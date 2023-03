Quando si abbasseranno le bollette di luce e gas? Le previsioni di Marzo 2023

Il prezzo del gas all’ingrosso è sceso del 44,5% da inizio 2023. Bollette del metano in frenata del 13% per i contratti Tutelati a marzo 2023. Atteso un calo di oltre il 20% per le fatture luce ad aprile 2023. Tutte le novità su SOStariffe.it .

Il prezzo del gas all’ingrosso è sceso del 44,5% dall’inizio del 2023. Il suo valore alla borsa europea TTF gas si è attestato a 43,6 euro al megawattora in chiusura della seduta di giovedì 9 marzo 2023.

Questa parabola discendente dei listini gas si riflette sul costo del metano al dettaglio e si traduce così in bollette più leggere a marzo 2023. Nell’ultimo aggiornamento ARERA, infatti, il prezzo del gas di febbraio 2023 è in calo del -13% rispetto a quello di gennaio 2023. Il risultato? Sollievo in bolletta a marzo 2023 per i 7,3 milioni di clienti domestici ancora serviti dalla Maggior Tutela (circa un terzo degli italiani).

Il tonfo delle quotazioni gas influisce anche sul costo dell’energia elettrica, tanto che le buone notizie sono in arrivo anche sul fronte delle bollette luce. Secondo alcune anticipazioni del presidente di ARERA, Stefano Besseghini, le fatture dell’elettricità nel Mercato Tutelato potrebbero registrare una contrazione di oltre il 20% nel secondo trimestre del 2023 (aprile-giugno 2023) rispetto a quelle dei primi tre mesi dell’anno.

Nei paragrafi che seguono gli esperti di SOStariffe.it scattano una fotografia dell’andamento della crisi energetica a marzo 2023. Al link di seguito, invece, è possibile avviare subito un confronto delle offerte luce e gas più competitive proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero grazie al comparatore di SOStariffe.it:

Bollette luce e gas in Maggior Tutela: ecco quanto si spenderà a Marzo 2023

TIPOLOGIA DI FORNITURA PREZZO MATERIA PRIMA CALO IN BOLLETTA Fornitura gas 0,608549 €/Smc (prezzo su cui sono calcolati i consumi di febbraio 2023) -13% rispetto a gennaio 2023 Fornitura luce 0,36123 €/kWh (prezzo elettricità in vigore nel I trimestre 2023 e valido fino al 31 marzo) Si attende un calo del -20% nel II trimestre 2023 rispetto al I trimestre 2023

L’ultimo aggiornamento ARERA ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai clienti domestici ancora serviti dalla Maggior Tutela: il prezzo del gas con cui saranno calcolati gli importi in bolletta di febbraio 2023 è in diminuzione del -13% rispetto a quello applicato per calcolare i consumi di gennaio 2023. Infatti, il nuovo prezzo della materia prima gas naturale è pari a 0,608549 euro al metro cubo. Una netta contrazione se si considera che lo stesso valore a dicembre 2022 si attestava a quota 1,247659 €/Smc.

All’utente finale con contratto Tutelato, il gas a febbraio 2023 costava quindi 86,45 centesimi di euro al metro cubo (comprensivo di imposte), in diminuzione rispetto ai 99,37 centesimi di euro al metro cubo in vigore a gennaio 2023.

Dalle bollette del gas a quelle della luce. In questo caso, l’aggiornamento ARERA del prezzo dell’energia (che avviene ogni tre mesi) è atteso il 1° aprile 2023. Eppure, le anticipazioni del presidente di ARERA, Stefano Besseghini, fanno ipotizzare una flessione di prezzo superiore al 20%. “Avevamo già intercettato in parte questa diminuzione a dicembre del -19,4% sull’elettrico e credo che ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre: sarà realisticamente significativa, almeno corrispondente a quella di dicembre se non superiore“, ha dichiarato Besseghini all’Agenzia Ansa.

Una sforbiciata di prezzo che, secondo Assoutenti, porterebbe a un risparmio annuo pari a 287 euro a famiglia rispetto alle tariffe oggi in vigore. Anche se resta l’incognita sulla proroga o meno dell’azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette, un’agevolazione in scadenza il 31 marzo 2023.

In attesa di conoscere il nuovo prezzo dell’energia elettrica in vigore nel II trimestre 2023, il costo unitario dell’elettricità a marzo 2023 per i clienti in regime di Maggior Tutela è pari a 0,36123 €/kWh. Tale valore sarà valido sino al 31 marzo 2023.

Le offerte luce e gas del Mercato Libero fanno risparmiare a Marzo 2023

VALORE PUN FEBBRAIO 2023 VALORE PSV FEBBRAIO 2023 0,161070 €/kWh 0,602630 €/Smc

Il netto calo del prezzo all’ingrosso di energia e gas è una notizia che fa sorridere anche i consumatori che si sono già affidati al Mercato Libero attivando offerte luce e gas a prezzo indicizzato.

Garantendo l’accesso al prezzo all’ingrosso della materia prima collegata agli indici PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’elettricità e PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas, aggiornati mensilmente, queste soluzioni permettono di intercettare la parabola discendente dei prezzi e di ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato.

L’andamento del PUN in queste settimane fa ipotizzare un prezzo dell’energia che si aggira sui 0,15 €/kWh a marzo 2023. A febbraio 2023 tale valore si è attestato a 0,161070 €/kWh. Per quanto riguarda il gas, il PSV a febbraio 2023 si è attestato a quota 0,602630 €/Smc.

Il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas consente ai clienti domestici di setacciare le soluzioni attualmente disponibili nel Mercato Libero e individuare, sulla base dei propri consumi annui, quella più cucita sul proprio budget e sul proprio fabbisogno energetico.

