Sky TV con Netflix e Sky Cinema in un'unica offerta a meno di 20 euro al mese

La nuova offerta Special Week di Sky è l'occasione giusta per attivare un nuovo abbonamento con la Pay TV in modo da accedere ad un catalogo ricchissimo di contenuti ad un prezzo decisamente ridotto. Fino al prossimo 19 febbraio, infatti, Sky propone un bundle unico con Sky TV, Netflix (piano Standard), Sky Cinema (con Paramount+ incluso) al prezzo scontato di 19,90 euro al mese . Ecco i dettagli della nuova offerta.

Con la nuova offerta Sky, valida fino al prossimo 19 di febbraio, è possibile accedere ad un bundle davvero conveniente. La promozione, infatti, consente l’accesso a tutto l’intrattenimento e il cinema di Sky oltre a Netflix e a Paramount+ con una spesa ridotta ai minimi termini. L’offerta si rivolge a tutti i nuovi clienti che scelgono di attivare un abbonamento con Sky.

Sky TV, Cinema e Netflix con un unico pacchetto da 19,90 euro al mese

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA OFFERTA SPECIAL WEEK DI SKY 1. Il bundle comprende Sky TV, Sky Cinema, Netflix, Paramount+ e Sky Go 2. Il costo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli 3. È possibile abbinare il TV Sky Glass da 11,90 euro al mese

L’offerta proposta da Sky include:

Sky TV con la possibilità di accedere a tutti gli show ed alle serie TV disponibili nel catalogo Sky

Netflix con piano Standard (accesso ai contenuti in Full HD da due dispositivi differenti)

Sky Cinema con tutti i contenuti del cinema di Sky, anche on demand, e la possibilità di accedere a Paramount+ senza costi aggiuntivi

Sky Go per accedere da smartphone, tablet e PC ai contenuti del proprio abbonamento Sky

L’offerta in questione prevede un costo di appena 19,90 euro al mese per 18 mesi, senza alcun vincolo di permanenza al termine del periodo promozionale. Con questa promozione è possibile ottenere un risparmio netto considerando che Netflix Standard presenta un costo di listino di 12,99 euro al mese e Paramount+ costa 7,99 euro al mese. Il costo complessivo dell’offerta Sky è, quindi, inferiore al costo dei due servizi aggiuntivi (Netflix e Paramount+) inclusi nel bundle proposto a prezzo scontato. La promozione può essere richiesta direttamente online, tramite il link riportato qui di seguito.

Da notare, inoltre, che è possibile aggiungere al bundle in promozione anche Sky Glass. La Smart TV di casa Sky, infatti, è acquistabile insieme all’offerta con un costo aggiuntivo di 11,90 euro al mese per il taglio da 43 pollici. A disposizione degli utenti ci sono, però, anche le versioni da 55 pollici e da 64 pollici che propongono in un formato più grande tutte le stesse funzionalità smart del modello da 43 pollici. Sky Glass può anche essere acquistato in un’unica soluzione.

Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito.

Ricordiamo, inoltre, che, oltre alla promozione Special Week, continua la promozione dedicata a Sky WiFi, l’abbonamento per la connessione Internet di casa proposto da Sky, che può essere abbinato alla promozione Prova Sky Q che consente di accedere a tutta l’offerta Sky al costo di 9 euro per 30 giorni, senza vincoli, per poi decidere se e quale pacchetto Sky attivare. L’abbonamento per la connessione Internet di casa presenta un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Per tutti i dettagli sull’offerta è disponibile il link qui di sotto.

