Quando si abbasseranno le bollette di luce e gas? Le previsioni di Dicembre 2022

Temperature in calo e previsioni di un boom della domanda di metano riaccendono la corsa delle quotazioni del gas. Su SOStariffe.it una selezione delle offerte luce e gas del Mercato Libero per tenere a bada le bollette in caso di nuovi rialzi a Dicembre 2022 .

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.372,25 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.356,93 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Listini del gas in fibrillazione. Dopo settimane di contrazione o lievi oscillazioni sul TTF di Amsterdam (il principale hub europeo per la compravendita di gas), il prezzo del gas all’ingrosso ha invertito bruscamente la sua rotta. Ieri mattina, 1 dicembre 2022, le quotazioni TTF hanno fatto segnare un rialzo massimo del 12,7% a 164,96 euro al megawattora, per poi chiudere in flessione a 139 euro al megawattora (-4,9%). Andamento più cauto nella mattinata di oggi: ad Amsterdam il prezzo si è attestato a 131 euro al megawattora, con una flessione del 5,5% rispetto all’avvio in rialzo (a 143 euro al megawattora, +2,7% rispetto alla chiusura di ieri).

La spinta verso l’alto del prezzo del gas è alimentata sia dall’irrigidirsi delle temperature sia dalle previsioni di un’impennata della domanda di metano (dovuta all’accensione dei riscaldamenti) che mette a rischio gli stoccaggi: secondo i dati di Gas Infrastructure Europe (Gie), la loro disponibilità è scesa dal 94,6% al 93,2% in Europa.

In questo clima di crescente incertezza, affidarsi alle offerte del Mercato Libero è il primo passo per tenere a bada eventuali rialzi in bolletta a dicembre 2022. Il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas consente ai clienti domestici di conoscere le soluzioni messe a punto dai brand dell’energia e, sulla base dei propri consumi annui, individuare quella più cucita sul proprio budget e sul proprio fabbisogno energetico.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Le offerte luce e gas per abbattere le spese in bolletta a Dicembre 2022

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZI LUCE E GAS COSTO MENSILE 1 Edison Energia World Luce e Gas Plus 0,2115 €/kWh

0,8260 €/Smc 327,89 euro 2 wekiwi Energia e Gas alla Fonte 0,2225 €/kWh

0,8760 €/Smc 331,45 euro 3 Illumia Luce e Gas Flex Web 0,2215 €/kWh

0,9260 €/Smc 339,79 euro

Di seguito, passiamo ai raggi X le 3 promozioni luce e gas che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come le più convenienti per una “famiglia tipo” che consumi ogni anno 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3kW) e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel comune di Milano. Le promozioni segnalate in tabella sono tutte attivabili in modalità Dual Fuel (stesso contratto di luce e gas con il medesimo fornitore) e i prezzi mensili indicati sono comprensivi di entrambe le forniture.

World Luce e Gas Plus di Edison Energia

Con questo contratto combinato, Edison Energia, tra i principali fornitori di elettricità e gas in Italia, assicura ai propri clienti l’accesso al prezzo all’ingrosso dei beni energetici senza applicare alcun sovrapprezzo. In più, è previsto uno sconto del 20% sul contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: in questo modo si pagheranno 10 euro al mese (anziché 20 euro) per fornitura.

Ecco altre caratteristiche dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; servizi EDISONRisolve e CoCo gratuiti: il primo consiste nell’assistenza telefonica e un servizio di prenotazione tramite numero dedicato per ogni esigenza domestica, dall’assistenza elettrodomestici alla manutenzione degli impianti; il secondo, basato sull’intelligenza artificiale, aiuta i clienti a monitorare (e migliorare) i propri consumi;

gratuiti: il primo consiste nell’assistenza telefonica e un servizio di prenotazione tramite numero dedicato per ogni esigenza domestica, dall’assistenza elettrodomestici alla manutenzione degli impianti; il secondo, basato sull’intelligenza artificiale, aiuta i clienti a monitorare (e migliorare) i propri consumi; App My Edison , con il suo ventaglio di funzionalità per gestire in modo 100% digitale e “paperless” la doppia fornitura;

, con il suo ventaglio di funzionalità per gestire in modo e “paperless” la doppia fornitura; energia green, proveniente da fonti rinnovabili e gas con emissioni compensate.

La promozione luce e gas di Edison Energia costa alla “famiglia tipo” 327,29 euro al mese: 109,97 per l’energia elettrica e 217,92 per il metano. L’offerta può essere attivata cliccando sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE E GAS PLUS »

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

Prezzi competitivi anche per la web company wekiwi. Con l’offerta Energia e Gas alla Fonte, il costo di luce e gas è allineato alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, con l’aggiunta di un contributo al consumo molto ridotto. Limitato anche l’esborso annuale per costi di commercializzazione e vendita, che si attesta sui 90 euro all’anno per la fornitura luce e 67 euro all’anno per la fornitura di metano.

Ecco la promozione sotto la lente d’ingrandimento:

tariffa indicizzata in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica + un contributo al consumo pari a 0,011 €/kWh ;

; tariffa indicizzata in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas a cui si deve sommare 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; bonus di benvenuto : 30 euro di sconto in bolletta con il codice SOSW22 (per fornitura);

: 30 euro di sconto in bolletta con il codice SOSW22 (per fornitura); 10% di sconto sulla piattaforma di shopping online wekiwi: acquistabili prodotti per l’illuminazione a led e altri gadget elettronici;

sulla piattaforma di shopping online wekiwi: acquistabili prodotti per l’illuminazione a led e altri gadget elettronici; “ carica mensile ” per la fatturazione: il cliente sceglie l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali;

” per la fatturazione: il cliente sceglie l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Scegliendo questa doppia soluzione per illuminare e riscaldare casa questo inverno, la spesa stimata per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 331,45 euro al mese per le bollette della luce (108,78 euro) e del gas (222,67 euro). Maggiori informazioni sono reperibili al link di seguito:

SCOPRI ENERGIA E GAS ALLA FONTE WEKIWI »

Luce e Gas Flex Web di Illumia

Anche Illumia, azienda con sede a Bologna che opera nel Mercato Libero da oltre un decennio, offre ai propri clienti la possibilità di sottoscrivere un contratto online per entrambe le forniture. I prezzi di luce e gas si rifanno al mercato all’ingrosso “caricati” di un contributo al consumo minimo da parte di questo fornitore.

Ecco i punti di forza della sua promozione che fa camminare a braccetto luce e gas:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) a cui va aggiunto 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo pari a 0,100 €/Smc ;

; contributo fisso mensile (per costi di commercializzazione) pari a 10 euro al mese per fornitura;

per fornitura; nessun deposito cauzionale e pagamento esclusivo con domiciliazione bancaria ;

; possibilità di gestire in autonomia la doppia fornitura grazie all’ App Illumia ;

; energia verde proveniente da fonti rinnovabili senza alcun costo aggiuntivo.

La spesa stimata in bolletta è pari a 339,79 euro al mese (110,25 euro per la luce e 229,54 euro per il gas). Clicca sul link qui sotto per consultare le informazioni sulla pagina del provider:

SCOPRI ILLUMIA LUCE e GAS FLEX WEB »