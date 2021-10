Il mercato tutelato è stato caratterizzato, per tutto il 2021, da continui rincari e neanche l’ultimo trimestre non sarà esente dagli aumenti: per questo motivo, il momento attuale è senza dubbio il migliore per passare al mercato libero dell’energia e del gas naturale e risparmiare . Vediamo di seguito quali sono le migliori offerte luce e gas di ottobre 2021 sulla base dell’analisi effettuata con il comparatore di SOStariffe.it.

Passare al mercato libero dell’energia e del gas naturale rappresenta, oggi più che mai, una delle soluzioni più convenienti per risparmiare sui costi in bolletta. Come si trovano le offerte più economiche tra tutte quelle in circolazione?

L’utilizzo del comparatore di offerte di SOStariffe.it è un ottimo punto di partenza: si tratta di uno strumento gratuito davvero molto semplice da utilizzare e con il quale si potranno confrontare le migliori tariffe luce e gas disponibili in qualsiasi momento.

Quali sono le migliori tariffe luce e gas di ottobre 2021

Al fine di individuare quelle che sono le soluzioni con le quali risparmiare di più sui costi delle bollette di luce e gas, è possibile effettuare una simulazione con il comparatore di tariffe luce e gas di SOStariffe.it.

Nella sezione dedicata alle offerte luce, si dovranno indicare:

il numero dei componenti del proprio nucleo familiare;

gli elettrodomestici presenti in casa, a scelta tra forno, lavastoviglie, lavatrice, frigorifero, scaldabagno e climatizzare: in pratica, si tratta di quelli dai quali derivano i maggiori consumi.

Per quanto riguarda, invece, la sezione dedicata alla comparazione delle offerte gas, si dovranno inserire i seguenti dati:

le dimensioni della propria abitazione;

il numero di componenti del proprio nucleo familiare;

quali sono i motivi principali per i quali si utilizza il gas in casa, a scelta tra acqua calda, riscaldamento e cottura.

Vediamo di seguito quali sono stati i risultati della comparazione effettuata su una coppia che abita in una casa di 80 metri quadri e i cui consumi luce derivano principalmente da forno, frigorifero, lavatrice e scaldabagno.

Migliori tariffe luce ottobre 2021

Rientrano tra le offerte luce più convenienti di ottobre 2021, quelle proposte da:

Edison Energia;

Iberdrola;

Enel Energia.

Ecco quali sono i vantaggi che le caratterizzano e quanto si può risparmiare rispetto al mercato tutelato.

Tariffe luce Edison Energia

La migliore tariffe luce proposta da Edison, che permette di risparmiare fino a 415 euro rispetto al costo del mercato tutelato, si chiama Edison Web Luce.

Si tratta:

di una promozione di tipo Dual Fuel, quindi da attivare sia sulla luce sia sul gas;

di un’offerta con prezzo bloccato fino a 12 mesi e con la quale si potrà avere accesso a uno sconto di 50 euro sulla materia prima.

Clicca sul link per saperne di più.

In alternativa, è disponibile anche la promozione Edison Sweet Luce, la quale si caratterizza per:

un risparmio annuo fino a 344 euro;

il prezzo bloccato per 24 mesi;

la possibilità di ricevere uno sconto di 210 in caso di attivazione della promozione in modalità Dual Fuel.

Clicca sul link qui sotto per avere maggiori informazioni in merito a questa promozione luce.

Tariffe luce Iberdrola

La migliore offerta luce proposta dal fornitore Iberdrola si chiama EcoTua Giorno & Notte Web: si tratta di un’offerta con tariffa di tipo monorario e prezzo bloccato per 12 mesi, con la quale si potranno risparmiare fino a circa 400 euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

Questa promozione, nel quale l’energia è prodotta al 100% da fonti rinnovabili, permetterà di ricevere:

uno sconto del 20% in tutte le fasce;

uno sconto di 30 euro sul primo anno di fornitura nel caso di attivazione entro il 20 ottobre 2021.

Clicca sul link in basso per saperne di più.

In alternativa, si potrà scegliere anche la promozione EcoChiara, la quale prevede una tariffa di tipo monorario, uno sconto pari a 355 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato, uno sconto del 10% sulla componente energia e il servizio di assistenza Tuttofare gratis per i primi 6 mesi.

Scopri di più cliccando sul link in basso.

Tariffe luce Enel

La migliore offerta luce di Enel si chiama E-light: si tratta di una tariffa monoraria con prezzo bloccato, che garantisce un risparmio annuo fino a 388 euro.

Scegliendo questa promozione, si avrà diritto a:

la bolletta elettronica;

un servizio di notifiche via SMS;

il programma fedeltà enelpremia WOW.

Clicca sul link per avere maggiori informazioni in merito.

Un’altra offerta proposta da Enel, con la quale risparmiare fino a 363 euro rispetto al mercato tutelato, è Scegli Oggi Web Luce Senza Orari, la quale si caratterizza:

per la tariffa monoraria e il prezzo bloccato;

per un bonus di 30 euro sul primo anno di fornitura;

per uno sconto del 30% sulla fornitura di energia elettrica, che diventerà pari al 40% per i clienti del mercato tutelato.

Clicca sul link in basso er avere maggiori informazioni su questa promozione.

Tariffe gas ottobre 2021: quali sono le migliori

La tariffa gas con le quali si potrà risparmiare di più nel mese di ottobre 2021, sono quelle proposte da:

Enel;

Edison;

Iberdrola.

Nella pratica, si tratta delle offerte gas che corrispondono alle promozioni luce citate in precedenza e che converrebbe attivare in modalità Dual Fuel in modo tale da ottimizzare ancor di più i propri risparmi. Vediamole nel dettaglio.

Offerte gas di Enel

Le migliori tariffe gas proposte dall’operatore Edison sono E-light Gas e Scegli Oggi Web Gas, in cui vantaggi sono stati riassunti nella tabella che segue.

E-light Gas Scegli Oggi Web Gas Prezzo 74,85 euro al mese 78,96 euro al mese Risparmio rispetto al mercato tutelato 337,93 euro all’anno 288,63 euro al mese Servizi Inclusi bolletta elettronica servizio notifiche via SMS Programma fedeltà enelpremia WOW 30 euro di bonus sul primo anno di fornitura uno sconto pari al 30% sul prezzo del gas per i primi 24 mesi Pagamento RID bollettino postale, RID, carta di credito

Tariffe gas di Edison

Le migliori tariffa gas proposta da Edison sono:

Le loro caratteristiche sono state riassunte nella tabella che segue.

Edison Sweet Gas Edison Web Gas Prezzo 76,54 euro al mese 78,96 euro al mese Risparmio rispetto al mercato tutelato 317,66 euro all’anno 288,63 euro al mese Servizi Inclusi prezzo bloccato per 24 mesi attivazione gratuita programma fedeltà EdisonVille con premio di benvenuto fino a 210 euro di sconto per attivazione Dual Fuel prezzo bloccato per 12 mesi attivazione gratuita programma fedeltà EdisonVille con premio di benvenuto Sconti di 50 euro sulla materia prima Pagamento RID, carta di credito RID, carta di credito

Iberdrola: tariffe gas

Le migliori offerte gas proposte dall’operatore Iberdrola sono EcoTua Gas 4 Stagioni Web e EcoTua Gas Inverno Web: nella tabella che segue potrai scoprirne costi e vantaggi.

EcoTua Gas 4 Stagioni Web EcoTua Gas Inverno Web Prezzo 76,63 euro al mese 79,88 euro al mese Risparmio rispetto al mercato tutelato 316,52 euro all’anno 277,52 euro al mese Servizi Inclusi sconto del 20% in tutte le fasce sconto di 30 euro sul primo anno di fornitura nel caso di attivazione entro il 20 ottobre 2021 prezzo bloccato per 12 mesi sconto del 30% da novembre a marzo sconto di 30 euro sul primo anno di fornitura nel caso di attivazione entro il 20 ottobre 2021 prezzo bloccato per 12 mesi Pagamento RID RID

