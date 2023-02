Fastweb azzera il costo delle chiamate fisse e mobile verso Turchia e Siria

Fastweb si unisce alle iniziative solidali in sostegno delle popolazioni colpite dal terribile terremoto in Turchia e Siria . L'operatore, insieme all'organizzazione umanitaria indipendente ActionAid, ha lanciato una raccolta fondi solidare per offrire un aiuto concreto. Contemporaneamente, Fastweb ha annunciato l'azzeramento delle chiamate verso Turchia e Siria. Ecco i dettagli dell'iniziativa annunciata oggi da Fastweb.

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Fastweb scende in campo con una serie di iniziative a sostegno della popolazione della Turchia e della Siria colpita dal terremoto della scorsa settimana e che, purtroppo, ha causato migliaia di vittime e danni ingenti a diverse aree dei due Paesi. Per garantire il massimo sostegno in questa fase delicata di emergenza, Fastweb ha annunciato varie iniziative in favore di Turchia e Siria con una raccolta fondi e l’azzeramento del costo delle chiamate.

Quanto è veloce la tua ADSL? Città SPEEDTEST Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fastweb azzera il costo delle chiamate verso Turchia e Siria e lancia una raccolta fondi

Insieme all’organizzazione umanitaria ActionAid Italia, nella giornata di oggi, Fastweb ha lanciato una raccolta fondi solidale con l’obiettivo di garantire un aiuto concreto all’emergenza causata dal sisma. Fastweb ha avviato una donazione di 66 mila euro con cui intende garantire alle comunità colpite dal terremoto un accesso sicuro e tempestivo all’assistenza umanitaria e alle varie necessità di base. Almeno 250 nuclei familiari potranno contare su forniture di cibo pronto e acqua potabile oltre che generi di prima necessità per affrontare l’emergenza.

Attualmente, ActionAid Italia è presente in Turchia con diverse squadre di intervento ed è attiva anche in Siria, con il supporto di organizzazioni partner, nelle zone di Harem e Armnaz. L’organizzazione punta a restare sul territorio anche per le prossime settimane e mesi per aiutare il maggior numero di persone in questo momento di difficoltà. Per sostenere la raccolta fondi è possibile consultare il sito donaora.actionaid.it/emergenzaterremotoruchia/.

Oltre alla raccolta fondi ed alla relativa donazione, Fastweb punta a semplificare i collegamenti telefonici con Turchia e Siria per i suoi clienti. Fino al prossimo 31 maggio, infatti, l’operazione ha annunciato l’azzeramento del costo delle chiamate da rete fissa, di SMS e di roaming di rete mobile da e verso la Turchia e la Siria. Il provvedimento è valido per tutti i clienti residenziali, P.IVA e piccole e medie aziende con un contratto attivo con Fastweb.

Con quest’intervento, l’operatore intende sostenere le attività commerciali e semplificare le comunicazioni con i propri cari tra Italia e le aree colpite dal terremoto in Turchia e Siria. Per ulteriori dettagli in merito a quest’iniziativa è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Fastweb.

« notizia precedente Operatori virtuali con Vodafone: elenco di Febbraio 2023