Carta prepagata DAZN 6 mesi: come attivarla a Febbraio 2023

Scopri come attivare una carta prepagata DAZN 6 mesi e i vari abbonamenti e offerte per seguire tutto lo sport dell'app a febbraio

Avete una carta prepagata DAZN 6 mesi ma non sapete come usarla? In realtà è molto semplice attivarla e iniziare anche subito a guardare il ricco catalogo di eventi in streaming dell’app. Recentemente poi sono stati lanciati nuove tipologie di abbonamento per tutte le esigenze. Di seguito avete descritti nel dettaglio caratteristiche e vincoli della carta prepagata e la procedura completa per la sua attivazione online con pochi clic.

Carta prepagata DAZN 6 mesi: la procedura per attivarla a febbraio 2023

Come attivare la carta prepagata DAZN La procedura Se avete già un abbonamento a DAZN Standard e DAZN Plus o volete attivarne uno collegarsi al sito www.dazn.com/redeem

inserire il codice segreto grattando la carta argentata o le 15 cifre presenti sullo scontrino

Cliccare su “Conferma”

Seguire le istruzioni a schermo e inserire il metodo di pagamento alternativo Se avete già un abbonamento a DAZN Start attivare la carta prepagata e passare a DAZN Standard

passare a DAZN Standard dall’area “My account” e attivare la carta prepagata

dall’area “My account” e attivare la carta prepagata recedere da DAZN Start e attivare la carta prepagata per creare un account DAZN Standard

Una carta prepagata DAZN 6 mesi serve per pagare un abbonamento a DAZN Standard senza utilizzare una carta di credito/debito/prepagata o per fare un regalo. La carta si può utilizzare solo nel Paese in cui è stata comprata entro 12 mesi. Dopo averla attivata non è rimborsabile e si può godere del proprio abbonamento Standard fino alla fine del periodo prepagato. Potete acquistare una carta prepagata DAZN 6 mesi nei punti vendita di Unieuro, Euronics, Expert, Trony, Comet, Bennet e Gamestop oppure online su Startselect, Amazon, Euronics e Gamestop. I codice prepagati invece si possono acquistare nei punti vendita di Mooney e PuntoLis.

Per riscattare una carta prepagata DAZN 6 mesi ci si deve collegare al sito wwww.dazn.com/redeem con qualsiasi browser e inserire il codice di 15 caratteri nascosto sotto la banda argentata che si trova sul retro o quello impresso sullo scontrino. Se la carta è digitale il codice è presente nella mail. Per attivare l’abbonamento a DAZN Standard si deve poi cliccare su “Conferma“. Fatto questo basta seguire le indicazioni a schermo per creare un nuovo profilo o, se siete già clienti, per accedere a quello esistente.

DAZN potrebbe richiedervi di inserire un metodo di pagamento alternativo, altrimenti l’abbonamento scadrà in automatico dopo 6 mesi o comunque alla conclusione del periodo prepagato. In questo caso potete continuare a guardare lo sport sul vostro abbonamento a DANZ Standard pagando il prezzo mensile previsto o recedere dall’offerta senza penali o costi aggiuntivi. Il metodo di pagamento si può modificare in ogni momento dalla sezione “Il mio account”. La modifica diventerà effettiva alla fine dell’attuale ciclo di fatturazione. Se acquistate una carta prepagata DAZN 6 mesi in negozio la richiesta di pagamento alternativo è sempre opzionale.

Se avete già un abbonamento a DAZN Standard o DAZN Plus potete utilizzare subito la carta prepagata, che si attiverà alla conclusione dell’attuale ciclo di fatturazione. Se invece avete un abbonamento DAZN Start, l’offerta DAZN Standard partirà immediatamente e resterà valido per 6 mesi. Altrimenti potete:

Passare a DAZN Standard dall’area “Il mio account” pagando una prima rata di 39,99 euro, scontati del credito residuo sul proprio abbonamento a DAZN Start precedentemente attivo. Fatto questo potete attivare la carta prepagata DAZN 6 mesi e avviare il periodo prepagato al termine del ciclo di fatturazione in corso

dall’area “Il mio account” pagando una prima rata di 39,99 euro, scontati del credito residuo sul proprio abbonamento a precedentemente attivo. Fatto questo potete attivare la e avviare il periodo prepagato al termine del ciclo di fatturazione in corso Recedere dall’attuale abbonamento attivo e aspettare la chiusura dell’account con relativa conferma via email. Dopodiché potete utilizzare la carta prepagata DAZN 6 mesi per iniziare immediatamente a vedere DAZN Standard

Pagando tramite piattaforme di terze parti (iTunes, Amazon In App Payment o Google), prima di inserire il codice sulla carta prepagata DAZN 6 mesi dovete recedere dall’attuale abbonamento, attendere la conferma di chiusura dell’account da parte di DAZN via email e poi riattivarlo utilizzando la carta. Se invece avete attivo un pacchetto intrattenimento che comprende DAZN ma fatturato da terzi, come ad esempio le offerte TIMVISION con calcio incluso, si consiglia di conservare la carta prepagata DAZN 6 mesi e aspettare di attivarla quando l’abbonamento sarà scaduto.

