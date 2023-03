Rinnovo offerte luce e gas a prezzo fisso: in arrivo sconti per gli utenti

Con le quotazioni gas al TTF di Amsterdam stabili sui 40 euro al megawattora (e un tonfo del -47,6% dall’inizio del 2023), il metano al metro cubo costa meno. Si abbassa anche il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, considerato che il gas naturale in Italia incide per oltre il 40% sulla produzione elettrica (dato Snam).

Ma qual è la conseguenza che l’andamento attuale del mercato energetico ha sui contratti luce e gas a prezzo fisso o indicizzato del Mercato Libero? La risposta nell’analisi che segue a cura del team di SOStariffe.it.

Giù i prezzi di luce e gas: l’effetto su bollette bloccate e indicizzate a Marzo 2023

TIPOLOGIA DI OFFERTA CARATTERISTICHE VANTAGGI (E SVANTAGGI) Offerte a prezzo indicizzato Il prezzo di energia e gas: si aggiorna ogni mese in base all’andamento di PUN e PSV, che sono gli indici di riferimento del mercato all’ingrosso in Italia per energia e gas Assicurano bollette sempre in linea con l’andamento del mercato

Se gli indici PUN e PSV frenano, gli importi in bolletta diminuiscono (ma avviene anche il contrario con rincari immediati in fattura) Offerte a prezzo bloccato Il costo di energia e gas: è fisso per tutta la durata del contratto (di solito 12 o 24 mesi) Garantiscono una protezione contro i rincari nel caso di eventuali impennate dei prezzi

nel caso di eventuali impennate dei prezzi Il costo dell’energia e del metano fissato dai fornitori è di solito più alto rispetto a quello delle offerte a prezzo variabile

Il trend in discesa dei prezzi dei beni energetici è un’ottima notizia per i consumatori che abbiano sottoscritto offerte a prezzo indicizzato del Mercato Libero. Collegate all’andamento di PUN e al PSV, che sono gli indici di riferimento del mercato all’ingrosso per energia elettrica e gas e sono aggiornati ogni mese, queste soluzioni intercettano la contrazione di prezzo traducendosi da subito in bollette più leggere e sempre in linea con l’andamento del mercato.

Sorride meno, invece, chi ha rinnovato un’offerta di luce o gas a prezzo bloccato all’inizio del 2023 (dopo la scadenza del contratto precedente). Questi clienti domestici si potrebbero infatti trovare a pagare la materia prima a un prezzo più alto rispetto alla quotazione attuale. Questo accade perché, in caso di rinnovo delle offerte, la normativa prevede che i fornitori energetici del Mercato Libero formulino ai propri clienti una nuova proposta di prezzo almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Questo lasso di tempo è garantito affinché i clienti che non siano d’accordo con le nuove condizioni contrattuali proposte possano beneficiare della facoltà di recesso.

Risultato? I clienti domestici che hanno rinnovato un’offerta a prezzo bloccato a gennaio 2023 potrebbero pagare oggi l’energia e il metano secondo prezzi ormai datati, allineati cioè all’andamento del mercato alla fine di settembre 2022, quando le quotazioni gas al TTF di Amsterdam erano ancora molto elevate. Del resto, ricordiamo che lo stop alle modifiche unilaterali dei contratti di luce e gas (misura contro il caro-bollette in vigore fino al 30 giugno 2023) non si applica ai rinnovi di quelli in scadenza, come previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato.

Di fronte alla parabola discendente dei prezzi, dunque, alcuni brand dell’energia stanno studiando sconti in bolletta o hanno deciso di mettere in campo bonus extra così da alleggerire le fatture di elettricità e gas dei “vecchi” clienti.

Sconti e bonus: la strategia delle aziende energetiche a Marzo 2023

NOME DEL FORNITORE AGEVOLAZIONI Iren Sconti per clienti che abbiano rinnovato il contratto tra dicembre 2022 e febbraio 2023 Eni Plenitude Rateizzazione delle bollette emesse nei primi sei mesi del 2023 Hera Comm Sconto del 20% sulla materia prima energia e gas il primo anno per chi attivi un contratto a prezzo bloccato per 2 anni

Come anticipato poco sopra, i fornitori energetici del Mercato Libero stanno mettendo a punto diverse strategie per andare incontro ai clienti più fedeli che abbiano recentemente rinnovato un contratto luce e gas a prezzo bloccato. Di seguito una panoramica delle iniziative che alcuni brand dell’energia stanno valutando o hanno messo in campo a marzo 2023.

Iren: gli sconti e l’offerta Prezzo Fisso Luce Verde

Ad annunciare l’idea di una “campagna sconti” da parte di Iren è stato Gianluca Bufo, amministratore delegato di Iren Luce e Gas in un’intervista al quotidiano economico Il Sole 24 Ore il 9 febbraio 2023: “Stiamo valutando sconti per la tipologia di clienti per i quali i rinnovi sono scattati tra dicembre e febbraio. Partiremo con le fatturazioni di gennaio, relative alle bollette di gennaio. I clienti interessati riceveranno nelle prossime settimane una nostra informativa dedicata”, ha dichiarato.

Nel frattempo, Iren propone anche ai nuovi clienti una tariffa a prezzo bloccato ribattezzata “Prezzo Fisso Luce Verde” che ha la seguente carta d’identità:

prezzo dell’energia elettrica bloccato fino al 31 dicembre 2024: 0,2346 €/kWh;

fino al 31 dicembre 2024: contributo fisso mensile a copertura dei costi di commercializzazione: 9 euro al mese, per una spesa complessiva di 108 euro l’anno;

energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili ;

; spesa stimata per la “famiglia tipo” (con 2.700 kWh consumati all’anno): 82,28 euro al mese.

Eni Plenitude: rateizzazione delle bollette e l’offerta Flexi Pertinenze

La società di Eni che integra la produzione di energia 100% da fonti rinnovabili, la vendita di servizi energetici e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici ha attivato un piano di rateizzazione delle bollette emesse nel primo semestre 2023, con rate variabili in funzione dell’importo e senza applicazione di interessi e commissioni.

Inoltre, nel ventaglio di offerte che Eni Plenitude propone a marzo 2023 nella categoria a prezzo bloccato c’è Flexi Pertinenze. Ecco le caratteristiche di questa soluzione pensata per illuminare le “pertinenze” della propria abitazione con contatore separato (box, cantine o solai):

prezzo bloccato per 2 anni: 0,5716 €/kWh ;

; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 12 euro al mese;

opzione di scelta tra tariffazione monoraria e bioraria;

sconto del 3% nel caso di domiciliazione su conto corrente;

nel caso di domiciliazione su conto corrente; energia verde inclusa;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo” (con 2.700 kWh consumati all’anno): 161,41 euro al mese.

Hera Comm e lo sconto del 20% sulla materia prima

Hera Comm, la multiutility italiana con sede a Bologna, ha messo in campo, già nel 2022, una serie di azioni per aiutare i propri clienti ad affrontare il pagamento delle bollette di luce e gas. Tanto che, secondo alcune cifre snocciolate dall’azienda stessa, “nei primi 8 mesi dell’anno (il 2022), alle famiglie sono state concesse 176 mila rateizzazioni, ovvero il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2021″. Ecco l’offerta a prezzo bloccato (Nuova Impronta Zero Luce) che può essere attivata a marzo 2023:

prezzo bloccato per 24 mesi e già scontato del 20% : 0,1990 €/kWh ;

: ; corrispettivo fisso di commercializzazione pari a 12 euro al mese a fornitura (144 euro all’anno a fornitura);

tariffa monoraria (Profilo 24ore);

bonus soluzioni sostenibili : sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi Hera;

: sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi Hera; servizi Diario dei consumi e Hera Fast Check Up inclusi, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e inclusi, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; energia prodotta da fonti rinnovabili;

spesa mensile per la “famiglia tipo”: 77,69 euro al mese.

Per la fornitura di gas, Hera Comm propone Nuova Impronta Zero Gas: anche in questo caso è applicato uno sconto del 20% sulla materia prima gas per il primo anno. Il prezzo del metano al metro cubo è fisso per due anni a 0,7900 €/Smc. La spesa mensile per la “famiglia tipo” (1.400 metri cubi di gas consumati in 12 mesi) è pari a 138,42 euro a cui si deve aggiungere un contributo fisso mensile pari a 12 euro a copertura dei costi di commercializzazione.

