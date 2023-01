Tariffe TIM per cellulare: le 7 offerte di Gennaio 2023

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

TIM ha presentato a offerte di telefonia mobile per tutti i gusti e le esigenze. Chi arriva da un altro operatore ottiene numerosi vantaggi se attiva una delle tariffe TIM per cellulare, che permettono anche di navigare alla massima velocità sulla rete 5G tra le migliori in Europa. Lo stesso comunque vale anche per chi ha già la linea fissa con lo stesso gestore. A listino abbiamo anche promozioni specifiche per i giovani, che hanno bisogno di tanti Giga ma anche di una maggiore protezione durante la navigazione online, o per chi sta cercando un’alternativa più economica alla rete fissa.

Tariffe TIM per cellulare: le migliori offerte di gennaio 2023

Le migliori offerte TIM mobile Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM Giga Power Famiglia non inclusi illimitati in 5G con TIM Unica 5,99 euro 2 TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 3 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 4 TIM 5G Power Famiglia (solo clienti fisso) illimitati illimitati in 5G con TIM Unica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 5 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 6 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro 7 TIM Giga Power 100 non inclusi 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Scegliere tra così tante tariffe TIM per il cellulare può sembrare un’impresa ma con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontarle tra loro o con le proposte di altri operatori per avere la certezza di attivare la promozione più conveniente per voi. Il nostro strumento gratuito infatti vi fornisce una panoramica precisa e completa delle proposte più economiche sulla base dei vostri consumi medi.

Le tariffe TIM per il cellulare più economiche a listino sono disponibili solo online per i clienti di alcuni operatori selezionati con richiesta di portabilità del numero. TIM eseguirà questa procedura gratuitamente entro tre giorni lavorativi. Le due offerte sono:

1. TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi arriva da alcuni MVNO come Fastweb Mobile, Postemobile, Coop Voce e altri. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso

2. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi arriva da alcuni da Iliad o alcuni MVNO come Fastweb Mobile, Postemobile, Coop Voce e altri. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso

Le altre tariffe TIM per il cellulare possono essere attivate dai clienti di qualsiasi operatore, che possono anche acquistare una SIM con un nuovo numero. Tra le migliori oggi disponibili si possono acquistare:

3. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica (altrimenti 5 GB) a 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi è già cliente di TIM per la rete fissa. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso

4. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti e acquistando l’offerta online anche l’attivazione è gratuita. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta è riservata agli Under 25 e prevede anche ascolto gratuito del catalogo di TIMMUSIC senza consumare dati. Nei Paesi Ue avete a disposizione 20 GB per navigare in roaming. All’offerta si possono poi aggiungere le seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti nel formato originale a 1,99 euro in più al mese (si può condividere l’account fino a 5 persone)

TIM Games per giocare online a tanti titoli gratuiti senza consumare dati a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero su cellulare e smartwatch a 99 cent in più al mese

5. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete di TIM a 14,99 euro. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti e acquistando l’offerta online anche l’attivazione è gratuita. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta prevede anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per proteggere tutti i dispositivi connessi alla rete e i minori con il Parental Control. Nei Paesi Ue avete a disposizione 14 GB per navigare in roaming.

Le altre tariffe TIM per cellulare prevedono solo traffico dati e per questo motivo sono ideali per chi cerca un’alterativa alla rete fissa. Chi attiva queste offerte Internet mobile infatti può acquistare nei negozi TIM un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,90 euro o una TIM Cam a 3 euro. Tra le migliori tariffe solo dati di gennaio abbiamo:

6. TIM Giga Power Famiglia con Giga illimitati in 5G con TIM Unica (altrimenti 5 GB) a 5,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro. L’offerta è riservata a chi è già cliente di TIM per la rete fissa.

7. TIM Giga Power 100 con 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti e acquistando l’offerta online anche l’attivazione è gratuita. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta prevede anche 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro)

TIM Unica è la promozione gratuita riservata ai clienti mobile e fisso dell’operatore. Attivandola potete aver Giga illimitati ogni mese per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare della connessione di casa) insieme a 3 mesi di TIMVISION con Disney+ (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e 6 mesi di Amazon Prime, sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile, una seconda SIM con offerta della famiglia TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e 10 badge extra per vincere un volo per Los Angeles o Las Vegas con TIM Party. TIM Unica si mantiene attiva fino a quando non si recede dall’offerta per la rete fissa e prevede il pagamento con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Se ancora non avete la rete fissa con l’operatore ma attivate una delle tariffe TIM per il cellulare potete accedere alla sua offerta fibra ottica completa a un prezzo ridotto. Pagando 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, potrete avere TIM 5G Power Wi-Fi per una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete FTTH (Fiber to the Home). L’offerta include anche il modem TIM Hub+, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, TIM Safe Web Plus e in regalo un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa. L’attivazione è di 19,90 euro una tantum.

Potete poi gestire facilmente la vostra offerta scaricando l’app MyTIM per iOS e Android. La piattaforma per dispositivi mobili permette di monitorare consumi e credito, acquistare una ricarica e accedere ad altre importanti funzioni come TIM Party, il programma fedeltà che regala Giga, minuti e altre soprese come sconti sulla settimana bianca ed esperienze esclusive con la propria squadra del cuore.

Alle tariffe TIM per il cellulare può poi anche essere abbinato l’acquisto a rate di un telefono. Le offerte smartphone incluso di TIM prevedono il pagamento a rate su carta di credito (non sono accettate carte prepagare o di debito, anche se abilitate agli acquisti online) con finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%, salvo approvazione) e vincolo di 30 mesi. I clienti fisso possono pagare con addebito in fattura. E’ possibile scegliere tra i migliori modelli di produttori come Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO e altri. Il telefono viene consegnato gratuitamente tramite corriere entro pochi giorni lavorativi e con TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio cellulare per avere uno sconto sul finanziamento. Per alcuni modelli è previsto anche il ritiro presso oltre 200 negozi di TIM.