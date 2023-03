Passa a Iliad da Vodafone, TIM e WindTre: le offerte di Marzo 2023

Passa a Iliad da un altro operatore a marzo per avere minuti illimitati e fino a 150 GB anche in 5G oltre a uno sconto di 5 euro sulla fibra ottica

Iliad aveva promesso di rivoluzionare il mercato italiano della telefonia mobile e ha mantenuto la sua promessa. L’operatore low cost infatti continua a crescere senza sosta grazie alle sue promozioni trasparenti e dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Chi passa a Iliad poi è particolarmente avvantaggiato se arriva dai grandi operatori come Vodafone, TIM o WindTre. Il marchio francese infatti è stato il primo a permettere di avere un’offerta 5G a meno di 10 euro al mese.

Passa a Iliad da Vodafone, TIM e WindTre: le migliori offerte di marzo 2023

Offerte Iliad per chi arriva da altri operatori Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro 2 Giga 100 illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 3 Giga 150 illimitati 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro 4 Dati 300 illimitati 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Chi passa a Iliad troverà offerte senza vincoli o costi nascosti. Gli utenti possono quindi recedere dai piani senza penali o costi aggiuntivi e usufruire di tutti i servizi di base. L’operatore low cost inoltre non applica rimodulazioni e fissa per sempre la composizione delle sue tariffe in termini di servizi inclusi e prezzo mensile. Iliad poi garantisce una copertura superiore al 99% della popolazione italiana in 4G e raggiunge in 5G oltre 3.000 Comuni.

Se volete confrontare le offerte di Iliad con quelle di altri operatori potete farlo gratuitamente con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete tutte le informazioni dettagliate sulle offerte più economiche sulla base delle vostre particolari abitudini di consumo e in ordine di convenienza.

Le sue migliori offerte oggi disponibili sono:

1. Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue avete a disposizione tutti i minuti e Megabyte per navigare in roaming.

2. Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue avete a disposizione 8 GB in roaming.

3. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue avete a disposizione 10 GB in roaming.

4. Dati 300 con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue avete a disposizione 13 GB in roaming.

Potete gestire comodamente la vostra offerta dall’Area Personale, accessibile da mobile o web. Per il login si utilizzano l’ID utente e la password fornita dall’operatore dopo il processo di registrazione. Dall’Area Personale potete monitorare i consumi e il credito residuo, acquistare una ricarica online nel taglio e con la modalità di pagamento che si preferisce, gestire le deviazioni di chiamata e i messaggi in segreteria, modificare alcuni dati personali o richiedere di passare a Giga 150 o l’abbinamento di uno smartphone.

Chi passa a Iliad a tre mesi dall’acquisto della SIM può infatti acquistare un telefono pagando in un’unica soluzione o a rate. Nel secondo caso è previsto anche il pagamento di un anticipo che dipende dal modello e del taglio di memoria desiderato. Il pagamento è previsto con carta di credito o debito con 3D Secure. Potete anche corrispondere tutte le rate in un’unica soluzione senza penali. Le offerte smartphone incluso di Iliad prevedono un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi. La spedizione è gratuita e avviene a domicilio entro pochi giorni lavorativi. Potete scegliere tra tutti i più recenti modelli di iPhone, a partire da iPhone 13 passando per l’ultima versione di iPhone SE e iPhone 14.

In caso di passaggio ad altro operatore o recesso anticipato prima dei 30 mesi dovrete corrispondere a Iliad le rate residue più quella finale. Entro 14 giorni dal ritiro del dispositivo potete esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnarlo all’operatore senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Passa a Iliad da un altro operatore: come farlo online

Chi passa a Iliad può acquistare comodamente la sua nuova offerta sul sito dell’operatore low cost. Vi sarà richiesto di effettuare una breve procedura di registrazione durante la quale avete la possibilità di richiedere la portabilità del numero. Iliad la eseguirà gratuitamente entro tre giorni lavorativi. La SIM verrà poi spedita gratuitamente a casa o via corriere o con Poste Italiane entro circa cinque giorni lavorativi. In alternativa potete acquistare l’offerta tramite una delle tantissime Simbox sparse per i punti vendita autorizzati dell’operatore (Iliad Corner, Iliad Point, Iliad Express, etc.)

La spedizione via posta prevede che la SIM venga consegnata senza obbligo di firma direttamente nella cassetta delle lettere. Con spedizione via corriere invece si deve essere presenti personalmente al ritiro in quanto non sono ammesse deleghe. Per avere la propria SIM si dovrà presentare al corriere la copia del documento d’identità registrato online e fornirgli una copia fronte/retro dello stesso.

Per l’attivazione della SIM si deve poi effettuare la video identificazione. Si tratta di realizzare un video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento seguendo le indicazioni dell’operatore. La procedura è necessaria per verificare l’identità dell’intestatario dell’offerta. Per completarla vi serviranno meno di 3 minuti.

Nel caso in abbiate bisogno di assistenza potete chiamare il servizio clienti Iliad al 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i festivi, dalle 8 alle 22. La telefonata è gratuita dal vostro numero dell’operatore low cost.

Passa a Iliad per la rete fissa: ecco l’offerta per la fibra ottica di marzo 2023

Offerta fibra ottica di Iliad Navigazione Chiamate Costo mensile IliadBox fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON illimitate 19,99 euro con offerta mobile da 9,99 euro e pagamento automatico

Dallo scorso anno Iliad è diventato non solo un operatore di telefonia mobile ma anche di rete fissa. Inizialmente la copertura era garantita solo dall’accordo con Open Fiber ma da gennaio 2023 è entrato in vigore anche la partnership con FiberCop, società del gruppo TIM. Nello specifico la sua promozione chiamata IliadBox prevede una connessione senza limiti sulla rete FTTH (Fiber to the Home) abbinata alla tecnologia EPON per navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload. Da marzo poi anche Bologna, Milano e Torino sono raggiunte dalla fibra fino a 2,5 Gbps in download. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Nell’offerta fibra ottica sono anche inclusi chiamate illimitate da fisso anche verso 60 destinazioni all’estero, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Già in fase di acquisto potete aggiungere fino a quattro Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale in tutta la casa (1,99 euro al mese ciascuno) o la protezione di McAfee per tutti i dispositivi connessi a 2,99 euro al mese. Un tecnico di Open Fiber vi contatterà per fissare un appuntamento per il collegamento della linea.

Linea e dispositivi possono essere gestiti tramite l’app IliadBox Connect, che infatti consente di verificare quali terminali consumano più banda oltre di condividere l’accesso al Wi-Fi inviando il QR Code via SMS o email. Potete anche creare profili personalizzati per ogni membro della famiglia e pianificare la navigazione per tutti i dispositivi.

Chi passa a Iliad attivando Giga 150 con pagamento automatico può attivare la fibra ottica al prezzo scontato di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il costo per l’installazione è di 39,99 euro una tantum.

Passa a Iliad per la linea fissa con codice di migrazione

Chi passa a Iliad per la fibra ottica può ridurre i tempi per il passaggio al nuovo operatore fornendogli il codice di migrazione. Questa sequenza di numeri e lettere si compone di 15-19 caratteri ed è riportata sull’ultima bolletta. Se siete clienti di TIM potreste trovarlo sotto la voce “codice segreto”. Il codice di migrazione contiene informazioni importanti come il numero di telefono fisso e il gestore di partenza e arrivo. Se non riuscite a recuperarlo potete comunque contattare il servizio clienti del vostro operatore tramite i tradizionali canali di contatto. Per verificare che sia corretto, invece, potete farlo gratis su SOStariffe.it.

Passa a Iliad per la linea fissa: quanto bisogna aspettare per l’attivazione

Chi passa a Iliad per la fibra ottica dovrà attendere circa 30 giorni per iniziare a navigare con la sua nuova offerta. In realtà l’operatore low cost non precisa i tempi per l’attivazione ma, secondo quanto si legge nella sezione “Carta dei servizi” sul sito, il 95% delle linee diventa operativa entro 80 giorni dalla richiesta e il 99% entro un massimo di 90 giorni. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla soglia massima dei tre mesi si riceve in automatico un bonus in fattura di 2,5 euro fino alla cifra massima di 100 euro.