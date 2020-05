Samsung Internet Browser: come navigare da mobile con Galaxy e altri smartphone

Il punto di forza dello smartphone è quello di consentire di navigare su Internet in mobilità. Per farlo ovviamente serve utilizzare un browser come Chrome, Firefox, Safari o Edge. Samsung come Google e Apple ha pensato di realizzare un proprio navigatore chiamato Samsung Internet, studiato per integrarsi al meglio con le funzioni offerte dai suoi telefoni.

Samsung Internet Browser: le caratteristiche

Samsung Internet offre tutte le funzioni integrate in qualsiasi browser con il vantaggio di essere intuitivo, rapido, affidabile e ottimizzato per l’utilizzo sugli smartphone Galaxy o qualsiasi altro dispositivo Android.

Il browser ad esempio offre la navigazione web più sicura grazie alla Modalità segreta, che permette di accedere ad Internet utilizzando i dati biometrici (lettura delle impronte digitali o scansione dell’iride) e con integrato il blocco degli annunci pubblicitari.

L’ottimizzazione delle prestazioni sui dispositivi Galaxy a livello hardware ha permesso di estendere utilizzo di Samsung Internet e di migliorare l’usabilità tramite l’assistente vocale Bixby e Samsung Dex, la funzione che trasferisce le funzioni dello smartphone su uno schermo più ampio come il monitor del PC.

Per aprire una nuova pagina basta una pressione prolungata di “Scheda” mentre pigiando sul tasto Home si accede alla barra degli Indirizzi. Cliccando sull’icona a forma di freccia si visualizza la Cronologia mentre su quella a forma di stella si aggiunge una pagina ai Preferiti. Trascinando la barra strumenti si passa da una scheda all’altra. Per impostare l’accesso automatico ad Internet è sufficiente aprire Samsung Internet, selezionare “Accedi con Samsung Pass” e premere “Ricorda”. Fatto questo il browser si aprirà semplicemente scansionando l’impronta digitale o l’iride.

Tra le altre funzioni integrate nel browser figurano:

Assistente video : per guardare video online a schermo pieno, su lettore pop-up o sulla TV una volta connessa allo smartphone. Con gesti tattili intuitivi si possono regolare volume o luminosità

: per guardare video online a schermo pieno, su lettore pop-up o sulla TV una volta connessa allo smartphone. Con gesti tattili intuitivi si possono regolare volume o luminosità Personalizza menu : basta trascinare e rilasciare i vari elementi per personalizzare la composizione del menu (Strumenti>Impostazioni>Aspetto>Personalizza menu)

: basta trascinare e rilasciare i vari elementi per personalizzare la composizione del menu (Strumenti>Impostazioni>Aspetto>Personalizza menu) Accesso rapido : scorciatoie ai siti che si visitano con maggiore frequenza ogni volta che si accede al browser

: scorciatoie ai siti che si visitano con maggiore frequenza ogni volta che si accede al browser Estensioni : funzioni extra per la traduzione, sicurezza, assistenti per lo shopping, blocco annunci e altro (Strumenti>Componenti aggiuntivi>Scarica altri componenti aggiuntivi). Le estensioni possono essere scaricate anche da Galaxy Store.

: funzioni extra per la traduzione, sicurezza, assistenti per lo shopping, blocco annunci e altro (Strumenti>Componenti aggiuntivi>Scarica altri componenti aggiuntivi). Le estensioni possono essere scaricate anche da Galaxy Store. Menu rapido : pulsante mobile che appare in trasparenza per accedere in modo più veloce a diverse funzioni funzioni (aprire una nuova scheda, aumentare le dimensioni dei caratteri, etc.)

: pulsante mobile che appare in trasparenza per accedere in modo più veloce a diverse funzioni funzioni (aprire una nuova scheda, aumentare le dimensioni dei caratteri, etc.) Apertura dei link in una nuova scheda in background

Gestione contemporanea di più schede tramite l’apposito tasto Scheda

tramite l’apposito tasto Scheda Condivisione di Preferiti e Cronologia via email o chat

via email o chat Sincronizzazione dei preferiti con Chrome

Samsung Internet è disponibile come app gratuita su Google Play e supporta diversi dispositivi come le Samsung Smart TV e il visore 3D Gear VR.

