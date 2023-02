Bollette luce e gas: con il Mercato Libero si risparmia, i dati di ARERA

Il Mercato Libero rappresenta l'opzione giusta per dare un taglio alle bollette di luce e ga s. La conferma ulteriore arriva dai dati di ARERA pubblicazioni in occasione dell'ultimo monitoraggio del mercato retail. I dati dell'Autorità dell'energia confermano che con le offerte luce e gas del Mercato Libero è possibile risparmiare ma evidenziano anche come solo una porzione delle offerte sul mercato sia realmente conveniente. Ecco i dettagli.

Non è un mistero che le offerte dei fornitori energetici del Mercato Libero garantiscano un risparmio rispetto alla Maggior Tutela. Allo stesso tempo, però, è ben noto come solo una porzione delle offerte disponibili sul mercato garantiscano davvero un risparmio sulla spesa per l’energia. I dati dell’ultimo monitoraggio del mercato retail di ARERA confermano questo trend che ribadisce, ancora una volta, l’importanza di scegliere con attenzione le tariffe luce e gas da attivare per tagliare le bollette.

Con il Mercato Libero si risparmia su luce e gas ma non tutte le offerte convengono rispetto alla Tutela

I “NUMERI” DI ARERA SULLA CONVENIENZA DEL MERCATO LIBERO 1. Nel 2022 sono state registrare 350 offerte luce e 56 offerte gas più convenienti della Tutela 2. Solo il 29% delle offerte luce e il 9% delle offerte gas è più conveniente dela Tutela 3. Il confronto delle tariffe è fondamentale per scegliere l’offerta giusta e risparmiare

I dati di ARERA certificano la convenienza delle offerte del Mercato Libero, ribadendo, però, come solo alcune tariffe siano davvero convenienti rispetto alla Tutela. Per una “famiglia tipo” (consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica e potenza impegnata di 3 kW e consumo annuo di 1.400 Smc di gas naturale), nel 2022 si registrata una media di 350 offerte luce e 56 offerte gas più convenienti rispetto alla Tutela.

Le opzioni per registrare una riduzione della spesa, quindi, sono numerose. Allo stesso tempo, però, è necessario evidenziare come solo una porzione delle offerte sul mercato risulta essere davvero più conveniente della Tutela. Sul campione preso in esame da ARERA, infatti, si nota come solo il 29% delle offerte luce e il 9% delle offerte gas garantisca un reale risparmio rispetto alla Maggior Tutela.

Viene confermata, quindi, l’importanza della scelta delle tariffe luce e gas. Le opportunità di risparmio sul Mercato Libero ci sono ma solo una porzione delle offerte risulta essere realmente vantaggiosa ed in grado di garantire un risparmio significativo rispetto alla Tutela. Per i consumatori, quindi, il risparmio è alla portata di mano ma richiede un’analisi delle opzioni a propria disposizione per individuare l’offerta giusta.

Ricordiamo che la convenienza delle offerte luce e gas richiede l’analisi di due parametri:

il costo unitario dell’energia (espresso in €/kWh per la luce e €/Smc per il gas) e il modo in cui questo varia nel corso del tempo (tariffa a prezzo bloccato oppure tariffa a prezzo indicizzato rispetto al mercato all’ingrosso)

il costo fisso della fornitura, indipendente dal consumo

Con il confronto online è possibile individuare le migliori offerte luce e gas

I dati di ARERA “certificano” ancora una volta la convenienza del Mercato Libero rispetto alla Tutela andando, però, a ribadire come solo una fetta del mercato sia realmente in grado di garantire condizioni più vantaggiose rispetto al servizio tutelato. Per i consumatori, quindi, il risparmio in bolletta passa per la scelta delle migliori opzioni presenti sul mercato. Questa scelta viene semplificata dal confronto online delle offerte che consente di individuare le tariffe più vantaggiose in modo semplice e preciso.

Affidandosi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, infatti, sarà facile individuare tariffe vantaggiose realmente vantaggiose da attivare per ridurre la bolletta. Il confronto (gratuito, senza impegno e completamente imparziale) disponibile su SOStariffe.it può essere utilizzato in modo molto semplice. Basta inserire una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato nell'ultima bolletta ma può essere anche calcolato tramite il tool integrato nel comparatore) per accedere ad una panoramica completa delle tariffe disponibili, ordinate in base alla convenienza per il cliente.

