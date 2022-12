Scopri le offerte per una SIM dati con Internet illimitato più convenienti di dicembre per navigare senza pensieri e avere un'alternativa alla linea fissa

Con una SIM dati con Internet illimitato potete avere una connessione in Wi-Fi sempre disponibile per navigare su smartphone, tablet e altri dispositivi anche contemporaneamente. Basta infatti abbinarla a una chiavetta, saponetta Internet o modem 4G portatile. Spesso poi questi router portatili sono anche inclusi o proposti a prezzo di favore dagli stessi operatori. Con il traffico senza limiti potete poi accedere senza problemi ai servizi che consumano tanta banda come lo streaming in alta qualità.

SIM dati con Internet illimitato: le 7 offerte di dicembre 2022

Offerte solo dati con Giga illimitati Gigabyte Costo mensile 1 TIM Giga Power Famiglia 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 5,99 euro 2 Internet 100GB di TIM 100 GB per 6 mesi in 4G (illimitati con TIM Unica) 49,99 euro per 6 mesi (circa 8 euro al mese) 3 Internet 200GB di TIM 200 GB per un anno in 4G (illimitati con TIM Unica) 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 4 TIM Giga Power 500 (solo Under 25) 500 GB per un anno in 5G (illimitati con TIM Unica) 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 5 TIM Giga Power 50 100 GB in 4G per 3 mesi (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro 6 TIM Giga Power 100 200 GB in 5G per 3 mesi (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 14,99 euro 7 Super Internet Casa di WindTre illimitati fino a 300 Mbps 19,99 euro per i già clienti di WindTre

L’unica offerta che permette di acquistare una SIM dati Internet illimitato è Super Internet Casa di WindTre. Questa tariffa infatti permette di avere navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload sulla rete FWA (Fixed Wireless Access) e il modem Super Internet Wi-Fi che si può anche utilizzare fuori casa collegandolo a una presa di corrente. La tariffa è un costo di 19,99 euro al mese per chi ha già una SIM mobile di WindTre. L’attivazione di 49,99 euro è scontata a 6,99 euro se si mantiene la linea attiva per almeno 24 mesi. La SIM costa 10 euro.

TIM prevede diverse offerte con solo Giga inclusi ma nessuna per avere una SIM dati Internet illimitato, a meno che non si abbia già attiva la linea fissa con l’operatore. A tali condizioni infatti è possibile acquistare TIM Unica. La promoziona è gratuita e include Giga illimitati per tutte le SIM di TIM della famiglia (massimo 6 anche non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi come TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile e la possibilità di vincere un volo per Las Vegas o Los Angeles con TIM Party. TIM Unica resta valida fino a quando si mantiene la rete fissa e prevede il pagamento con addebito in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Le offerte Internet mobile di TIM oggi disponibili sono:

TIM Giga Power Famiglia con 5 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) a 5,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi ha già la linea fissa

con (illimitati con TIM Unica) a 5,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi ha già la linea fissa Internet 100GB con 100 GB in 4G per 6 mesi (illimitati con TIM Unica) a 49,99 euro . L’offerta include anche TIM Multi SIM per condividere la connessione con due dispositivi simultaneamente

con (illimitati con TIM Unica) a . L’offerta include anche TIM Multi SIM per condividere la connessione con due dispositivi simultaneamente Internet 200GB con 200 GB in 4G per un anno (illimitati con TIM Unica) a 99,99 euro . L’offerta include anche TIM Multi SIM per condividere la connessione con due dispositivi simultaneamente

con (illimitati con TIM Unica) a . L’offerta include anche TIM Multi SIM per condividere la connessione con due dispositivi simultaneamente TIM Giga Power 500 (solo Under 25) con 500 GB in 4G per un anno (illimitati con TIM Unica) a 79,99 euro . Primo mese gratuito per i nuovi clienti e attivazione a 5 euro. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso

(solo Under 25) con (illimitati con TIM Unica) a . e attivazione a 5 euro. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso TIM Giga Power 50 con 100 GB in 4G per 3 mesi , poi 50 GB al mese, (illimitati con TIM Unica) a 9,99 euro al mese . Primo mese gratuito per i nuovi clienti e attivazione a 5 euro. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso

con , poi 50 GB al mese, (illimitati con TIM Unica) a . e attivazione a 5 euro. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso TIM Giga Power 100 con 200 GB in 4G per 3 mesi, poi 100 GB al mese, (illimitati con TIM Unica) a 14,99 euro al mese.

Con tutte le offerte solo dati è possibile acquistare in un negozio TIM una cam a 3 euro o una modem Wi-Fi portatile a partire da 29,99 euro.

SIM dati con Internet illimitato: le offerte mobile tutto incluso con più Giga di dicembre 2022

Le migliori offerte tutto incluso di dicembre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 3 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro 4 Kena 6,99 130GB Promo Online di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con ricarica automatica 6,99 euro 5 Very XMas illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps + 100 GB 6,99 euro 6 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro 7 Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 8 Infinito di Vodafone illimitati illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro 9 Di Più Unlimited 5G minuti illimitati e 200 SMS illimitati in 5G 29,99 euro 10 TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G fino a 2 Gbps 39,99 euro

Se non avete trovato la vostra SIM dati con Internet illimitato potete rivolgervi alle offerte di telefonia mobile tutto incluso. Sebbene si paghi per servizi di cui non si intende usufruire (chiamate e SMS), queste proposte includono tanti Gigabyte a prezzi anche più convenienti rispetto alle tariffe solo dati e possono diventare comunque una valida alternativa alla rete fissa. Le migliori promozioni del mese sono:

1. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro con spedizione gratuita. L’offerta include anche 50 elicoin in regalo e altri 50 elicoin ad ogni rinnovo. La prima ricarica è gratuita. Attivandola si possono poi raccogliere 10 elicoin per ogni chilometro percorso con Run with Me. Le monete digitali possono essere spese per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium. In roaming in Ue è possibile utilizzare 60 minuti e 1 GB. Con Elimobile potete passare a un’offerta superiore in ogni momento senza costi aggiuntivi.

2. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. L’offerta include anche 100 GB di riserva da utilizzare quando si esauriscono quelli inclusi e il servizio Riserva Dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivo a partire dal successivo rinnovo che non ha scadenza. In roaming in Ue è possibile utilizzare fino a 4,9 GB. Con Spusu potete cambiare offerta in ogni momento senza costi aggiuntivi.

Very Xmas di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download + 100 GB in regalo per un mese fino al 9/1/23 a 6,99 euro al mese. SIM, attivazione e spedizione sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con richiesta di portabilità. In roaming in Ue è possibile utilizzare fino a 6,9 GB. Con Very potete cambiare offerta in ogni momento senza costi aggiuntivi.

ho. 6,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 6,99 euro al mese. E’ previsto l’acquisto di una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione e SIM sono gratuite. In roaming in Ue è possibile utilizzare fino a 5,9 GB. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con richiesta di portabilità. Soddisfatti ho. Rimborsati permette di provare il piano gratis per 30 giorni, scaduti i quali si decide se continuare od ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute.

Kena 6,99 130GB Promo Online di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G + 50 GB attivando la ricarica automatica fino a 60 Mbps in download a 6,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con richiesta di portabilità. In roaming in Ue è possibile utilizzare fino a 6 GB. Con Kena potete cambiare offerta in ogni momento senza costi aggiuntivi.

Fastweb Mobile Promo Christmas con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G fino al 31/1/23 a 7,95 euro al mese. Acquistando l’offerta online la SIM costa 10 euro con attivazione e spedizione gratuite. In roaming in Ue è possibile utilizzare fino a 8 GB. La tariffa include anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online la SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso con attivazione gratuita. In roaming in Ue è possibile utilizzare fino a 8,19 GB.

8. Infinito di Vodafone con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G (+1000 minuti verso Extra Ue + 200 minuti e 1 GB in roaming) fino a 10 Mbps a 24,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione è di 6,99 euro. L’offerta include anche un mese di Rete Sicura. L’addebito automatico su conto corrente e carta di credito permette di avere uno sconto sul prezzo mensile oltre al 5G Priority Access a garanzia di una connessione stabile in ogni circostanza e accesso gratuito al Vodafone Club+ per avere 10 GB aggiuntivi al mese, sconti su prodotti e servizi di grandi marchi (Pulsee, Everli, Carrefour.it, Amazon.it, Booking.com, etc.), 6 mesi di Infinity+ e una offerte sui prodotti tech nei Vodafone Store.

9. Di Più Unlimited 5G di WindTre con minuti illimitati (200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G con Priority Pass a 29,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta include anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo e call center senza attese al 159. Attivazione a 49,99 euro da dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese con acquisto online. La SIM costa 10 euro

10. TIM 5G Power Unlimited con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore a 39,99 euro al mese. Attivazione gratuita e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta include anche 100 GB su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese), TIM Safe Web Plus, assistenza dedicata al 119 con servizio soddisfatti o rimborsati (bonus di 2 euro per ogni intervento che non vi ha soddisfatto su credito residuo o fattura per i clienti fisso) e TIM One Number (stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch). In roaming in Ue è possibile utilizzare 37 GB mentre extra Ue si hanno 250 minuti, 250 SMS e 3 GB. Con TIM Unica si può avere una seconda SIM con TIM 5G Power Unlimited a 29,99 euro al mese.