Se si decide di attivare un abbonamento a DAZN Plus mentre è ancora attivo un abbonamento prepagato a DAZN Standard si perde il periodo prepagato residuo dell’esistente profilo DAZN Standard.

Se non riuscite ad attivare la carta prepagata DAZN 6 mesi è probabile che abbiate inserito male il codice o che sia scaduta. Se avete problemi potete comunque contattare l’assistenza clienti di DAZN per assistenza via chat su WhatsApp. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 23. In alternativa potete chiamare il +39 0282958308 dalle 14 alle 23 dal lunedì al venerdì e sabato e domenica dalle 12 alle 23.

Le offerte con DAZN incluso di febbraio 2023

Offerte di DAZN Cosa vedere Costo mensile DAZN Start basket, UFC e Matchroom, calcio femminile e altri sport su due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete 12,99 euro DAZN Standard tutta la Serie A e Serie B, Europa League, il meglio della Conference League, calcio internazionale e altri sport su due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete 39,99 euro o 29,99 euro per 12 rate DAZN Plus tutta la Serie A e Serie B, Europa League, il meglio della Conference League, calcio internazionale e altri sport su due dispositivi in contemporanea anche in luoghi diversi 54,99 euro o 44,99 euro per 12 rate TIMVISION Calcio e Sport DAZN Standard

TIMVISION con TIMVISION Box

Infinity+

6 mesi di Amazon Prime 24,99 euro fino al 23/9/23, poi 29,99 euro TIMVISION Gold DAZN Standard

TIMVISION con TIMVISION Box

Infinity+

6 mesi di Amazon Prime

Disney+

Netflix piano standard 40,99 euro fino al 23/9/23, poi 45,99 euro

Chi ha a disposizione una carta prepagata ma non ha ancora un abbonamento a DAZN può scegliere tra tre differenti formati. Le offerte non hanno vincoli e quindi si può recedere quando si vuole senza penali o costi aggiuntivi con preavviso di 30 giorni con pagamento mensile.

Sull’app con un abbonamento a DAZN Standard e DAZN Plus potete seguire tutte le partite di Serie A fino alla stagione 2023-2024 (10 incontri per giornata di cui 3 in co-esclusiva con Sky) oltre a Serie BTK, Serie C, Europa League, i migliori match della Conference League, Liga e calcio internazionale, UFC, Matchroom e Goldenboy, NFL, freccette altri sport sui canali Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 come tennis, ciclismo, sport invernali. Con DAZN Start avete invece inclusi basket, UFC e Matchroom, calcio femminile e altro. I diversi abbonamenti a livello tecnico nel dettaglio poi prevedono:

DAZN Start al costo di 12,99 euro al mese permette di vedere lo sport su due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 4 dispositivi

al costo di permette di vedere lo sport su due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 4 dispositivi DANZ Standard al costo di 39,99 euro al mese permette di vedere lo sport su due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 6 dispositivi. Scegliendo il pagamento annuale il prezzo è di 29,99 euro al mese per 12 rate

al costo di permette di vedere lo sport su due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 6 dispositivi. Scegliendo il pagamento annuale il prezzo è di DAZN Plus al costo di 54,99 euro al mese permette di vedere lo sport su due dispositivi in contemporanea collegati anche a due differenti reti domestiche. Si possono registrare fino a 7 dispositivi. Scegliendo il pagamento annuale il prezzo è di 44,99 euro al mese per 12 rate

Potete avere DAZN incluso anche in alcuni dei pacchetti di TIMVISION. Queste possono poi essere abbinate alle offerte fibra ottica di TIM. Se ancora non avete la rete fissa con questo operatore è disponibile un pacchetto connessione più intrattenimento per navigare fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete FTTH (Fiber to the Home) in oltre 600 Comuni (potete verificare gratis la copertura cliccando qui). L’offerta include anche il modem TIM Hub+ e le chiamate illimitate (solo con acquisto online) oltre alla protezione di tutti i dispositivi connessi con TIM Safe Web Plus e un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno. Il prezzo è di 29,99 euro al mese più il pacchetto TIMVISION. L’attivazione è di 19,90 euro.

Potete comunque acquistare le offerte TIMVISION anche senza avere la rete fissa con l’operatore ma solo se non è già attiva un’offerta TV. I due pacchetti disponibili a febbraio sono:

TIMVISION Calcio e Sport a 24,99 euro al mese fino al 23/9/23 , poi 29,99 euro al mese. L’offerta include DAZN Standard, TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e 6 mesi di Discovery+ Sport), Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K), 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa) e TIMVISION Box. Attivazione gratuita con acquisto online, altrimenti 19,99 euro o 9,99 euro per chi ha già il TIMVISION Box

a , poi 29,99 euro al mese. L’offerta include DAZN Standard, TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e 6 mesi di Discovery+ Sport), Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K), 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa) e TIMVISION Box. Attivazione gratuita con acquisto online, altrimenti 19,99 euro o 9,99 euro per chi ha già il TIMVISION Box TIMVISION Gold a 40,99 euro al mese fino al 23/9/23, poi 45,99 euro al mese. L’offerta include DAZN Standard, TIMVISION, Infinity+, Disney+, Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi in contemporanea), 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa) e TIMVISION Box. Attivazione gratuita con acquisto online, altrimenti 19,99 euro o 9,99 euro per chi ha già il TIMVISION Box