Samsung smartphone incluso: le migliori offerte

Per coloro che sono interessati ad acquistare uno smartphone Samsung al giusto prezzo, ecco descritte nel dettaglio le offerte telefono incluso dei principali operatori per ottenere a rate uno dei modelli top di gamma del produttore coreano:

WindTre

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta di WINDTRE ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S10 – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10+ – 13,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 8,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 8,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 17,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10+ – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 Lite -7,99 euro al mese per 24 rinnovi

-7,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A51 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A40 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A10 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy S20 4G – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 16,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 4G – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 5G – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 19,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 5G – 22,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 22,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 28,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Fold – 45,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 45,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

Confronta la offerte WINDTRE

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S10 – 15,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 15,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10+ – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 19,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 14,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 14,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 – 21,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 21,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10+ – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 24,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 Lite – 11,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 11,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 4G – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 4G – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 25,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 5G – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 24,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 5G – 27,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 27,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 33,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 33,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A51 – 3,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A40 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A10 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Fold – 51,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 51,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

3. Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S10 – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 16,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10+ – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 20,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 15,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 15,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 23,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10+ – 26,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 26,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 Lite – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 12,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 4G – 21,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 21,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 4G – 26,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 26,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 5G – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 25,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 5G – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 28,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 34,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 34,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A51 – 4,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A40 – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A10 – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Fold – 51,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 51,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

Attiva WINDTRE Large

4. Medium

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S10 – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 17,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10+ – 21,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 21,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 24,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10+ – 27,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 27,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy Note10 Lite – 13,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 16,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 4G – 22,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 22,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 4G – 27,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 27,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 5G – 26,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 26,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20+ 5G – 29,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 29,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 34,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 34,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A51 – 5,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 5,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A40 – 1,99 euro al mese per 24 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A10 – 99 cent al mese per 24 rinnovi

– 99 cent al mese per 24 rinnovi Samsung Galaxy A20e – gratuito con vincolo di 24 mesi

– gratuito con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Fold – 52,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 52,99 euro al mese per 24 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

Vodafone

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa di Vodafone ha un costo di 26,99 euro al mese invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 24 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 24 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 24 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

Confronta le offerte di Vodafone

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 20 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa)

– 20 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa) Samsung Galaxy S20+ 5G – 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa)

– 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa)

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy S10+ – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 20 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa)

– 20 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa) Samsung Galaxy S20+ 5G – 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa)

– 25 euro al mese per 30 rinnovi (KASKO inclusa) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 25 euro al mese per 30 rinnovi

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Power Gaming incluso per 1 mese (poi 5 euro al mese)

Tidal Premium incluso per 6 mesi (poi 6,99 euro al mese)

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

– 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 23 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 23 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10 – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A90 5G – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A30s – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A51 – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A71 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 22 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 22 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

Attiva RED Unlimited Smart

Tim

1. Tim Next

Il servizio di Tim permette di tenere, cambiare o restituire lo smartphone. Il costo d’attivazione è di 9.99 euro. Gli smartphone disponibili sono:

Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S20 – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 32 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 32 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

E’ prevista la sottoscrizione per la protezione dello smartphone da danni accidentali a 6,9 euro al mese o a 9,9 euro al mese se incluso il furto. La riparazione del telefono per danni accidentali o da liquidi prevede il ritiro e consegna a domicilio con corriere espresso entro massimo 7 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta di assistenza a fronte di un contributo di 138 euro. Nel caso di aggiunta dell’opzione per il furto il contributo è di 249 euro.

Confronta le offerte di Tim

2. Tim telefono incluso Ricaricabile

Tim permette di associare l’acquisto di uno smartphone a tutte le sue offerte Ricaricabile con un piano dati attivo. L’operatore richiede un vincolo da 24 a 30 mesi ed eventualmente un anticipo a seconda del modello scelto. Il pagamento può essere effettuato solo tramite carta di credito dei circuiti abilitati Visa, Mastercard, Amex o con addebito su conto corrente. Le carte prepagate non sono accettate. In caso di passaggio ad altro operatore o recesso, l’utente sarà costretto a pagare le rate residue. E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

Samsung Galaxy Note10 – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10+ – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

– 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 Lite – 20 euro al mese per 30 rinnovi

– 20 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A71 – 15 euro al mese per 30 rinnovi

– 15 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 Lite – 20 euro al mese per 30 rinnovi

– 20 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy Z Flip – 49 euro al mese per 30 rinnovi

– 49 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S20 – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 27 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 32 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 32 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

– 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 15 euro al mese per 30 rinnovi

– 15 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 5G – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

– 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Samsung Galaxy A80 – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 69 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 69 euro di anticipo Samsung Galaxy A10 – 99 euro di anticipo

– 99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 5 euro al mese per 30 rinnovi

– 5 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A40 – 5 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 5 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Samsung Galaxy A50 – 10 euro al mese per 30 rinnovi

– 10 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A70 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

La famiglia di tariffe Advance in particolare permette di ottenere smartphone a prezzi esclusivi:

Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

Scopri tutte le offerte di Tim

Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Con Tim Advance 4.5G e 5G si hanno in esclusiva:

Samsung Galaxy S20 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

Tim Advance 5G Unlimited

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 39,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Unlimited offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito per 3 mesi alla piattaforma TimGames. Il servizio per il mobile gaming, che si disattiva in automatico dopo il periodo promozionale, offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. Per giocare su TimGames serve il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Unlimited è possibile associare anche l’acquisto di uno smartphone tra: