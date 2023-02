Carte di credito con fido fino a 3.000 euro: le proposte di Febbraio 2023

Offerte in evidenza Carta di Debito Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fineco Card Debit QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta YOU QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Quando si sta scegliendo una carta di credito, i risparmiatori guardano a una voce più di altre: il fido mensile. Tra le varie offerte possibili, il limite massimo di spesa mensile più gettonato dagli utenti è quello fino a 3.000 euro.

Grazie al comparatore di carte di credito di SOStariffe.it, è possibile scoprire quali siano le migliori offerte di febbraio 2023, tenendo presente che una carta di credito deve sempre avere un conto corrente d’appoggio, meglio se a zero spese, come per esempio un conto online che generalmente ha un canone annuo gratuito o molto basso.

Carta di credito con fido fino a 3.000 euro: le migliori proposte di febbraio 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE 1 Conto Corrente Arancio di ING carta di credito gratuita in tutti i mesi in cui le spese mensili saranno di almeno 500 euro o con un piano Pagoflex attivo, oppure canone annuo di 24 euro

fido di 1.500 euro al mese 2 Widiba Start di Banca Widiba

Widiba Carta Classic con fido mensile di 1.500 euro e canone di 20 euro l’anno

con fido mensile di e canone di 20 euro l’anno Widiba Carta Gold con fido mensile di 3.000 euro e canone di 50 euro l’anno 3 Conto Fineco di FinecoBank Fineco Card Credit Multifunzione con canone annuo di 19,95 euro

fido di 1.600 euro al mese

Sono 3 le carte di credito abbinate a conti correnti online e che risultano più vantaggiose per i risparmiatori a febbraio 2023. Queste carte sono state individuate grazie al comparatore di SOStariffe.it.

La carta di credito di Conto Corrente Arancio di ING

La carta di credito abbinata a Conto Corrente Arancio di banca ING ha un fido mensile di 1.500 euro, con collegamento a Apple Pay e Google Pay. Questa carta di credito è a canone zero:

in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro

oppure avendo attivo un piano Pagoflex per acquisti superiori a 200 euro

In alternativa, il canone sarà di 2 euro al mese, per un totale di 24 euro l’anno.

Per attivare questa carta di credito è indispensabile l’accredito sul conto dello stipendio o della pensione oppure l’esistenza, al momento dell’attivazione, di un saldo disponibile sul Conto di almeno 3.000 euro e di un saldo medio per un periodo minimo di 30 giorni precedenti la richiesta di attivazione di almeno 3.000 euro.

Questa carta si appoggia a Conto Corrente Arancio che è sempre gratuito. Questo prodotto bancario, che si apre tramite Internet con la firma digitale, offre una serie di servizi aggiuntivi con la formula “Modulo Zero Vincoli”, la quale è a zero spese con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro al mese, altrimenti il canone è di 2 euro al mese. Le sue caratteristiche sono:

carta di debito Mastercard inclusa;

Mastercard inclusa; collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi.

Banca ING offre alla sua clientela anche la possibilità di ottenere un rendimento sui propri risparmi. Quella proposta dal gruppo bancario olandese è una soluzione che prevede, aprendo Conto Corrente Arancio entro il 31 marzo 2023 e attivandolo sempre entro quella scadenza, un rendimento del 3% lordo senza vincoli per i primi 3 mesi. Alla fine dei tre mesi, i propri risparmi continueranno a crescere con un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo lordo.

Per saperne di più sull’offerta di Conto Corrente Arancio di ING, segui il link qui sotto:

Le carte di Banca Widiba

Il conto Widiba Start di Banca Widiba permette di scegliere tra due carte di credito:

Carta Classic Widiba , con fido di 1.500 euro al mese e un canone di 20 euro l’anno;

, con fido di al mese e un canone di 20 euro l’anno; Carta Gold Widiba, con un fido di 3.000 euro al mese e un canone annuale di 50 euro.

Queste due carte consentono pagamenti online con collegamenti a Google Pay e Apple Pay e in negozio. Tutte e due le carte Widiba, dotate di tecnologie contactless e appartenenti al circuito Mastercard/Visa, offrono anche estratto conto online gratuito, servizio di SMS alert gratuito e servizio 3D Secure.

Queste due carte si appoggiano al conto Widiba Start che, se aperto entro il 1° marzo 2023, è a zero spese per il primo anno. Dopo i primi 12 mesi a canone zero, è previsto un costo di 3 euro per la tenuta del conto, se non si hanno meno di 30 anni. Si tratta però di un canone che è azzerabile o riducibile al minimo grazie a una serie di promozioni proposte dalla banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi. Se invece si hanno meno di 30 anni, il conto è gratuito.

Widiba Start include anche una carta di debito (con prelievo da ATM senza commissioni per importi pari o superiori a 100 euro) e assicura anche bonifici ordinari in 36 Paesi in area SEPA gratuiti. Scegliendo il conto Widiba si hanno anche:

casella PEC e Firma Digitale gratis;

e gratis; deposito titoli senza costi;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

servizio gratuito di portabilità WidiExpress per trasferire il vecchio conto e/o le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e altro) solo compilando il modulo online.

L’apertura del conto consente anche di avere un tasso di interesse annuo lordo del 2% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi. Inoltre, Banca Widiba permette di avere un tasso annuo lordo del 2,5% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi se entro il 30 aprile si riceve sul proprio Conto Widiba l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure si riceve un addebito diretto (SDD), per esempio un’utenza domestica o un altro servizio domiciliato sul conto corrente, o si utilizzi WidiExpress per trasferire il saldo del vecchio conto o i servizi ad esso associati e/o chiuderlo.

L’istituto bancario ricorda ai clienti che, in ambedue i casi, i vincoli vanno attivati entro il 18 maggio 2023.

Per saperne di più di Widiba Start di Banca Widiba, vai al link qui sotto:

Fineco Card Credit Multifunzione

FinecoBank offre Fineco Card Credit Multifunzione, una carta di credito con canone annuo di 19,95 euro (incluse le spese di spedizione) e un fido mensile di 1.600 euro e un prelievo di contante di massimo 500 euro al giorno su circuito Bancomat e di 1.500 euro al mese. Questa carta ha una modalità di rimborso a saldo, o revolving oppure con opzione PagoFacile.

Si tratta di una carta di credito che è abbinata al conto corrente online di FinecoBank, il quale è a canone zero per 12 mesi (anziché 6,95 euro al mese) se lo si apre entro il 30 giugno 2023, con in omaggio un buono Amazon di 50 euro. Il canone è invece gratuito sempre per gli under 30. I nuovi clienti beneficiano anche di 50 ordini eseguiti a commissioni gratuite per operazioni effettuate su:

azioni, obbligazioni ed ETF trattati sui mercati azionari italiani (MTA, MOT, EuroMOT, Hi-MTF);

azioni trattate sui mercati azionari americani (AMEX, NASDAQ, NYSE);

azioni trattate sui mercati tedeschi (Equiduct e XETRA).

Insieme alla carta di debito Fineco Card Debit a canone gratuito (si paga solo la spedizione a domicilio 2,25 euro) e a prelievo gratuito superiori a 99 euro dagli ATM in Italia, il conto di FinecoBank prevede anche:

prelievo gratuito fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

ricariche telefoniche gratuite;

pagamenti digitali TAP&GO, appoggiando lo smartphone o smartwatch al POS dei negozi per pagare;

servizio Fineco Pay per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza costi, direttamente da app;

bonifici istantanei per pagamenti in pochi secondi, anche da app;

per pagamenti in pochi secondi, anche da app; massimale di spesa di Visa Debit, fino a 5.000 euro.

Per conoscere nei dettagli l’offerta di FinecoBank, clicca il link di seguito:

