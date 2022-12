Limite carta di credito: le offerte con plafond più alto di Dicembre 2022

Offerte in evidenza Carta Prepagata Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta di Debito Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fineco Card Debit QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Con la corsa ai regali di Natale già decollata, con le vacanze natalizie e di Capodanno da programmare, con il “ponte” dell’Immacolata dietro l’angolo, vanno moltiplicandosi i pagamenti online e nei negozi fisici. E uno strumento veloce, sicuro e sempre più utilizzato dai consumatori è la carta di credito, la quale deve avere obbligatoriamente un conto corrente d’appoggio. Meglio se si tratti di un conto corrente online perché a zero spese.

Chi è alla ricerca di una carta di credito però presta particolare attenzione a due elementi:

il canone annuo di tenuta della carta stessa;

il fido mensile di spesa, ossia il limite massimo spendibile ogni mese.

Quella che segue è una panoramica delle carte di credito più vantaggiose sulla base del rapporto plafond/canone annuale, nonché del conto bancario a cui sono abbinate. Come già evidenziato, per le tasche dei risparmiatori, i più convenienti sono quelli 100% digitali.

Alla luce di quest’insieme di fattori, le carte di credito più economiche attualmente disponibili sul mercato bancario, ma con il “tetto” mensile di spesa più elevato, sono state individuate grazie al comparatore per carte di credito di Sostariffe.it che ha messo a confronto le migliori soluzioni di dicembre 2022.

Carte di credito con il plafond elevato: le migliori di dicembre 2022

BANCA CARTA DI CREDITO 1 UniCredit UniCreditCard Flexia Gold: plafond mensile fino a un massimo di 15.000 euro

canone annuale di 78 euro UniCreditCard Flexia Classic: plafond fino a un massimo di 5.000 euro al mese

canone annuo di 43 euro 2 IBL Banca Carta di credito Classic: 29,90 euro di canone annuo

limite massimo di spesa mensile in base alle esigenze del cliente Carta di credito Prestige: 69,90 euro di canone annuo

limite massimo di spesa mensile in base alle esigenze del cliente 3 Banca Widiba Carta di credito Gold Widiba: fido mensile fino a un massimo di 3.000 euro

canone annuo di 50 euro Carta di credito Classic Widiba: fido mensile fino a un massimo di 1.500 euro

canone di 20 euro l’anno

Nella tabella qui sopra sono illustrate le carte di credito con plafond mensile di spesa elevato e che hanno un conto corrente online d’appoggio conveniente. Queste carte sono state selezionate da SOStariffe.it e sono disponibili a dicembre 2022.

Carte di credito di UniCredit

Per i clienti più esigenti, UniCredit propone la carta di credito UniCreditCard Flexia Gold (circuito Mastercard), che è messa a disposizione insieme al conto corrente online My Genius Green. Si tratta di una carta di credito a rimborso opzionale, dal costo annuale di 78 euro e con costo di emissione di 10 euro. Ha un limite di utilizzo fino a 15.000 euro ed è consigliata per chi desidera avere un’elevata disponibilità di spesa mensile e servizi dedicati ed esclusivi. Per esempio:

servizio Travel che permette di prenotare hotel e viaggi;

che permette di prenotare hotel e viaggi; copertura per infortuni durante il viaggio o a seguito di prelievi;

o a seguito di prelievi; assicurazione sugli acquisti;

assicurazione bagaglio durante i viaggi.

Con un limite di spesa massimo mensile di 5.000 euro, mentre il minimo è di 1.000 euro, brilla anche l’offerta della carta di credito UniCreditCard Flexia Classic sempre di UniCredit. Sebbene abbia un costo di emissione di 10 euro e canone annuo di 43 euro, questa carta, appartenente al circuito Mastercard, consente pagamenti contactless nei negozi e online ed è dotata anche delle seguenti altre due caratteristiche:

collegamento a Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e Bancomat Pay;

possibilità di scegliere la modalità di rimborso delle spese sostenute.

Il titolare di UniCreditCard Flexia Classic può monitorare tutti i movimenti della propria carta direttamente dall’App con il mobile banking o dall’home banking via Internet. Inoltre, ha la possibilità di rimborsare a saldo o di rateizzare (in 3, 6, 10, 12, 15 o 20 mesi) il rimborso di uno, o più acquisti, effettuati nel mese, purché essi siano d’importo compreso tra 250 euro e 5.000 euro e nei limiti di disponibilità del fido concesso e disponibile.

Questa due carte di credito si appoggiano a My Genius Green, il conto corrente online di UniCredit che è a canone gratuito per sempre. Con il servizio Banca Multicanale incluso e con la possibilità di cointestare il conto stesso con richiesta online o in filiale, questo prodotto bancario si contraddistingue per:

prelievi gratuiti da tutti gli ATM di UniCredit;

bonifici ordinari SEPA gratuiti;

giroconto online gratis;

carta di debito internazionale MyOne (circuito) in versione fisica (in materiale ecosostenibile) e virtuale con collegamento ai principali wallet digitali.

Per avere maggiori dettagli dell’offerta di UniCredit, segui il link:

Carte di credito di IBL Banca

Carta di credito Classic (29,90 euro di canone annuo) e Carta di credito Prestige (69,90 euro di canone annuo e con una serie di servizi aggiuntivi e esclusivi) sono due carte di credito (disponibili sia in versione fisica che virtuale) con un limite di spesa fissato in base alle esigenze del cliente, quindi personalizzabile.

Appartenenti tutte e due al circuito Mastercard, sono proposte da IBL Banca con il conto corrente ControCorrente che, se aperto entro il 31 marzo 2023, in una delle quattro versioni disponibili nel pacchetto (Semplice Particolare, Originale e Straordinario), offre un tasso di interesse del 2% lordo fino al 31 dicembre 2023 su tutte le somme libere, indipendentemente dal pacchetto scelto e dalla giacenza media sul conto. Dopo fino allo 0,30% in base alla giacenza media. E in più l’imposta di bollo è a carico della banca per il tutto il 2023 e il canone è gratuito per i primi sei mesi.

Per “ControCorrente Semplice“, la versione base del pacchetto ControCorrente, il canone annuale è gratuito per sempre con giacenza media mensile superiore a 5 mila euro o con vincoli attivi. Inoltre, è possibile operare in totale sicurezza su questo conto tramite Internet banking e con l’app IBL E-Bank. E si possono pagare anche F24, MAV, RAV, bollettini, C-Bill PagoPa, Plick e bonifici.

Altri vantaggi di questo conto corrente sono:

carta di debito per prelevare contante e fare acquisti nei negozi ance in modalità contactless;

per prelevare contante e fare acquisti nei negozi ance in modalità contactless; operazioni illimitate sul conto;

prelievi gratuiti illimitati con carta di debito in Italia presso ATM di IBL Banca o We Cash, mentre presso altri ATM il costo è di 0,90 euro;

giroconto gratuito;

domiciliazione gratuita delle utenze.

ricarica telefonica online ;

; Bancomat Pay;

1 bonifico SEPA online gratuito, i successivi a 0,40 euro.

In sintesi, l’offerta di IBL Banca, con il pacchetto dei conti ControCorrente, prevede:

ControCorrente Semplice : zero euro al mese con gli sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo);

: zero euro al mese con gli sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo); ControCorrente Particolare : 1 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro, e accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro);

: 1 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro, e accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro); ControCorrente Originale : 2 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca);

: 2 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca); ControCorrente Straordinario: 3 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca).

Per conoscere nei dettagli quest’offerta di IBL Banca, segui il link qui sotto:

Carte di credito di Banca Widiba

Nel rapporto fido mensile/canone è vantaggiosa anche Carta di credito Gold Widiba, la quale ha un limite massimo di spesa fino a 3.000 euro al mese, con un canone annuo di 50 euro. Questa carta a saldo di Banca Widiba è disponibile sia in una versione fisica che virtuale e appartiene al circuito Visa/MasterCard. Altrettanto conveniente è anche la Carta di credito Classic Widiba, la quale però ha un fido più basso: fino a 1.500 euro al mese. Ma è anche vero che il canone annuo di tenuta della carta è di soli 20 euro.

Sia la più economica Carta Classic Widiba che Carta Gold Widiba si appoggiano a Widiba Start il conto corrente online della banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi. Questo prodotto bancario, se aperto, tramite Internet con SPID o webcam entro l’11 gennaio 2023, offre un canone gratuito per sempre agli under 30 ed è a zero spese per chi a più di 30 anni per i primi 12 mesi. Superati i 12 mesi iniziali, prevede un canone mensile di 3 euro, ma con la possibilità di azzerarlo per mezzo di alcune promozioni attivate dalla banca stessa.

Questo conto corrente online proposto da Banca Widiba include gratuitamente, oltre a bonifici ordinari online e al deposito titoli, anche i seguenti servizi:

carta di debito con collegamento ai principali wallet digitali;

casella PEC da 1 Giga e firma digitale fino a quando si è clienti della banca;

maxi-prelievo fino a 1.550 euro al giorno presso gli ATM del gruppo MPS;

al giorno presso gli ATM del gruppo MPS; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

bonifico ordinario online senza commissioni verso 36 Paese dell’area SEPA;

prelievo da sportello ATM pari o superiore a 100 euro gratuito.

Da ultimo, va ricordato che, con Banca Widiba, i nuovi clienti possono beneficiare anche di un buono Amazon da 50 euro trasferendo la pensione o lo stipendio sul conto Widiba Start entro il 5 marzo 2023. Oltre a questo benefit, c’è in omaggio anche un altro buono da 50 euro, ottenibile con la chiusura del vecchio conto e trasferendo (gratuitamente e compilando un modulo online entro il 4 febbraio 2023) tutte le operazioni a esso collegate (per esempio: stipendio, utenze, bonifici) grazie al servizio WidiExpress .

Per saperne di più sull’offerta di Banca Widiba, è possibile seguire il link sottostante:

