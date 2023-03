Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Iliad rispetto ad altri operatori di telefonia mobile non ha scelto di differenziare la sua offerta per clienti consumer e professionisti. Non esistono quindi delle vere e propri tariffe Iliad Business ma resta il fatto che le promozioni di questo provider ben si adattano alle esigenze di chi utilizza lo smartphone per lavoro a prescindere dal settore in cui opera. Per verificare se le proposte di Iliad possono essere convenienti per le vostre necessità lavorative potete confrontarle gratuitamente con le offerte business di altri operatori con il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi secondi per avere una panoramica dettagliate delle promozioni più economiche in base ai vostri consumi. Con un clic potrete poi attivarle online con la massima comodità.

Le migliori offerte Iliad Business di marzo 2023

Offerte Iliad anche per professionisti Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro 2 Flash 120 illimitati 120 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 3 Giga 150 illimitati 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro 4 Dati 300 a consumo 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Se per esigenze lavorative utilizzate lo smartphone soprattutto per le chiamate dovreste valutare di attivare l’offerta Voce, che al costo di 4,99 euro al mese per sempre include minuti e SMS illimitati anche verso 60 destinazioni internazionali oltre a 40 MB per navigare in 4G/4G+. In Ue avete a disposizione tutti i minuti e il traffico dati previsto dalla tariffa. Tutte le promozioni di Iliad sono senza vincoli o costi nascosti. E’ quindi possibile recedere senza spese aggiuntive o penali.

Se invece avete bisogno di tanti Giga la possibilità di scelta è anche più ricca. Iliad è stato poi il primo operatore a lanciare un’offerta 5G a meno di 10 euro al mese. Oggi potete navigare sulla rete ad alte prestazioni dell’operatore low cost in oltre 3.000 Comuni in Italia. La copertura in 4G è invece superiore al 99%. Iliad recentemente è stato anche premiato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) come il migliore operatore in Italia per rapporto qualità prezzo nel 2023.

Con Giga 150 al costo di 9,99 euro al mese potete avere minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare anche in 5G. In Ue avete a disposizione 10 GB in roaming.

Attivare questa offerta con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito permette di ricevere anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. L’operatore low cost su fisso permette di navigare senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi). Avete anche inclusi chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il costo mensile per i clienti con Giga 150 e pagamento automatico è di 19,99 euro per sempre, invece di 24,99 euro. Per l’attivazione servono 39,99 euro una tantum.

All’offerta potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale e portarlo in ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ciascun dispositivo) o la protezione di McAfee per tutti i terminali connessi alla rete a 2,99 euro al mese. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra di Iliad potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. La fibra fino a 2,5 Gbps è stata comunque estesa anche a Milano, Bologna e Torino.

Fino al 27 aprile 2023 (salvo proroghe) è poi disponibile Flash 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB per navigare in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. In Ue avete a disposizione 8 GB in roaming.

Infine, se per lavoro vi serve un’offerta Internet mobile a un prezzo economico potete attivare Dati 300 con 300 GB per navigare in 4G/4G+. Il costo mensile è di 13,99 euro per sempre e avete inclusi anche 13 GB per il roaming in Ue. Le chiamate sono tariffate a 28 cent al minuto mentre ogni SMS costa 28 cent.

Potete facilmente gestire la vostra offerta accedendo all’Area Personale su sito da mobile o web con le vostre credenziali. Con questo strumento potete verificare il credito residuo e i Giga residui, effettuare una ricarica online nel taglio e con la modalità di pagamento che preferite, gestire i messaggi in segreteria e le deviazioni di chiamata o passare senza costi aggiuntivi a Giga 150.

Per tutte le offerte l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro una tantum. Avete inoltre inclusi anche i servizi Mi Richiami, e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. La portabilità del numero di telefono è gratuita e si completa in massimo tre giorni lavorativi. La scheda telefonica vi verrà inviata gratuitamente entro pochi giorni lavorativi. E’ possibile scegliere tra la consegna via posta o corriere. Nel primo caso la SIM viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e non c’è quindi obbligo di firma. Con corriere invece dovrete ritirare la SIM personalmente, in quanto non sono ammesse deleghe, mostrandogli un documento d’identità e fornendogliene una copia fronte/retro.

Per attivare l’offerta dovrete poi effettuare la video identificazione. Questa procedura richiede meno di 3 minuti e prevede di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento, in modo che Iliad possa verificare la vostra identità.

I professionisti che hanno invece bisogno di un nuovo telefono possono abbinare al proprio piano mobile anche l’acquisto in un’unica soluzione o rate di uno smartphone. Con Iliad potete avere al giusto prezzo modelli come iPhone 14 o il più economico iPhone SE nella versione più recente. Le offerte telefono incluso sono riservate ai clienti da almeno tre mesi che hanno attivato il pagamento automatico.

Associando il cellulare all’offerta entra in vigore un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi. In più per alcuni modelli è previsto il pagamento di un anticipo, che varia a seconda del modello e del taglio di memoria. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore sarete tenuti a corrispondere a Iliad tutte le rate residue. E’ possibile pagarle in un’unica soluzione in qualsiasi momento senza penali. Entro 14 giorni dal ritiro del telefono si può invece esercitare il diritto di ripensamento e restituirlo a Iliad senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Nel caso in cui abbiate bisogno di assistenza da parte di Iliad potete contattare gratis il servizio clienti al 177. La chiamata è gratuita dal proprio numero di Iliad. Potete avere supporto dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, dalle 8 alle 22.