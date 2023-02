Operatori virtuali con Vodafone: elenco di Febbraio 2023

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Gli operatori virtuali sono aziende che operano nel settore delle telecomunicazioni su mobile ma non dispongono di una rete proprietaria. Per erogare i loro servizi voce e Internet si appoggiano quindi a quelle di altri gestori. I MVNO (Mobile Virtual Network Operator) però restano indipendenti nell’attivazione e spedizione delle SIM e per tutto quello che riguarda promozioni e commercializzazione. Ecco quali sono gli operatori virtuali con Vodafone.

Operatori virtuali con Vodafone: la lista aggiornata di febbraio 2023

Abbiamo diversi operatori virtuali con Vodafone. Alcuni sono marchi piuttosto conosciuti e con una discreta base di utenti mentre altri sono gestori minori o recenti che comunque permettono di attivare offerte molto convenienti, soprattutto considerando il prezzo mensile. La lista aggiornata di febbraio comprende:

ho. Mobile

PosteMobile

DIGI Mobil

Daily Telecom Mobile

Lycamobile

1Mobile

Optima Mobile

Noitel Mobile

NT Mobile

Rabona Mobile

Per confrontare le offerte di questi operatori e trovare quella più conveniente sulla base delle vostre specifiche abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it.

Operatori virtuali con Vodafone: le migliori offerte di febbraio 2023

Le migliori offerte di Optima e ho. Mobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Super Mobile di Optima illimitati 100 GB in 4G+ 4,95 euro 2 ho. Solo Voce

Le migliori offerte di Optima e ho. Mobile

Sono molti gli operatori virtuali con Vodafone ma tre in particolare permettono di avere un’offerta di telefonia mobile dall’eccellente rapporto qualità prezzo. ho. Mobile è un marchio direttamente collegato al gestore britannico in quanto è stato lanciato da VEI S.r.l, società che fa parte del gruppo Vodafone, con l’obiettivo di competere allo stesso livello con Iliad. L’operatore francese aveva debuttato in Italia nel 2018 e aveva raccolto immediatamente un successo incredibile.

ho. Mobile grazie alla rete di Vodafone permette ai suoi clienti di navigare fino a 30 Mbps in download e in upload con una copertura del 98% della popolazione italiana. In più, grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare, navigare su Internet e utilizzare più app anche contemporaneamente senza alcun problema. Se esaurite il traffico dati incluso nella tariffa potete riprendere a navigare attivando il servizio Riparti e riaprendo un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo. L’apposito tasto comparare nell’app ho o nell’area personale sul sito quando stanno per i finire i Gigabyte e resta disponibile fino a poche ore prima il rinnovo. Solitamente le offerte di ho. si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese ma utilizzando Riparti la scadenza può cambiare.

Chi passa a ho. Mobile può trovare una serie di tariffe senza vincoli né costi nascosti e trasparenti. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati infatti entro 30 giorni dall’attivazione potete recedere dal piano gratuitamente e senza penali oltre ad ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute. La richiesta avviene online con appena due clic. Potete scegliere tra offerte riservate a chi acquista una SIM con un nuovo numero o a chi arriva da un altro operatore con portabilità. Il trasferimento del numero avviene gratuitamente entro tre giorni lavorativi.

Se richiedete la portabilità da Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce o altri operatori selezionati sono disponibili:

Solo Voce con minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese più 5 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita

con minuti e SMS illimitati a più 5 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese più 7 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. In Ue potete navigare in roaming fino a 6,4 GB

con minuti e SMS illimitati e a più 7 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. In Ue potete navigare in roaming fino a 6,4 GB ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese più 8 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. In Ue potete navigare in roaming fino a 7,3 GB

con minuti e SMS illimitati e a più 8 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. In Ue potete navigare in roaming fino a 7,3 GB ho. 9,99 con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G a 9,99 euro al mese più 10 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. In Ue potete navigare in roaming fino a 9,1 GB

Se richiedete la portabilità da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile sono disponibili:

ho. 11,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 11,99 euro al mese più 12 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione a partire da 9,99 euro e SIM gratuita. In Ue potete navigare in roaming fino a 11 GB

con minuti e SMS illimitati e a più 12 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione a partire da 9,99 euro e SIM gratuita. In Ue potete navigare in roaming fino a 11 GB ho. 13,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 13,99 euro al mese più 14 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione a partire da 9,99 euro e SIM gratuita. In Ue potete navigare in roaming fino a 12,8 GB

Chi arriva da qualsiasi operatore e desidera una SIM con un nuovo numero può scegliere tra:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 6,99 euro al mese più 7 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita. In Ue potete navigare in roaming fino a 6,4 GB

con minuti e SMS illimitati e a più 7 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita. In Ue potete navigare in roaming fino a 6,4 GB ho. 8,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese più 9 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita. In Ue potete navigare in roaming fino a 8,2 GB

ho. Mobile permette di scegliere anche tra tre offerte Internet mobile che prevedono solo traffico dati. Questi piani sono disponibili per tutti, a prescindere se si arriva da un altro operatore o se si attiva una SIM con un nuovo numero.

ho. Tanti Dati 12,99 con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e 100 GB in 4G a 12,99 euro al mese più 13 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita. In Ue potete navigare in roaming fino a 11,9 GB

con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e a più 13 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita. In Ue potete navigare in roaming fino a 11,9 GB ho. Tanti Dati 19,99 con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e 200 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e upload a 19,99 euro al mese più 20 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita. In Ue potete navigare in roaming fino a 18,3 GB

con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e fino a 60 Mbps in download e upload a più 20 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita. In Ue potete navigare in roaming fino a 18,3 GB Internet ho. Things con 50 minuti, 500 SMS e 500 MB in 4G a 2,99 euro al mese più 3 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita. La SIM è disponibile nei formati micro, nano e standard

Con le offerte ho. Tanti Dati avete incluso anche uno sconto per l’acquisto su Amazon.it di dispositivi TP-Link come:

Router Basic TL-MR6400 (sconto di 10 euro): Single-band con connessione wireless 2.4GHz

Router Advanced Archer MR600 (sconto di 15 euro): Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz Mesh: Deco E4 – 3-pack (sconto di 20 euro): per amplificare il segnale wireless

ho. Mobile poi mette a disposizione dei propri clienti una serie di iniziative per ottenere altri vantaggi come ho. Stickers. Raccogliendo 30 adesivi rispondendo a quiz o attivando servizi come l’autoricarica o Riparti si può ricevere un bonus in ricarica di 5 euro. Con ho. Tanti amici potete avere lo stesso premio per ogni conoscente che si convince a passare a ho. e se questo è cliente di Iliad e altri operatori virtuali si riceve un ulteriore bonus di 5 euro. Raggiunti i dieci amici si riceve una super ricarica da 50 euro. Con ho. Ambassador invece se convincete cinque amici a passare a ho. si ottiene un buono per Amazon.it da 50 euro.

Un altro operatore che si appoggia alla rete di Vodafone è Optima Italia. La sua tariffa più conveniente è Super Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. Attivazione a 9,90 euro con acquisto online. In Europa avete inclusi tutti i minuti e Giga inclusi nel piano.

Anche PosteMobile si appoggia alla rete di Vodafone, anche se per qualche anno si era spostato su quella di WindTre. Tra le sue offerte più interessanti abbiamo:

Creami Extra WOW 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. In Ue potete navigare in roaming fino a 8,19 GB

Creami Extra WOW 300 con minuti e SMS illimitati e 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 11,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 20 euro per una prima ricarica. In Ue potete navigare in roaming fino a 10,92 GB

