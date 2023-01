PSV Gas: le migliori offerte indicizzate di Gennaio 2023

Offerte in evidenza Luce Flex Web 930,11 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 854,43 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.094,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il prezzo del gas all’ingrosso torna ad abbassare la testa, con un calo del -25% rispetto a inizio 2023. Mercoledì 25 gennaio 2023 i listini al TTF di Amsterdam, il principale hub per la compravendita di gas in Europa, hanno toccato un minimo di giornata a 54,72 euro al megawattora, facendo registrare valori precedenti all’invasione della Russia in Ucraina (datata 24 febbraio 2022).

Questo trend al ribasso, che influisce anche sul valore del PSV italiano (l’indice di riferimento per la vendita di gas all’ingrosso nel nostro Paese), fa sorridere i consumatori: le bollette del metano di febbraio 2023 (sui consumi di gennaio 2023) saranno infatti più leggere.

In attesa di ricevere fatture gas meno amare di quelle recapitate nei mesi scorsi, come si può sfruttare al massimo la corsa al ribasso del prezzo del gas? Attivando le offerte a prezzo indicizzato del Mercato Libero. Si tratta di soluzioni metano che assicurano l’accesso al prezzo all’ingrosso del gas con aggiornamenti su base mensile. L’indice a cui sono agganciate è il PSV (Punto di Scambio Virtuale) che, come detto sopra, è l’hub di riferimento del gas all’ in Italia.

Un valido alleato nella ricerca delle tariffe a prezzo indicizzato più convenienti è il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas. Questo strumento digitale e gratuito aiuta gli utenti a confrontare le promozioni gas messe a punto dai fornitori energetici del Mercato Libero a gennaio 2023 e a scegliere quella più in linea con il proprio stile di consumo e le proprie possibilità di spesa.

Le top offerte gas a prezzo indicizzato del Mercato Libero a Gennaio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS IMPORTO MENSILE 1 A2A Energia Easy Gas 1,234 €/Smc 114,68 euro 2 Pulsee Gas Relax Index 1,234 €/Smc 121,62 euro 3 wekiwi Gas alla Fonte 1,284 €/Smc 124,32 euro

Accendiamo ora i riflettori sulle 3 soluzioni gas elette “campionesse” del risparmio a gennaio 2023. La classifica è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it, che ha confrontato le offerte proposte dai gestori del Mercato Libero a partire dal consumo reale di una “famiglia tipo” che contabilizzi 1.400 Smc di gas naturale all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Qualora non si abbia il polso del proprio consumo annuo di gas, ci sono due modi per recuperare tale informazione:

consultandola nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore, nella sezione consumi (ecco come leggere la bolletta del gas);

stimandola grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Per farlo, basta cliccare sul widget qui sotto e fleggare la tipologia di utilizzo del metano in casa:

È bene ricordare che il prezzo del gas riportato in tabella a fianco di ciascuna promozione è riferito all’indice PSV di dicembre 2022 (l’ultimo attualmente a disposizione), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore.

Easy Gas di A2A

La promozione messa a punto da A2A Energia per la fornitura di metano scommette su:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; contributo fisso mensile gratuito per i primi 3 mesi di fornitura (37,5 euro di risparmio). Poi il contributo è pari a 12,50 euro al mese;

di fornitura (37,5 euro di risparmio). Poi il contributo è pari a al mese; possibilità di attivare la fornitura anche con WhatsApp;

gestione in completa autonomia della fornitura grazie all’App MyA2A.

La “famiglia tipo” che sottoscrivesse l’offerta A2A Easy Gas riceverebbe bollette del metano dall’importo mensile di 114,68 euro.

Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione:

Scopri A2A Easy Gas »

Gas Relax Index di Pulsee

Pulsee, la energy company 100% paperless, porta il risparmio in bolletta grazie alla seguente promozione:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% (12 euro al mese anziché 15), per una spesa annuale complessiva di 144 euro;

(12 euro al mese anziché 15), per una spesa annuale complessiva di 144 euro; fornitura sempre a portata di smartphone grazie all’ App Pulsee Energy ;

; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

opzioni aggiuntive: Cost Sharing (+ 1,50 euro rispetto all’offerta base) e Zero Carbon Footprint (+3 euro rispetto all’offerta standard).

Per Gas Relax Index, la “famiglia tipo” spenderebbe 121,62 euro al mese. Clicca sul pulsante verde di seguito per raggiungere il sito dedicato all’offerta ed eventualmente procedere con l’attivazione:

SCOPRI PULSEE GAS RELAX INDEX »

Gas alla Fonte di wekiwi

Ecco l’identikit dell’offerta messa a punto da wekiwi, la startup dell’energia completamente digitale:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione: 67 euro all’anno (distribuito sui 12 mesi la spesa è di 5,5 euro al mese );

); bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta attivando online sia la fornitura luce sia quella gas con wekiwi (e inserendo il codice SOSW22);

possibilità di acquistare i prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici) con uno sconto del 10% ;

; sistema di fatturazione che prevede una “ carica mensile ”, con importo e periodicità delle bollette scelte dal cliente.

”, con importo e periodicità delle bollette scelte dal cliente. energia verde inclusa.

Attivando la fornitura metano di wekiwi, la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 124,32 euro. Al link di seguito, maggiori informazioni e gli step per procedere con l’attivazione:

Scopri Gas alla Fonte wekiwi »

