promozioni infetti permette di navigare senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in download sulla rete FWA (Fixed Wireless Access) o fibra misto rame a 19,99 euro al mese per chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa. L’offerta include ache il modem Super Internet Wi-Fi, che permette di navigare anche fuori casa collegandolo a qualsiasi presa elettrica. L’attivazione è d 6,99 euro invece di 49,99 euro se non si recede dall’offerta prima dei 24 mesi. La SIM costa 10 euro.

SIM dati con Internet illimitato: le offerte mobile alternative con tanti Giga di febbraio 2023

Offerte con tanti Giga Gigabyte Costo mensile 1 Very 6,99 di Very Mobile 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 2 Fastweb Mobile 150 GB anche in 5G 7,95 euro 3 Giga 150 di Iliad 150 GB anche in 5G 9,99 euro 4 ho. 9,99 di ho. Mobile 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro 5 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con Autoricarica 9,99 euro 6 Elite di Elimobile 120 GB in 4.5G 9,99 euro 7 Creami Extra WOW 300 di Postemobile 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 euro

Dato che la scelta di offerte per una SIM dati con Internet illimitato è decisamente poco variegata o prevede particolari condizioni per l’attivazione, se siete disposti a rinunciare al traffico dati infinito potete facilmente trovare a un prezzo basso molte più promozioni di telefonia mobile con tanti Giga inclusi, più che sufficienti anche per coloro che ne consumano a ritmo sostenuto ogni mese. La convenienza resta anche se state cercando un’alternativa per la connessione di casa. Basta infatti abbinare alla SIM un modem Wi-Fi 4G o una chiavetta Internet per navigare senza problemi su più dispositivi con una velocità paragonabile a un’offerta fibra ottica di media qualità.

Per confrontare le diverse offerte di telefonia mobile e trovare l’offerta più conveniente sulla base delle vostre personali abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

Alcune delle migliori offerte del mese considerando il rapporto tra costo mensile e Giga inclusi sono:

Very 6,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 6,99 euro al mese. Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite acquistandola online. In Ue sono disponibili 6,4 GB per navigare in roaming. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità del numero. Se l’attivate entro il 28/2/23 avete anche un mese di ricarica in regalo con la Promo Cashback.

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione e spedizione sono gratuite acquistandola online, mentre la SIM costa 10 euro. In Ue sono disponibili 8 GB per navigare in roaming. Nell’offerta sono inclusi anche i corsi della Fastweb Digital Academy.

Giga 150 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue sono disponibili 11 GB per navigare in roaming.

Attivando questa tariffa con pagamento automatico su carta di credito o prepagata si ha uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Con l’operatore low cost al prezzo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potrete quindi navigare su fisso fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON e avere inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. L’installazione costa 39,99 euro una tantum. Potete aggiungere all’offerta anche fino a quattro Wi-Fi Extender (1,99 euro al mese ciascuno) e la protezione di McAfee (2,99 euro al mese ciascuno).

ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 9,99 euro al mese più 10 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il primo rinnovo. In Ue sono disponibili 9,5 GB per navigare in roaming. Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati dopo un mese potete recedere gratuitamente dalla tariffa e ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute con due clic direttamente online. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità del numero.

Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G fino a 60 Mps in download più 50 GB al mese dopo il primo rinnovo attivando il servizio di autoricarica a 9,99 euro al mese. Attivazione a 4,99 euro mentre la SIM è gratuita. In Ue sono disponibili 9,5 GB per navigare in roaming. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati con portabilità del numero.

Elite di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB in 4.5G a 9,99 euro al mese. L’offerta include anche 100 elicoin da spendere sull’app Elisium per acquistare contenuti come esperienze uniche con i VIP, virtual masterclass, corsi online e film in streaming. Con il servizio Run with Me si ricevono 10 elicoin per ogni chilometro percorso a piedi. In Ue sono disponibili 60 minuti e 1 GB per navigare in roaming.

Creami Extra WOW 300 di Postemobile con minuti e SMS illimitati e 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 11,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 20 euro per una prima ricarica. In Ue sono disponibili 10,92 GB per navigare in roaming.

